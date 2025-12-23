MQL5 Эксперты Конвертация
Работа завершена
Время выполнения 19 минут
Отзыв от исполнителя
Всё прошло успешно!
Отзыв от заказчика
как всегда все отлично работу сделал раньше срока
Техническое задание
Нужно переписать советник в коде 800 строк в MQL5 он написан на MQL4 и чтобы он работал с брокером Bybit на MT 5 , у данного брокера валютные пары с плюсом (+) фото прикрепил. Ничего менять не нужно, нужен именно этот советник сконвертировать без ошибок и предупреждений.
Информация о проекте
Бюджет
40+ USD
Сроки выполнения
от 1 до 3 дн.