怎么做才能让 斐波那契 即显示百分又显示价格？帮帮忙！！

请大家帮帮忙。

谢谢！

 

Fibonacci线的属性里面，Fibo Levels页，在Description里面加上%$，就显示价格了，如图



tk
 
THANK YOU!!!

 
厉害!
厉害！！！
 



效果见右边
