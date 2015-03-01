MetaTrader 5 거래 전략 테스터의 이념: 에이전트 - 페이지 10 1...3456789101112 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.02.17 12:19 #91 에이전트에게만 작업 파일(견적 내역, 시장 환경 등)만 보냅니다. 보안을 위해 다른 사람의 파일을 원격 에이전트에 전송하지 않습니다. 아마도 우리는 에이전트에서 작은 크기의 하드 코딩된 가상(디스크가 아닌) 파일 하나를 다시 전송할 것입니다. Viktor Vasilyuk 2010.03.11 16:53 #92 70-90%의 CPU 성능과 하드 코딩된 시간 프레임에 액세스하기 위해 기꺼이 약간의 비용을 지불하려는 사람들이 항상 있을 것입니다. 이 방향으로 뭔가를 할 것인가? Aleksandr Gavrilov 2010.04.30 01:39 #93 빌드 270에서 에이전트를 통해 연결한 사람이 있습니까? 솔직히 지쳐서 에이전트도 안되고 크랙해도... Всеволод 2010.04.30 02:02 #94 나도 할 수 없어. 1Serg 2010.04.30 10:06 #95 빌드 270에서 원격 에이전트를 방금 시작했습니다. 모든 것이 작동합니다. 1Serg 2010.04.30 10:22 #96 Renat : 단말은 전략 테스터의 원격 에이전트 리소스를 네트워크를 통해 연결하여 사용할 수 있습니다. 원격 테스트 에이전트 의 첫 번째 실행은 다음과 같습니다(테스트는 거래 터미널에서 제어). 명령줄을 통해 테스터를 실행하는 방법은 무엇입니까? 원격 시스템의 자동 로드에 배치 파일을 삽입해야 합니다. Aleksandr Gavrilov 2010.04.30 10:48 #97 1Serg : 빌드 270에서 원격 에이전트를 막 시작했습니다. 모든 것이 작동합니다. 그리고 그것은 어떻게 즉시 해결되었습니까, 아니면 고통을 겪어야 했습니까? 1Serg 2010.04.30 11:45 #98 Shurik740 : 그리고 그것은 어떻게 즉시 해결되었습니까, 아니면 고통을 겪어야 했습니까? 네, 바로 일어났습니다. 다음과 같이 했습니다. 1. 원격 컴퓨터에서 metatester.exe를 실행합니다(MetaTrader를 설치할 필요 없음). 2. 암호를 MetaTester에서 1로 변경하십시오. 3. 설치 버튼을 클릭합니다. 모두. 재부팅 후에도 에이전트는 항상 실행 중입니다. DC에 대한 광고로 받아들이지 마십시오. 단지 빌드가 그림에 표시됩니다. Aleksandr Gavrilov 2010.04.30 13:39 #99 1Serg : 네, 바로 일어났습니다. 그리고 관리에서도 IP가 0으로 표시됩니까? Aleksandr Gavrilov 2010.04.30 13:42 #100 이 매개변수를 변경하는 방법은 무엇입니까? 누가 말할 수 있습니까? 도대체 제로가 뭐야!? 일반 매개변수로 배치 파일을 만들려고 했습니다... 결과는 0입니다! 1...3456789101112 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
70-90%의 CPU 성능과 하드 코딩된 시간 프레임에 액세스하기 위해 기꺼이 약간의 비용을 지불하려는 사람들이 항상 있을 것입니다.
이 방향으로 뭔가를 할 것인가?
빌드 270에서 에이전트를 통해 연결한 사람이 있습니까?
솔직히 지쳐서 에이전트도 안되고 크랙해도...
빌드 270에서 원격 에이전트를 방금 시작했습니다. 모든 것이 작동합니다.
단말은 전략 테스터의 원격 에이전트 리소스를 네트워크를 통해 연결하여 사용할 수 있습니다.
원격 테스트 에이전트 의 첫 번째 실행은 다음과 같습니다(테스트는 거래 터미널에서 제어).
명령줄을 통해 테스터를 실행하는 방법은 무엇입니까?
원격 시스템의 자동 로드에 배치 파일을 삽입해야 합니다.
그리고 그것은 어떻게 즉시 해결되었습니까, 아니면 고통을 겪어야 했습니까?
네, 바로 일어났습니다.
다음과 같이 했습니다.
1. 원격 컴퓨터에서 metatester.exe를 실행합니다(MetaTrader를 설치할 필요 없음).
2. 암호를 MetaTester에서 1로 변경하십시오.
3. 설치 버튼을 클릭합니다.
모두.
재부팅 후에도 에이전트는 항상 실행 중입니다.
DC에 대한 광고로 받아들이지 마십시오. 단지 빌드가 그림에 표시됩니다.
그리고 관리에서도 IP가 0으로 표시됩니까?
이 매개변수를 변경하는 방법은 무엇입니까? 누가 말할 수 있습니까? 도대체 제로가 뭐야!?
일반 매개변수로 배치 파일을 만들려고 했습니다... 결과는 0입니다!