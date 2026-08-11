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MTRA: Invesco International Growth Focus ETF

27.21 USD 0.25 (0.93%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MTRA за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.21, а максимальная — 27.21.

Следите за динамикой Invesco International Growth Focus ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MTRA сегодня?

Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) сегодня оценивается на уровне 27.21. Инструмент торгуется в пределах 27.21 - 27.21, вчерашнее закрытие составило 26.96, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MTRA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco International Growth Focus ETF?

Invesco International Growth Focus ETF в настоящее время оценивается в 27.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.16% и USD. Отслеживайте движения MTRA на графике в реальном времени.

Как купить акции MTRA?

Вы можете купить акции Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) по текущей цене 27.21. Ордера обычно размещаются около 27.21 или 27.51, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MTRA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MTRA?

Инвестирование в Invesco International Growth Focus ETF предполагает учет годового диапазона 23.63 - 27.57 и текущей цены 27.21. Многие сравнивают 0.93% и 5.50% перед размещением ордеров на 27.21 или 27.51. Изучайте ежедневные изменения цены MTRA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco International Growth Focus ETF?

Самая высокая цена Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) за последний год составила 27.57. Акции заметно колебались в пределах 23.63 - 27.57, сравнение с 26.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco International Growth Focus ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco International Growth Focus ETF?

Самая низкая цена Invesco International Growth Focus ETF (MTRA) за год составила 23.63. Сравнение с текущими 27.21 и 23.63 - 27.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MTRA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MTRA?

В прошлом Invesco International Growth Focus ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.96 и 10.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.21 27.21
Годовой диапазон
23.63 27.57
Предыдущее закрытие
26.96
Open
27.21
Bid
27.21
Ask
27.51
Low
27.21
High
27.21
Объем
1
Дневное изменение
0.93%
Месячное изменение
0.93%
6-месячное изменение
5.50%
Годовое изменение
10.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%