Техническое задание
Нужна написать скрипт робот который будет оправлять сигналы на биржу dzengi.com. Суть в следующем: на ВПС работает робот на демо-счете в терминале МТ5 на валютных парах, а сигналы с этого терминала отправляются через api или еще как-то, (я не специалист в этом) на биржу dzengi.com. Сделки открываются и закрываются с такой же логикой на бирже как и в терминале МТ5.
Информация о проекте
Бюджет
30 - 200 USD
Сроки выполнения
от 10 до 30 дн.
Заказчик
Размещено заказов3
Количество арбитражей0