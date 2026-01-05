



Здравствуйте уважаемые разработчики.

Нужно сделать панель - скринер, для отображения направления трендов на разных таймфремах. На основе индикатора SuperTrend но с немного измененной логикой для МТ5

Индикатор должен определять совпадение трендов на указываемых таймфремах, с учетом кол-ва закрытых баров в каждом из таймфреймов. И определять направление баров на определенных таймфремах.

На основе этой логики будут создаваться алерты, используемые для открытия позиций советником





Внимательно ознакомьтесь с техническим заданием. Если после ознакомления у вас появятся сомнения в реализации, то лучше не откликаться, чтобы не тратить ни свое ни мое время зря

Если после ознакомления с техническим заданием есть уверенность что задание выполнимо, то жду ваших откликов с текстом: прочел техническое задание, готов его выполнить

Хочу обратить внимание, что для меня важен результат, а именно полностью рабочий индикатор выполняющий описываемые в ТЗ функции

Вопросы по ходу выполнения задания приветствуются. Если что-то будет непонятно, то всегда готов более детально объяснить по любому пункту ТЗ



