지표: 이동 평균: 3극 버터워스 필터

새 코멘트
 

이동 평균: 3극 버터워스 필터:

이동평균: 3극 버터워스 필터. 이 지표는 위톨드 워즈니악의 코드를 기반으로 합니다.

이동 평균: 3극 버터워스 필터

Author: Vladislav Eremeev

새 코멘트