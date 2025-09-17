Валюты / JXG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JXG
0.95 USD 0.01 (1.04%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JXG за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.92, а максимальная — 0.98.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.92 0.98
Годовой диапазон
0.55 4.92
- Предыдущее закрытие
- 0.96
- Open
- 0.97
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Low
- 0.92
- High
- 0.98
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- -4.04%
- 6-месячное изменение
- -58.52%
- Годовое изменение
- -70.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.