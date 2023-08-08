怎么做才能让 斐波那契 即显示百分又显示价格？帮帮忙！！ 新评论 [删除] 2009.03.18 19:27 怎么做才能让 斐波那契 即显示百分又显示价格？ 请大家帮帮忙。 谢谢！ Greatshore 2009.03.19 10:18 #1 Fibonacci线的属性里面，Fibo Levels页，在Description里面加上%$，就显示价格了，如图 fibo [删除] 2009.03.27 18:23 #2 tk Trev 2009.09.28 04:45 #3 GreatShore 写道 >> Fibonacci线的属性里面，Fibo Levels页，在Description里面加上%$，就显示价格了，如图 fibo THANK YOU!!! Jinsong Zhang 2009.09.29 04:06 #4 厉害! [删除] 2009.10.11 06:37 #5 厉害！！！ zen99 2023.08.08 09:32 #6 效果见右边 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
