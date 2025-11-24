Необходимо написать утилиту для возможности добавления в обзор рынка символа из другого МТ5.

Т.е. имеем два торговых счета (два счета forex или forex и счет срочного рынка или оба счета срочного рынка и тд) и нам необходимо для анализа\сравнения\наблюдения иметь возможность открыть в обзор рынка символ, которого нет на счете №1 но есть на счете №2.

Например валютная пара торгуется на forex (МТ5 №1) и на MOEX (MT5 №2), и нам нужно сравнивать котировки внутри одного терминала (MT5 №2) использую индикаторы, например индикатор спреда, который умеет анализировать только символы из обзора рынка.

Котировки должны транслироваться в другой терминал с минимальными задержками и со 100% точностью.

Для упрощения говорю о двух счетах\МТ5, но их может быть и 3 и 4. Т.е. в МТ5 №1 можно транслировать котировки из МТ5 №2 и MT5 №3.