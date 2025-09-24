Валюты / PSA-PF
PSA-PF: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
22.57 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSA-PF за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.57, а максимальная — 22.57.
Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.57 22.57
Годовой диапазон
20.22 22.64
- Предыдущее закрытие
- 22.58
- Open
- 22.57
- Bid
- 22.57
- Ask
- 22.87
- Low
- 22.57
- High
- 22.57
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 6.36%
- 6-месячное изменение
- 8.09%
- Годовое изменение
- 8.09%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%