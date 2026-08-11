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JOJO: ATAC Credit Rotation ETF
Курс JOJO за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.01, а максимальная — 15.01.
Следите за динамикой ATAC Credit Rotation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JOJO сегодня?
ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) сегодня оценивается на уровне 15.01. Инструмент торгуется в пределах 15.01 - 15.01, вчерашнее закрытие составило 15.03, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JOJO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ATAC Credit Rotation ETF?
ATAC Credit Rotation ETF в настоящее время оценивается в 15.01. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.90% и USD. Отслеживайте движения JOJO на графике в реальном времени.
Как купить акции JOJO?
Вы можете купить акции ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) по текущей цене 15.01. Ордера обычно размещаются около 15.01 или 15.31, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JOJO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JOJO?
Инвестирование в ATAC Credit Rotation ETF предполагает учет годового диапазона 14.96 - 16.15 и текущей цены 15.01. Многие сравнивают -0.13% и -7.06% перед размещением ордеров на 15.01 или 15.31. Изучайте ежедневные изменения цены JOJO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ATAC Credit Rotation ETF?
Самая высокая цена ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) за последний год составила 16.15. Акции заметно колебались в пределах 14.96 - 16.15, сравнение с 15.03 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ATAC Credit Rotation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ATAC Credit Rotation ETF?
Самая низкая цена ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) за год составила 14.96. Сравнение с текущими 15.01 и 14.96 - 16.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JOJO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JOJO?
В прошлом ATAC Credit Rotation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 15.03 и -1.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 15.03
- Open
- 15.01
- Bid
- 15.01
- Ask
- 15.31
- Low
- 15.01
- High
- 15.01
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- -0.13%
- 6-месячное изменение
- -7.06%
- Годовое изменение
- -1.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%