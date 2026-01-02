ФрилансРазделы

Есть готовый индикатор, надо добавить стрелки на бай и сел.

Техническое задание

Необходимо в готовый подвальный индикатор добавить стрелки, на buy или sell, с отображением их на основном верхнем графике валютной пары. Имею исходный код индикатора.

Если новый шар закроется в свече выше предыдущего шара, то сигнал на buy (появляется в новой свече стрелка вверх), при условии что ранее не было сигнала на buy.
Если новый шар закроется в свече ниже предыдущего шара, то сигнал на sell (появляется в новой свече стрелка вниз),  при условии что ранее не было сигнала на sell.
Если шар закроется в последней свече равным уровню шара в предыдущей свече, то сигнала нет (стрелка на buy или sell не появляется).

Допустим, если есть сигнал на buy и стрелка вверх, то сигнал действует до тех пор пока значение шара не станет ниже уровня предыдущего шара, если при действующем сигнале на buy значение равно значению предыдущего бара, то сохраняется сигнал на buy, стрелка вверх. Так и на оборот по сигналу. Еще пример, если сигнал имеет на buy с уровня 10800, далее по рынку формировались шары вверх 10850, 10900, 10950, потом появились несколько шаров на одинаковом уровне 11000, затем появился новый шар вверх на уровне 11050, то по условию тут стрелка на buy не появляется, а остается актуальным сигнал с уровня 10800. И уже если после уровня 11050 появился шар на уровне 11000, то это сигнал на sell, разворотный тренд.

Прикрепил несколько фото, чтоб было понятно, где должна быть сформирована стрелка. Стрелки обязательно должны отображаться на основном графике. Индикатор не переписывает свои значения шаров и окончательно формирует их после закрытия свечи бара. В параметрах индикатора должны быть вынесены и видны для изменений новые параметры: отображение кода стрелки на buy или sell (233 ил 234). Отступ от бара свечи, чтоб можно было установить значение (расстояние отображения стрелок выше или ниже свечи). Возможность менять цвет стрелки, толщину стрелок на buy и sell.

Исключительные права на такой индикатор принадлежат мне и нельзя будет исполнителю его где либо использовать и выкладывать в интернете. 1 месяц гарантии на программный продукт. Если в течении работы вылазят ошибки и проблемы, все доработки осуществляются бесплатно!

Файлы:

JPG
Screenshot_1458.jpg
163.1 Kb
JPG
Screenshot_1459.jpg
211.7 Kb

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(1)
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
2
Разработчик 2
Оценка
(110)
Проекты
128
55%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
3
Разработчик 3
Оценка
(264)
Проекты
593
35%
Арбитраж
64
20% / 58%
Просрочено
147
25%
Свободен
Опубликовал: 1 статью, 22 примера
4
Разработчик 4
Оценка
(625)
Проекты
842
48%
Арбитраж
27
37% / 15%
Просрочено
63
7%
Свободен
5
Разработчик 5
Оценка
(4)
Проекты
4
25%
Арбитраж
0
Просрочено
1
25%
Занят
6
Разработчик 6
Оценка
(324)
Проекты
388
52%
Арбитраж
20
50% / 15%
Просрочено
26
7%
Занят
7
Разработчик 7
Оценка
(1)
Проекты
1
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
8
Разработчик 8
Оценка
(172)
Проекты
185
32%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Свободен
Опубликовал: 3 примера
Информация о проекте

Бюджет
30+ USD
Сроки выполнения
от 1 до 5 дн.

Заказчик

Размещено заказов1
Количество арбитражей0