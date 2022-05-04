듀얼 프로세서 컴퓨터에서 최적화 - 페이지 3 12345678 새 코멘트 Sergei Makarevich 2021.07.29 18:00 #21 이제 랩톱 코어 i7 2.2GHz 8 스레드에서 최적화하고 있습니다. 예를 들어 30시간이라는 일정 시간 동안 최적화를 하고, 아들의 컴퓨터를 인터넷으로 연결하면 12스레드에 5 3600이 있는데 시간이 3시간으로 단축됨))) Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 18:15 #22 Sergei Makarevich : 친구 여러분, MT5가 듀얼 프로세서 어머니를 인식하는지 여부에 대한 질문이 있었습니다. 그게 전부입니다. 이를 위해 Ali HUANANZHI X99-T8D 마더보드와 512G NVMe SSD 듀얼 제온 프로세서 E5 2678 V3, 64GB 8*8GB 1866 REG ECC 메모리 냉각 프로세서 를 사용하고 싶습니다. Windows 10은 2개의 프로세서가 있음을 쉽게 인식합니다. 질문은 구체적으로 MT5에 관한 것이었습니다. 글쎄, 나는 그가 씹을 것이라는 것을 이해합니다. 2.5GHz 및 48스레드의 2개의 프로세서는 결국 내가 원하는 것을 수행할 것입니다. 나는 우리 중국 동지들이 당신을 품질로 실망시키지 않기를 바랍니다) 이러한 코어 수의 경우 4개의 메모리 채널이 충분하지 않을 수 있습니다. Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 18:19 #23 Sergei Makarevich : 이제 랩톱 코어 i7 2.2GHz 8 스트림에서 최적화하고 있습니다. 예를 들어 30시간이라는 일정 시간 동안 최적화를 하고, 아들의 컴퓨터를 인터넷으로 연결하면 12스레드에 5 3600이 있는데 시간이 3시간으로 단축됨))) 1-1.5시간으로 단축됩니다 :)) Sergei Makarevich 2021.07.29 19:21 #24 Aliaksandr Hryshyn : 이러한 코어 수의 경우 4개의 메모리 채널이 충분하지 않을 수 있습니다. 그래서 이런 경험이 있는 사람이 있느냐고 물었다. 또는 더 이상 증기가 나지 않습니다. 하나의 프로세스로 일반 컴퓨터를 사용하지만 무엇 !!!)))) AMD Ryzen 9 3900X, 64명의 작업자. Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 19:28 #25 Sergei Makarevich : 그래서 이런 경험이 있는 사람이 있느냐고 물었다. 또는 더 이상 증기가 나지 않습니다. 하나의 프로세스로 일반 컴퓨터를 사용하지만 무엇 !!!)))) AMD Ryzen 9 3900X, 64명의 작업자. 예, 더 낫습니다. 프로세서는 속도가 비슷합니다(alik의 2개와 비교). 스레드 수가 적기 때문에 최적화를 위한 메모리 요구 사항이 적습니다(볼륨 및 속도 면에서, 스레드 간 경쟁 감소). Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 19:30 #26 이것은 구성에서 기대할 수 있는 것입니다. 중요한 것은 다른 것과 비교하는 것입니다. Sergei Makarevich 2021.07.29 19:48 #27 Aliaksandr Hryshyn : 이것은 구성에서 기대할 수 있는 것입니다. 중요한 것은 다른 것과 비교하는 것입니다. 시장이 없고, 서버 어머니의 가격과 비용이 멈춘다 ..... 120루블만 퍼센트 .... 3970에 대해 말하는거야. Aliaksandr Hryshyn 2021.07.29 19:56 #28 Sergei Makarevich : 시장이 없고, 서버 어머니의 가격과 비용이 멈춘다 ..... 120루블만 퍼센트 .... 3970에 대해 말하는거야. 이것은 강력한 것입니다.) Nikolay Kuznetsov 2021.07.29 20:51 #29 Sergei Makarevich : 나는 우리 중국 동지들이 당신을 품질로 실망시키지 않기를 바랍니다) 2011-3용으로 컴퓨터 조립했는데... e2673 v3 12코어 24쓰레드 64GB ddr3 ... 컴퓨터가 없어서 최고가로 찍어야 했는데... 그리고... 자주 켜지지 않는 마더보드가 있습니다. 우편번호 FF. 중국인 어머니들의 공통적인 문제. 날씨가 쌀쌀해지면 보드가 시동을 걸기 시작했지만 더러운 속임수에 대한 기대는 고무적이지 않습니다. 오늘은 "예비"엄마가 왔습니다. 추신: 당시 Avito는 2xE2696v2 키트 + 어머니 + 팬 + 64GB 메모리를 30루블에 판매하고 있었습니다. 가져갔어야 했어요 :) Sergei Makarevich 2021.07.29 20:54 #30 Nikolay Kuznetsov : 2011-3용으로 컴퓨터 조립했는데... e2673 v3 12코어 24쓰레드 64GB ddr3 ... 컴퓨터가 없어서 최고가로 찍어야 했는데... 그리고... 자주 켜지지 않는 마더보드가 있습니다. 우편번호 FF. 중국인 어머니들의 공통적인 문제. 날씨가 쌀쌀해지면 보드가 시동을 걸기 시작했지만 더러운 속임수에 대한 기대는 고무적이지 않습니다. 오늘은 "예비"엄마가 왔습니다. 추신: 당시 Avito는 2xE2696v2 키트 + 어머니 + 팬 + 64GB 메모리를 30루블에 판매하고 있었습니다. 가져갔어야 했어요 :) 이 2673 v3 CPU는 성능과 벤치마크 면에서 더 우수합니다. 12345678 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
친구 여러분, MT5가 듀얼 프로세서 어머니를 인식하는지 여부에 대한 질문이 있었습니다. 그게 전부입니다. 이를 위해 Ali HUANANZHI X99-T8D 마더보드와 512G NVMe SSD 듀얼 제온 프로세서 E5 2678 V3, 64GB 8*8GB 1866 REG ECC 메모리 냉각 프로세서 를 사용하고 싶습니다. Windows 10은 2개의 프로세서가 있음을 쉽게 인식합니다. 질문은 구체적으로 MT5에 관한 것이었습니다. 글쎄, 나는 그가 씹을 것이라는 것을 이해합니다. 2.5GHz 및 48스레드의 2개의 프로세서는 결국 내가 원하는 것을 수행할 것입니다. 나는 우리 중국 동지들이 당신을 품질로 실망시키지 않기를 바랍니다)
이제 랩톱 코어 i7 2.2GHz 8 스트림에서 최적화하고 있습니다. 예를 들어 30시간이라는 일정 시간 동안 최적화를 하고, 아들의 컴퓨터를 인터넷으로 연결하면 12스레드에 5 3600이 있는데 시간이 3시간으로 단축됨)))
1-1.5시간으로 단축됩니다 :))
그래서 이런 경험이 있는 사람이 있느냐고 물었다. 또는 더 이상 증기가 나지 않습니다. 하나의 프로세스로 일반 컴퓨터를 사용하지만 무엇 !!!)))) AMD Ryzen 9 3900X, 64명의 작업자.
예, 더 낫습니다. 프로세서는 속도가 비슷합니다(alik의 2개와 비교). 스레드 수가 적기 때문에 최적화를 위한 메모리 요구 사항이 적습니다(볼륨 및 속도 면에서, 스레드 간 경쟁 감소).
이것은 구성에서 기대할 수 있는 것입니다. 중요한 것은 다른 것과 비교하는 것입니다.
시장이 없고, 서버 어머니의 가격과 비용이 멈춘다 ..... 120루블만 퍼센트 .... 3970에 대해 말하는거야.
이것은 강력한 것입니다.)
2011-3용으로 컴퓨터 조립했는데... e2673 v3 12코어 24쓰레드 64GB ddr3 ... 컴퓨터가 없어서 최고가로 찍어야 했는데... 그리고... 자주 켜지지 않는 마더보드가 있습니다. 우편번호 FF. 중국인 어머니들의 공통적인 문제. 날씨가 쌀쌀해지면 보드가 시동을 걸기 시작했지만 더러운 속임수에 대한 기대는 고무적이지 않습니다. 오늘은 "예비"엄마가 왔습니다.
추신: 당시 Avito는 2xE2696v2 키트 + 어머니 + 팬 + 64GB 메모리를 30루블에 판매하고 있었습니다. 가져갔어야 했어요 :)
이 2673 v3 CPU는 성능과 벤치마크 면에서 더 우수합니다.