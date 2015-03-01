MetaTrader 5 거래 전략 테스터의 이념: 에이전트 - 페이지 9 123456789101112 새 코멘트 John 2010.01.28 00:18 #81 :)) 우리는 경매가 필요합니다. 누군가는 더 싸게 팔기를 원합니다. 우리는 시장이 필요합니다. :) Renat Fatkhullin 2010.02.01 23:41 #82 단말은 전략 테스터의 원격 에이전트 리소스를 네트워크를 통해 연결하여 사용할 수 있습니다. 원격 테스트 에이전트 의 첫 번째 실행은 다음과 같습니다(테스트는 거래 터미널에서 제어). 처음 시작할 때 에이전트 관리자는 액세스 암호와 원하는 포트를 지정하여 논리적 프로세서 코어 수에 따라 여러 에이전트를 시작하도록 제안합니다. 원격 테스트 에이전트에 작업을 배포할 때 거래 터미널이 이후에 연결하는 것은 이러한 포트입니다. "설치" 버튼을 클릭하면 에이전트 서비스가 설치되고 에이전트 관리자가 목록에 표시합니다. 이 창에서 Remote Agent의 각 복사본을 쉽게 관리할 수 있습니다. 터미널은 로컬 에이전트(코어 수에 따라)를 사용할 수 있습니다. 명령줄에 지정된 모든 매개변수를 사용하여 그래픽 인터페이스 없이 자동으로 실행됩니다. StrikeR 2010.02.02 20:41 #83 신경망에 대한 질문... 신경망 훈련 도 병렬화될 것인가, 아니면 자신의 유물을 희생시키면서만 일어날 것인가? Renat Fatkhullin 2010.02.02 21:35 #84 이것은 신경망 훈련의 구현에 달려 있습니다. 터미널 자체는 일반 신경망 메커니즘을 제공하지 않습니다. MetaTrader 5 테스터는 유전 알고리즘 을 사용하여 대량 최적화 가능성을 제공합니다. 많은 에이전트가 계산 속도를 몇 배나 높일 것입니다. Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. Arduz 2010.02.06 14:55 #85 테스터는 언제 볼 수 있나요? maxim 2010.02.12 01:00 #86 질문이 이미 제기되었을 수도 있습니다. 모르겠습니다. 테스터에서 여러 계측기의 병렬 테스트 가능성이 있습니까? 시간 동기화된 이력 데이터?? 차익 거래, 쌍 거래 및 다중 통화 Expert Advisors 테스트용?? Renat Fatkhullin 2010.02.12 08:52 #87 maxis_tm : 질문이 이미 제기되었을 수도 있습니다. 모르겠습니다. 테스터에서 여러 계측기의 병렬 테스트 가능성이 있습니까? 시간 동기화된 이력 데이터?? 차익 거래, 쌍 거래 및 다중 통화 Expert Advisors 테스트용?? 예, 테스터는 완전히 다중 통화입니다. Andrey Nachalov 2010.02.16 21:56 #88 Renat : 보호 메커니즘: ... 로컬 에이전트만 터미널에서 적절한 권한이 있는 DLL을 사용할 수 있습니다. 전송된 전문가 코드는 절대 에이전트의 디스크에 저장되지 않고 덤프가 불가능한 변형된 형태로 전송됩니다. 에이전트는 전문가의 이름을 모르고 디스크에 계산 결과를 저장하지 않습니다 (계산 후 남은 정보의 양을 최소화) ... Renat, Tester에서 Expert Advisor를 최적화 할 때 실행할 때마다 여러 텍스트 파일 #1.1, 1.2 등에서 준비된 데이터의 예비 읽기가 사용된다면 어떨까요? 파일 # 2에서 얻은 일부 값의 실행이 끝날 때 후속 기록과 함께. 에이전트가 전문가에게 그러한 부속 장치를 사용하여 작업할 수 있습니까? 추신: 개인적으로 클라우드 테스트라는 아이디어가 정말 마음에 들었습니다. 결국 로봇의 특성으로 인해 유전학을 사용할 수 없는 경우 오랜 기간 동안 복잡한 대규모 MTS를 최적화하는 문제에 대한 실제 솔루션입니다. 그리고 일부 포럼 참가자의 회의론은 여기에 전혀 적절하지 않습니다. [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 개발자를 도와주세요. 기고글 토론 "일반 VPS보다 Renat Fatkhullin 2010.02.16 22:45 #89 동일한 공유 파일에 쓰기를 사용하는 경우 다음을 사용할 수 있습니다. 직렬 모드에서 단 하나의 에이전트 또는 실행 결과를 수집하기 위한 자체 시스템을 구현합니다. 기본적으로 특정 고정 파일을 제어 터미널로 다시 포스트백할 수 있습니다. Expert Advisor는 자체 결과를 작성한 다음 터미널 측에서 사용할 수 있습니다. Andrey Nachalov 2010.02.17 02:07 #90 Renat : ... 원칙적으로 특정 고정 파일을 제어 터미널로 다시 포스트백할 수 있습니다... 예... Expert Writer가 선택한 임의의 파일 집합의 일부로 Expert Advisor의 전체 작업 환경을 에이전트로/에서 끌어오는 작업, 그리고 복제된 파일에서 기록된 결과의 어셈블리 더군다나 단일 턴키 출력 세트의 에이전트와 관리자 자신의 터미널의 일반 기능 - 이 모든 것은 형식화할 수 없습니다. 각 개별 사례의 환경이 너무 개별적이기 때문입니다. 그러나 내가 말할 수있는 것은 그러한 기능 자체가 대중 사이에서 전혀 요구되지 않는다는 것입니다. 따라서 가능한 유일한 실용적인 솔루션은 미리 정의된 출력 파일이 있는 버전입니다. 일반적으로 어떤 이유에서인지 결과를 마법사로 드래그하여 에이전트 측에 있는 파일에 인쇄하는 것을 암시했습니다. Four Tester의 ' 최적화 결과 ' 탭에 있는 변수 외에도 더 많은 추정 값이 있습니다. 예를 들어 보고서 탭에 표시된 값 중 일부(적어도 수익성 있는 거래의 비율을 취함), 그러나 실제로 너무 취하면 챔피언십에서 계산된 지표가 가치가 있습니다. , 보면. 물론 이것은 완전히 청중을위한 주름의 영역에서 이미 있지만. 예, 당신은 여전히 자신을 생각합니다 ... 그리고 테스트한 매개변수의 값을 업로드하고 미리 준비된 이력을 기반으로 다중 통화를 에뮬레이트하려면 에이전트 측에서 개인적으로 텍스트 파일을 읽어야 합니다. 네, 마지막 옵션은 4개의 단일 통화 테스터의 유산이지만 이 기능이 한동안 저를 통째로 먹어버렸기 때문에 이제 막 익숙해졌습니다. 다행히도 Five Tester에서도 관련성이 유지되는 다른 이점도 있습니다. Renat, 제어 단말기는 여전히 요원에게 전문가와 함께하는 텍스트 파일을 임의의 숫자로 전송하여 그가 읽을 수 있도록 할 수 있습니까? 기록과 함께 - 대략적인 관점에서 설명했습니다. 감사합니다. 그러나 읽을 때, 나는 당신이 무엇을 기대할 수 있는지 명확히 해달라고 요청합니다. 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 성배 판매. 시작 가격 123456789101112 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
:)) 우리는 경매가 필요합니다. 누군가는 더 싸게 팔기를 원합니다. 우리는 시장이 필요합니다. :)
단말은 전략 테스터의 원격 에이전트 리소스를 네트워크를 통해 연결하여 사용할 수 있습니다.
원격 테스트 에이전트 의 첫 번째 실행은 다음과 같습니다(테스트는 거래 터미널에서 제어).
처음 시작할 때 에이전트 관리자는 액세스 암호와 원하는 포트를 지정하여 논리적 프로세서 코어 수에 따라 여러 에이전트를 시작하도록 제안합니다. 원격 테스트 에이전트에 작업을 배포할 때 거래 터미널이 이후에 연결하는 것은 이러한 포트입니다.
"설치" 버튼을 클릭하면 에이전트 서비스가 설치되고 에이전트 관리자가 목록에 표시합니다.
이 창에서 Remote Agent의 각 복사본을 쉽게 관리할 수 있습니다.
터미널은 로컬 에이전트(코어 수에 따라)를 사용할 수 있습니다. 명령줄에 지정된 모든 매개변수를 사용하여 그래픽 인터페이스 없이 자동으로 실행됩니다.
신경망에 대한 질문...
신경망 훈련 도 병렬화될 것인가, 아니면 자신의 유물을 희생시키면서만 일어날 것인가?
이것은 신경망 훈련의 구현에 달려 있습니다. 터미널 자체는 일반 신경망 메커니즘을 제공하지 않습니다.
MetaTrader 5 테스터는 유전 알고리즘 을 사용하여 대량 최적화 가능성을 제공합니다. 많은 에이전트가 계산 속도를 몇 배나 높일 것입니다.
질문이 이미 제기되었을 수도 있습니다. 모르겠습니다. 테스터에서 여러 계측기의 병렬 테스트 가능성이 있습니까? 시간 동기화된 이력 데이터?? 차익 거래, 쌍 거래 및 다중 통화 Expert Advisors 테스트용??
보호 메커니즘:
동일한 공유 파일에 쓰기를 사용하는 경우 다음을 사용할 수 있습니다.
기본적으로 특정 고정 파일을 제어 터미널로 다시 포스트백할 수 있습니다. Expert Advisor는 자체 결과를 작성한 다음 터미널 측에서 사용할 수 있습니다.
- 직렬 모드에서 단 하나의 에이전트
- 또는 실행 결과를 수집하기 위한 자체 시스템을 구현합니다.
... 원칙적으로 특정 고정 파일을 제어 터미널로 다시 포스트백할 수 있습니다...
예... Expert Writer가 선택한 임의의 파일 집합의 일부로 Expert Advisor의 전체 작업 환경을 에이전트로/에서 끌어오는 작업, 그리고 복제된 파일에서 기록된 결과의 어셈블리 더군다나 단일 턴키 출력 세트의 에이전트와 관리자 자신의 터미널의 일반 기능 - 이 모든 것은 형식화할 수 없습니다. 각 개별 사례의 환경이 너무 개별적이기 때문입니다. 그러나 내가 말할 수있는 것은 그러한 기능 자체가 대중 사이에서 전혀 요구되지 않는다는 것입니다. 따라서 가능한 유일한 실용적인 솔루션은 미리 정의된 출력 파일이 있는 버전입니다.
일반적으로 어떤 이유에서인지 결과를 마법사로 드래그하여 에이전트 측에 있는 파일에 인쇄하는 것을 암시했습니다. Four Tester의 ' 최적화 결과 ' 탭에 있는 변수 외에도 더 많은 추정 값이 있습니다. 예를 들어 보고서 탭에 표시된 값 중 일부(적어도 수익성 있는 거래의 비율을 취함), 그러나 실제로 너무 취하면 챔피언십에서 계산된 지표가 가치가 있습니다. , 보면. 물론 이것은 완전히 청중을위한 주름의 영역에서 이미 있지만. 예, 당신은 여전히 자신을 생각합니다 ...
그리고 테스트한 매개변수의 값을 업로드하고 미리 준비된 이력을 기반으로 다중 통화를 에뮬레이트하려면 에이전트 측에서 개인적으로 텍스트 파일을 읽어야 합니다. 네, 마지막 옵션은 4개의 단일 통화 테스터의 유산이지만 이 기능이 한동안 저를 통째로 먹어버렸기 때문에 이제 막 익숙해졌습니다. 다행히도 Five Tester에서도 관련성이 유지되는 다른 이점도 있습니다.
Renat, 제어 단말기는 여전히 요원에게 전문가와 함께하는 텍스트 파일을 임의의 숫자로 전송하여 그가 읽을 수 있도록 할 수 있습니까? 기록과 함께 - 대략적인 관점에서 설명했습니다. 감사합니다. 그러나 읽을 때, 나는 당신이 무엇을 기대할 수 있는지 명확히 해달라고 요청합니다.