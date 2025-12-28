지표: 이동 평균: 3극 버터워스 필터 새 코멘트 Automated-Trading 2025.12.28 13:43 이동 평균: 3극 버터워스 필터: 이동평균: 3극 버터워스 필터. 이 지표는 위톨드 워즈니악의 코드를 기반으로 합니다. Author: Vladislav Eremeev 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이동 평균: 3극 버터워스 필터:
이동평균: 3극 버터워스 필터. 이 지표는 위톨드 워즈니악의 코드를 기반으로 합니다.
Author: Vladislav Eremeev