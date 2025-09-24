КотировкиРазделы
PSA-PF
PSA-PF: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

22.57 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSA-PF за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.57, а максимальная — 22.57.

Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.57 22.57
Годовой диапазон
20.22 22.64
Предыдущее закрытие
22.58
Open
22.57
Bid
22.57
Ask
22.87
Low
22.57
High
22.57
Объем
1
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
6.36%
6-месячное изменение
8.09%
Годовое изменение
8.09%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%