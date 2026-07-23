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Создание торгового алгоритма на языке LUA для терминала QUIK

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Техническое задание

Создать торговый алгоритм на языке LUA для терминала QUIK по техническому заданию заказчика. Техническое задание во вложенном файле. Техническое задание составлено на примере покупки акции "Сбербанка" в котором описан пример торговоли. Также указаны требования к интерфейсу торгового алгоритма.

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