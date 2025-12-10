ФрилансРазделы

Добрый день. Подскажите сколько будет стоить написать бота для торговли на биржи Байбит, с подобными параметрами, данные для входа бот должен брать из таблицы или какой то базы данных (это еще в процессе работы, пока таблица выглядит так http://sendbitrix.ru/telegram.php) (ну можно и из телеграмм), есть бот проверяет например базу данных каждые 15 секунд если появился сигнал, то отправляет его на биржу. Пример параметров опишу немного в таблице. ОСновная переменная размера ордера, так же нужны переменные если торгуем на фьючах, это установка размера кредитного плеча, и тип маржи (кросс или изолированная).


Бюджет
100 - 200 USD
Сроки выполнения
от 5 до 10 дн.

Заказчик

(2)
Размещено заказов4
Количество арбитражей0