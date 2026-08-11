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JOJO: ATAC Credit Rotation ETF

15.01 USD 0.02 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JOJO за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.01, а максимальная — 15.01.

Следите за динамикой ATAC Credit Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JOJO сегодня?

ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) сегодня оценивается на уровне 15.01. Инструмент торгуется в пределах 15.01 - 15.01, вчерашнее закрытие составило 15.03, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JOJO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ATAC Credit Rotation ETF?

ATAC Credit Rotation ETF в настоящее время оценивается в 15.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.90% и USD. Отслеживайте движения JOJO на графике в реальном времени.

Как купить акции JOJO?

Вы можете купить акции ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) по текущей цене 15.01. Ордера обычно размещаются около 15.01 или 15.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JOJO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JOJO?

Инвестирование в ATAC Credit Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 14.96 - 16.15 и текущей цены 15.01. Многие сравнивают -0.13% и -7.06% перед размещением ордеров на 15.01 или 15.31. Изучайте ежедневные изменения цены JOJO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ATAC Credit Rotation ETF?

Самая высокая цена ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) за последний год составила 16.15. Акции заметно колебались в пределах 14.96 - 16.15, сравнение с 15.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ATAC Credit Rotation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ATAC Credit Rotation ETF?

Самая низкая цена ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) за год составила 14.96. Сравнение с текущими 15.01 и 14.96 - 16.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JOJO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JOJO?

В прошлом ATAC Credit Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.03 и -1.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
15.01 15.01
Годовой диапазон
14.96 16.15
Предыдущее закрытие
15.03
Open
15.01
Bid
15.01
Ask
15.31
Low
15.01
High
15.01
Объем
1
Дневное изменение
-0.13%
Месячное изменение
-0.13%
6-месячное изменение
-7.06%
Годовое изменение
-1.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%