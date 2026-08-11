КотировкиРазделы
Валюты / MINO
Назад в Рынок акций США

MINO: PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun

44.96 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MINO за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.95, а максимальная — 45.02.

Следите за динамикой PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MINO сегодня?

PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun (MINO) сегодня оценивается на уровне 44.96. Инструмент торгуется в пределах 44.95 - 45.02, вчерашнее закрытие составило 45.00, а торговый объем достиг 220. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MINO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun?

PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun в настоящее время оценивается в 44.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.14% и USD. Отслеживайте движения MINO на графике в реальном времени.

Как купить акции MINO?

Вы можете купить акции PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun (MINO) по текущей цене 44.96. Ордера обычно размещаются около 44.96 или 45.26, тогда как 220 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MINO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MINO?

Инвестирование в PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun предполагает учет годового диапазона 43.94 - 46.19 и текущей цены 44.96. Многие сравнивают 0.31% и -2.24% перед размещением ордеров на 44.96 или 45.26. Изучайте ежедневные изменения цены MINO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun?

Самая высокая цена PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun (MINO) за последний год составила 46.19. Акции заметно колебались в пределах 43.94 - 46.19, сравнение с 45.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun?

Самая низкая цена PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun (MINO) за год составила 43.94. Сравнение с текущими 44.96 и 43.94 - 46.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MINO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MINO?

В прошлом PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fun проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.00 и 2.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.95 45.02
Годовой диапазон
43.94 46.19
Предыдущее закрытие
45.00
Open
45.02
Bid
44.96
Ask
45.26
Low
44.95
High
45.02
Объем
220
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.31%
6-месячное изменение
-2.24%
Годовое изменение
2.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%