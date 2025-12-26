ФрилансРазделы

Отправка сигналов из мт5 на белорусскую биржу dzengi.com

Python Интеграция Python C# Выгрузка данных на сайт

Техническое задание

Нужна написать скрипт робот который будет оправлять сигналы на биржу dzengi.com. Суть в следующем: на ВПС работает робот на демо-счете в терминале МТ5 на валютных парах, а сигналы с этого терминала отправляются через api или еще как-то, (я не специалист в этом) на биржу dzengi.com. Сделки открываются и закрываются с такой же логикой на бирже как и в терминале МТ5.

Документация API | Dzengi.com

Похожие заказы
Нужен советник Python (скрипт trading view- на основе индикатора). 30+ USD
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но

Информация о проекте

Бюджет
30 - 200 USD
Сроки выполнения
от 10 до 30 дн.

Заказчик

Размещено заказов3
Количество арбитражей0