기고글 토론 "윌리엄 간 메서드(1부): 간 각도 지표 생성하기"

여기서 당신은 계속해서 왜곡하고 있습니다.... )))
오래 전에 MT4의 경우 간 각도를 구축하기위한 올바른 지표가 작성되었습니다. 이를 박스 또는 템플릿이라고 합니다.
지금까지 아무도 더 합리적인 것을 작성하지 않았습니다. 만약 그들이 쓴다면 그것은 Gann의 아이디어에서 나온 그루터기 일뿐입니다.
MT5용도 있지만 H1 이상에서는 약간 결함이 있습니다.
Ганн верил, что рынки движутся в предсказуемых геометрических паттернах и что эти движения можно предвидеть, используя комбинацию математики, геометрии и астрологии
이 기사는 불완전하며 점성술과 관련된 방법을 설명하지 않아 의문을 불러일으킵니다:
건이 유일한 신자였습니까, 아니면 다른 사람이었습니까?
밤에는 별을보고 각도를 만들어야합니까, 아니면 낮에는 태양을보고 각도를 만들어야합니까? 언제든지 각도를 만들 수 있지만 별을보고 거래 결정을 내릴 수 있습니까?
날씨가 흐리고 별이 보이지 않으면 거래가 취소되거나 각도 건설도 취소되나요? 아니면 낮에 태양을 사용할 수 있나요?
망원경이 필요한가요, 아니면 망원경 없이도 천문학을 할 수 있나요?
타로 카드를 구입해야 하나요, 아니면 모니터에 각도기를 놓는 것으로 충분하나요?
그리고 다른 많은 질문은 위키에서 발췌한 내용입니다.
Стратегии прогнозирования рынка Ганна основывались на методах, применяемых в геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Ганн написал ряд книг по биржевой торговле
--
실제 거래에서 적용 방법을 더 잘 이해하기 위해 천문학과 점성술의 방법을 다루는 기사의 추가 부분이 있습니까?
건은 좋은 마케터였지만 나쁜 트레이더였습니다(비밀은 아닙니다).
건에 대한 회고전을 통해 당시의 시간, 그가 거래한 상품, 당시 시장이 어떻게 구성되었는지 등을 살펴보는 것도 흥미로울 것입니다.
네, 그는 100년 전에 살았습니다.
당시 시장은 외환 거래가 없었습니다.
종이 거래가 있었고 우편을 통한 거래가 더 많았습니다.
컴퓨터도 없었고요.
무엇이 있었는지 나열하는 것이 더 쉽습니다.
수십 번의 거래를했고 결국 쓸모없는 책(인포 시간) 을 팔아 돈을 벌기로 결정했습니다.
Действительно, Ганн твердо верил в астрологию и нумерологию и часто вплетал мистицизм в свои торговые методы . Хотя он утверждал, что заработал миллионы на торговле, позже исследователи узнали, что на момент его смерти поместье Ганна стоило всего 100 000 долларов.
주요 수입원은 마케팅이었습니다.
오늘날까지 마케팅 방법, 그렇지 않으면 돈을 벌 수 없습니다.
--
코스를 수강했는데 잘 풀리지 않았고 논리적으로 잘 풀리지 않으면 행성 사이의 별을 올바르게 비교하지 않았다는 말을 듣게 될 것입니다.
--
사실, 아무도 이걸 가지고 있지 않기 때문에 아무도 당신에게 이걸 보여줄 수 없습니다.
총잡이들은 내가 가지고있는 것, 내가 가지고있는 것, 당신이 10 경험, "개를 먹었다"등등 만 떠들 것입니다. 그러나 사실, 죽은 쥐는 죽은 쥐를 먹었고 아무것도 이해하지 못했습니다.
각도 바운스 전략은 간 각도선이 종종 지지선 또는 저항선이 된다는 가정에 기반합니다. 트레이더는 가격이 간 각도선(특히 1x1 또는 2x1)에 근접한 후 반등하는 상황을 찾습니다. 포지션 진입은 캔들 스틱 반전 패턴 형성 등 반등을 확인한 후 진행됩니다.
또 다른 인기 있는 전략은 각도 돌파입니다. 여기서 트레이더는 특히 거래량 증가가 동반되는 경우 가격이 중요한 간 각도를 돌파할 때까지 기다립니다. 상승 돌파는 잠재적 매수 포지션, 하락 돌파는 매도 포지션의 신호일 수 있습니다.
간 팬 전략은 한 지점에서 방사되는 여러 각도를 사용하여 부채꼴 구조를 형성합니다. 트레이더는 가격이 다양한 팬 라인과 상호 작용하는 방식을 분석하여 이를 통해 지지, 저항 수준 및 잠재적 반전 지점을 결정합니다.
각도와 시간주기를 결합하는 것은 간 각도를 간이 개발한 시간주기의 개념과 결합하는 보다 복잡한 전략입니다. 여기서 타임라인과 간 각도의 교차점을 분석하여 시장 진입 또는 청산의 중요한 순간을 결정합니다.
멀티 타임프레임 전략은 다양한 타임프레임에서 간 각도를 분석하는 것입니다. 예를 들어 트레이더는 일봉 차트에서 1대1 각도를 사용하여 전체 추세를 파악한 다음 시간별 차트에서 더 가파른 각도를 사용하여 진입 시점을 찾을 수 있습니다.
작성자: Yevgeniy Koshtenko