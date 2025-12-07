Техническое задание
Нужен специалист с большим практическим опытом в работе с WFA оптимизацией советников.
Вы должны понимать все базовые ошибки которые можно допустить и их не допустить. Важна поочередность действий, выделение "плато", валидация и так далее.
Задача: WFA оптимизация советника на двух брокерах, третий брокер будет этапом двойной валидации. При правильном подходе мы должны получить устойчивые +- одинаковые результаты на трех брокерах.
TickStory / TickData должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО у исполнителя.
Прошу не откликаться если вы владеете "базовым" уровнем оптимизации внутри МТ, нам нужен эксперт в этой области.
Вы должны понимать все базовые ошибки которые можно допустить и их не допустить. Важна поочередность действий, выделение "плато", валидация и так далее.
Задача: WFA оптимизация советника на двух брокерах, третий брокер будет этапом двойной валидации. При правильном подходе мы должны получить устойчивые +- одинаковые результаты на трех брокерах.
TickStory / TickData должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО у исполнителя.
Прошу не откликаться если вы владеете "базовым" уровнем оптимизации внутри МТ, нам нужен эксперт в этой области.
Откликнулись
1
Оценка
Проекты
469
39%
Арбитраж
100
41% / 23%
Просрочено
77
16%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
2
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Похожие заказы
Нужен торговый робот для работы на форексе (MT4). 300 - 500 USDТорговый робот для Форекс сцепка трейдинг вью и мт4. Алгоритм работы робота на основе отскока ценовых уровней коррекции Фибоначчи и временных периодов Фибоначчи а так же на основе коррекции Фибоначчи выставление тейк профита и стоп лоса Исполнитель должен быть с города Ижевск
Необходим индикатор, основанный на фрактале. 30 - 80 USD1. Регулируемый фрактал (по количеству свечей) 2. Линия фрактала (цена закрытия свечи) 3. линии, пока цена их не пробьет. 4. Можно добавить оповещения (при пробьет линии). 5. Я добавлю картинку и настраиваемый фрактал
Нужно доработать перспективного советника 30 - 80 USDНужно прописать проскальзывание, отладить трейлинг стоп, так же проработать пинг через дата-центр на определённом сете, советник торгует, но на разных счетах по разному, есть логи и история счёта, проверял на 8 счетах в течении месяц, буду благодарен если поможете
Принять сигналы через webhook 70 - 150 USDЗдравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook. Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала. Технические требования: 1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook. 2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический
Информация о проекте
Бюджет
30 - 100 USD
Заказчик
Размещено заказов9
Количество арбитражей0