Валюты / AMRZ
AMRZ
54.59 USD 0.20 (0.37%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMRZ за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.68, а максимальная — 54.70.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
53.68 54.70
Годовой диапазон
48.01 56.28
- Предыдущее закрытие
- 54.39
- Open
- 54.25
- Bid
- 54.59
- Ask
- 54.89
- Low
- 53.68
- High
- 54.70
- Объем
- 11.563 K
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 7.21%
- 6-месячное изменение
- 4.28%
- Годовое изменение
- 4.28%
