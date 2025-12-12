- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BLZR: Trailblazer Acquisition Corp.
Курс BLZR за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.06, а максимальная — 10.06.
Следите за динамикой Trailblazer Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLZR сегодня?
Trailblazer Acquisition Corp. (BLZR) сегодня оценивается на уровне 10.06. Инструмент торгуется в пределах 10.06 - 10.06, вчерашнее закрытие составило 10.05, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLZR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trailblazer Acquisition Corp.?
Trailblazer Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения BLZR на графике в реальном времени.
Как купить акции BLZR?
Вы можете купить акции Trailblazer Acquisition Corp. (BLZR) по текущей цене 10.06. Ордера обычно размещаются около 10.06 или 10.36, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLZR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLZR?
Инвестирование в Trailblazer Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.05 - 10.17 и текущей цены 10.06. Многие сравнивают -0.20% и -0.40% перед размещением ордеров на 10.06 или 10.36. Изучайте ежедневные изменения цены BLZR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Trailblazer Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Trailblazer Acquisition Corp. (BLZR) за последний год составила 10.17. Акции заметно колебались в пределах 10.05 - 10.17, сравнение с 10.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trailblazer Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Trailblazer Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Trailblazer Acquisition Corp. (BLZR) за год составила 10.05. Сравнение с текущими 10.06 и 10.05 - 10.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLZR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLZR?
В прошлом Trailblazer Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.05 и -0.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.05
- Open
- 10.06
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Low
- 10.06
- High
- 10.06
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -0.20%
- 6-месячное изменение
- -0.40%
- Годовое изменение
- -0.40%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.