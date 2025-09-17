КотировкиРазделы
IMA

8.51 USD 0.45 (5.02%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMA за сегодня изменился на -5.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.35, а максимальная — 8.90.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.35 8.90
Годовой диапазон
7.95 18.00
Предыдущее закрытие
8.96
Open
8.80
Bid
8.51
Ask
8.81
Low
8.35
High
8.90
Объем
333
Дневное изменение
-5.02%
Месячное изменение
-36.54%
6-месячное изменение
-52.72%
Годовое изменение
-52.72%
