듀얼 프로세서 컴퓨터에서 최적화 - 페이지 5

Aliaksandr Hryshyn 2021.07.30 15:08 #41

Nikolay Kuznetsov :

그건 그렇고, 라이젠 문제를 연구하는 동안 라이젠 7 2700x에 대해 상당히 좋은 제안이라는 것을 알게 되었습니다... 9k의 가격으로 완전한 컴퓨터(외부 비디오 카드 없이)를 조립할 수 있지만 코어/스레드는 더 적지만 코어/스레드당 비용은 더 낮습니다.

물론 MT용 넘버 크러셔가 필요한 경우 2x xeon 프로세서는 가격/성능 면에서 여전히 경쟁에서 뒤처질 것이지만 향후 유동성과 비디오 처리와 같은 다른 작업에 대한 사용은 큰 문제입니다. 제한된 프로세서 명령 세트와 낮은(최신 CPU에 비해) 주파수로 인한 질문 ...

추신: 나는 또한 최적화 고문 의 측면에서 이 주제에 접근했지만 오래된 사무실 컴퓨터에서 작업하는 동안 주제가 어떻게든 사라졌고 많은 스레드/코어가 더 이상(또는 아직?) 필요하지 않습니다.

3700의 성능 대 가격 비율은 2700보다 높습니다.

3700은 2700보다 48% 더 비싸고 화면에 따르면 속도는 약 100%입니다.

3900X 프로세서의 결과에 2/3를 곱하면 약 3700이 됩니다...

맞아요 마더보드 비용도 들잖아요

pribludilsa 2021.07.30 15:52 #42

멈추긴 하지만 깨질 수도 있고 깨질 수도 있습니다. 우리는 그것에 대해 다시 생각해 볼 필요가 있습니다. 뭔가 혼란스러워졌다.

Andrey Khatimlianskii 2021.07.30 16:20 #43

pribludilsa :

멈추긴 하지만 깨질 수도 있고 깨질 수도 있습니다. 우리는 그것에 대해 다시 생각해 볼 필요가 있습니다. 뭔가 혼란스러워졌다.

물론 당신은 할 수. 혼란스러운.

2가지 옵션이 있습니다:

"A"는 1에서 100,000까지 1씩 반복해야 합니다.

"B"는 1에서 50,000까지 1씩 반복해야 합니다.

전체적으로 5,000,000,000으로 밝혀졌으며 이는 옵티마이저에 허용되지 않습니다.

최적화를 10개 부분으로 나눕니다.

"A"는 1에서 100,000까지 1단계로, "B"는 1에서 5,000까지 1단계로: 총 500,000,000회 통과, 적합

"A"는 1단계에서 100,000까지, "B"는 1단계에서 5001에서 10,000까지: 총 500,000,000 패스, 적합

등

결과는 하나의 파일로 병합됩니다. 우리는 당신이 필요로 하는 모든 차트를 만듭니다.

접착된 결과도 MT로 다시 미끄러질 수 있습니다. 하지만 확실하지 않습니다.

pribludilsa 2021.08.03 21:07 #44

Andrey Khatimlianskii :

감사해요. 모든 것이 해결되었습니다. 세 개의 소나무에서 길을 잃습니다. 나는 평소에 강박적인 생각을 하고 모든 것을 다시 확인하는데, 확인해야 할 것이 더 많다는 것이 밝혀졌습니다.

Dmitriy Prigodich 2021.08.03 21:57 #45

일반적으로 더 쉽고 저렴합니다. 14년 동안 AMD 10개를 샀습니다. 2코어 3500, ddr3 8gb, 각각 $25, ssd 120은 $20입니다. 오래된 모니터 $8. 총 530$ 비용. 사무실 임대 300$/월 임대료에는 소켓이 포함됩니다. 그리고 모든 것이 괜찮습니다. 10$ 인터넷. 매직비즈니스센터 주소가 신경쓰이시는 분들은 개인창구에 올려드릴 수 있습니다. 광업으로 그들은 거기에 들어가려고했고 각 사무실에 자동 기계가 있습니다. 작동하지 않았습니다. 그러나 어쨌든 지속적인 컴퓨팅 성능이 필요하다면 이것이 탈출구입니다. 지리적으로 모스크바. 추신: 가구는 임대료에 포함되어 있습니다.

Nikolay Kuznetsov 2021.08.11 12:50 #46

Dmitriy Prigodich :

그리고 컴퓨팅 파워는 무엇입니까? 돈을 위해 그것은 좋을 수 있지만 편의성 측면에서 ... 모든 사람에게 적합하지는 않습니다.

Edgar Akhmadeev 2021.08.11 16:14 #47

Dmitriy Prigodich :

10명의 엄마와 기억은 여전히 계산되어야 합니다. 그리고 BP, 그것은 당신이 저축할 수 없는 것입니다.

그러나 SSD는 필요하지 않으며 네트워크 부팅과 네트워크 드라이브 또는 서버가 있습니다. 그리고 모니터/키보드/마우스는 워크스테이션이 아닌 경우 필요하지 않습니다.

Renat Fatkhullin 2021.08.11 23:57 #48

결제 클라우드를 사용하세요.

매우 저렴합니다. 일부 고객은 이를 사용하여 수년간의 로컬 다중 스레드 계산에 해당하는 대규모 연속 계산을 수행합니다.

곧 표준 벡터/행렬/복소수 계산이 포함된 MQL5 업그레이드를 출시하여 파이썬이나 텐서포를 사용하지 않고도 고속 머신 러닝을 사용할 수 있게 될 것입니다.

Evgeny Belyaev 2021.08.12 00:51 #49

Dmitriy Prigodich :

사무실 연간 $3600 + 오래된 쓰레기 $530

이것은 상상할 수 있는 가장 어리석은 결정입니다.

오래된 철이 부서질까요? 아니면 영원한 것인가?

이 돈($ 4100)으로 보증 기간에 일반 하드웨어를 구입하여 집에 설치할 수 있습니다.

성능은 동일할 것입니다. 그들은 또한 모든 종류의 캐쉬백 및 보너스와 함께 무료로 바닥에 배달합니다 .....

1년 안에 G 아이언을 100달러에 아무에게도 팔지 않을 것이며, 정상은 달러나 지하실의 성장과 함께 가격이 올라갈 수 있습니다.
그건 그렇고, 라이젠 문제를 연구하는 동안 라이젠 7 2700x에 대해 상당히 좋은 제안이라는 것을 알게 되었습니다... 9k의 가격으로 완전한 컴퓨터(외부 비디오 카드 없이)를 조립할 수 있지만 코어/스레드는 더 적지만 코어/스레드당 비용은 더 낮습니다.
물론 MT용 넘버 크러셔가 필요한 경우 2x xeon 프로세서는 가격/성능 면에서 여전히 경쟁에서 뒤처질 것이지만 향후 유동성과 비디오 처리와 같은 다른 작업에 대한 사용은 큰 문제입니다. 제한된 프로세서 명령 세트와 낮은(최신 CPU에 비해) 주파수로 인한 질문 ...
추신: 나는 또한 최적화 고문 의 측면에서 이 주제에 접근했지만 오래된 사무실 컴퓨터에서 작업하는 동안 주제가 어떻게든 사라졌고 많은 스레드/코어가 더 이상(또는 아직?) 필요하지 않습니다.
3700의 성능 대 가격 비율은 2700보다 높습니다.
3700은 2700보다 48% 더 비싸고 화면에 따르면 속도는 약 100%입니다.
3900X 프로세서의 결과에 2/3를 곱하면 약 3700이 됩니다...맞아요 마더보드 비용도 들잖아요
멈추긴 하지만 깨질 수도 있고 깨질 수도 있습니다. 우리는 그것에 대해 다시 생각해 볼 필요가 있습니다. 뭔가 혼란스러워졌다.
일반적으로 더 쉽고 저렴합니다. 14년 동안 AMD 10개를 샀습니다. 2코어 3500, ddr3 8gb, 각각 $25, ssd 120은 $20입니다. 오래된 모니터 $8. 총 530$ 비용. 사무실 임대 300$/월 임대료에는 소켓이 포함됩니다. 그리고 모든 것이 괜찮습니다. 10$ 인터넷. 매직비즈니스센터 주소가 신경쓰이시는 분들은 개인창구에 올려드릴 수 있습니다. 광업으로 그들은 거기에 들어가려고했고 각 사무실에 자동 기계가 있습니다. 작동하지 않았습니다. 그러나 어쨌든 지속적인 컴퓨팅 성능이 필요하다면 이것이 탈출구입니다. 지리적으로 모스크바. 추신: 가구는 임대료에 포함되어 있습니다.
10명의 엄마와 기억은 여전히 계산되어야 합니다. 그리고 BP, 그것은 당신이 저축할 수 없는 것입니다.
그러나 SSD는 필요하지 않으며 네트워크 부팅과 네트워크 드라이브 또는 서버가 있습니다. 그리고 모니터/키보드/마우스는 워크스테이션이 아닌 경우 필요하지 않습니다.
사무실 연간 $3600 + 오래된 쓰레기 $530
이것은 상상할 수 있는 가장 어리석은 결정입니다.
오래된 철이 부서질까요? 아니면 영원한 것인가?
이 돈($ 4100)으로 보증 기간에 일반 하드웨어를 구입하여 집에 설치할 수 있습니다.
성능은 동일할 것입니다. 그들은 또한 모든 종류의 캐쉬백 및 보너스와 함께 무료로 바닥에 배달합니다 .....
1년 안에 G 아이언을 100달러에 아무에게도 팔지 않을 것이며, 정상은 달러나 지하실의 성장과 함께 가격이 올라갈 수 있습니다.
