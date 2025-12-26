Нужна написать скрипт робот который будет оправлять сигналы на биржу dzengi.com. Суть в следующем: на ВПС работает робот на демо-счете в терминале МТ5 на валютных парах, а сигналы с этого терминала отправляются через api или еще как-то, (я не специалист в этом) на биржу dzengi.com. Сделки открываются и закрываются с такой же логикой на бирже как и в терминале МТ5.

