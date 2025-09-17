Валюты / NTCL
NTCL
1.62 USD 0.01 (0.61%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTCL за сегодня изменился на -0.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.60, а максимальная — 1.74.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.60 1.74
Годовой диапазон
1.09 51.81
- Предыдущее закрытие
- 1.63
- Open
- 1.70
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Low
- 1.60
- High
- 1.74
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- -0.61%
- Месячное изменение
- -6.36%
- 6-месячное изменение
- -75.08%
- Годовое изменение
- -69.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.