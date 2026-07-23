Создание торгового алгоритма на языке LUA для терминала QUIK Other Прочее

Техническое задание

Создать торговый алгоритм на языке LUA для терминала QUIK по техническому заданию заказчика. Техническое задание во вложенном файле. Техническое задание составлено на примере покупки акции "Сбербанка" в котором описан пример торговоли. Также указаны требования к интерфейсу торгового алгоритма.