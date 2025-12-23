ФрилансРазделы

Нужно переписать советник в MQL5 он написан на MQL4 и чтобы он работал с брокером Bybit на MT 5

Работа завершена

Всё прошло успешно!
как всегда все отлично работу сделал раньше срока

Нужно переписать советник в коде 800 строк в MQL5 он написан на MQL4 и чтобы он работал с брокером Bybit на MT 5 , у данного брокера валютные пары с плюсом (+) фото прикрепил. Ничего менять не нужно, нужен именно этот советник сконвертировать без ошибок и предупреждений.

