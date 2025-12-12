КотировкиРазделы
BLZR: Trailblazer Acquisition Corp.

10.06 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLZR за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.06, а максимальная — 10.06.

Следите за динамикой Trailblazer Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLZR сегодня?

Trailblazer Acquisition Corp. (BLZR) сегодня оценивается на уровне 10.06. Инструмент торгуется в пределах 10.06 - 10.06, вчерашнее закрытие составило 10.05, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLZR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Trailblazer Acquisition Corp.?

Trailblazer Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения BLZR на графике в реальном времени.

Как купить акции BLZR?

Вы можете купить акции Trailblazer Acquisition Corp. (BLZR) по текущей цене 10.06. Ордера обычно размещаются около 10.06 или 10.36, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLZR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLZR?

Инвестирование в Trailblazer Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 10.05 - 10.17 и текущей цены 10.06. Многие сравнивают -0.20% и -0.40% перед размещением ордеров на 10.06 или 10.36. Изучайте ежедневные изменения цены BLZR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Trailblazer Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Trailblazer Acquisition Corp. (BLZR) за последний год составила 10.17. Акции заметно колебались в пределах 10.05 - 10.17, сравнение с 10.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Trailblazer Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Trailblazer Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Trailblazer Acquisition Corp. (BLZR) за год составила 10.05. Сравнение с текущими 10.06 и 10.05 - 10.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLZR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLZR?

В прошлом Trailblazer Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.05 и -0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.06 10.06
Годовой диапазон
10.05 10.17
Предыдущее закрытие
10.05
Open
10.06
Bid
10.06
Ask
10.36
Low
10.06
High
10.06
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-0.20%
6-месячное изменение
-0.40%
Годовое изменение
-0.40%
