SuperTrend Screener + Alerts

MQL5 Индикаторы Forex

Техническое задание


Здравствуйте уважаемые разработчики.

Нужно сделать панель - скринер, для отображения направления трендов на разных таймфремах. На основе индикатора SuperTrend но с немного измененной логикой для МТ5

Индикатор должен определять совпадение трендов на указываемых таймфремах, с учетом кол-ва закрытых баров в каждом из таймфреймов. И определять направление баров на определенных таймфремах.

На основе этой логики будут создаваться алерты, используемые для открытия позиций советником


Внимательно ознакомьтесь с техническим заданием. Если после ознакомления у вас появятся сомнения в реализации, то лучше не откликаться, чтобы не тратить ни свое ни мое время зря

Если после ознакомления с техническим заданием есть уверенность что задание выполнимо, то жду ваших откликов с текстом: прочел техническое задание, готов его выполнить

Хочу обратить внимание, что для меня важен результат, а именно полностью рабочий индикатор выполняющий описываемые в ТЗ функции

Вопросы по ходу выполнения задания приветствуются. Если что-то будет непонятно, то всегда готов более детально объяснить по любому пункту ТЗ


Файлы:

ZIP
SuperTrend Screener + Alerts.zip
1.0 Mb

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(392)
Проекты
543
40%
Арбитраж
30
57% / 3%
Просрочено
57
10%
Свободен
Опубликовал: 11 примеров
2
Разработчик 2
Оценка
(90)
Проекты
108
18%
Арбитраж
6
33% / 17%
Просрочено
5
5%
Свободен
Опубликовал: 1 пример
3
Разработчик 3
Оценка
(8)
Проекты
21
10%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
2
10%
Работает
4
Разработчик 4
Оценка
(86)
Проекты
246
80%
Арбитраж
8
25% / 50%
Просрочено
35
14%
Работает
Опубликовал: 3 статьи, 26 примеров
5
Разработчик 5
Оценка
(574)
Проекты
945
47%
Арбитраж
309
58% / 27%
Просрочено
125
13%
Свободен
6
Разработчик 6
Оценка
(324)
Проекты
389
52%
Арбитраж
20
50% / 15%
Просрочено
27
7%
Загружен
Информация о проекте

Бюджет
180+ USD
Сроки выполнения
до 21 дн.

Заказчик

(2)
Размещено заказов5
Количество арбитражей0