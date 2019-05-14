인공 지능은 조언자를 만들기 위해 어디에서나 판매됩니까?
Pavel Malyshko :기계 학습에 대한 주제를 참조하십시오.
안녕하세요~ 인공지능이 있는 어드바이저, 즉 어떻게 작동하는지 궁금합니다..
자가 학습이 어떻게 수행되는지, 그러한 EA가 고려할 수 있는 다양한 시장 요소의 적용 범위가 얼마나 확고한지 ..
누구에게나 이 주제에 대한 전문가들이 있다.인터넷에서 검색하면 주제가 그리 간단하지 않아 여기에 묻는다.)
접근 방식이 다르며 광기의 정도가 다릅니다.)
Sber는 이미 -2 라드에 AI와 거래했습니다.
Alexey Volchanskiy :나는 종종 IT 사람들로부터 대기업이 필요한 모든 것을 할 수 있다는 말을 들었습니다. 그리고 그는 거래가 똑똑한 사람들을 고용하고 그들이 당신을 위해 돈 인쇄기를 만드는 영역이 아니라고 설명하려고 했습니다. 그들은 이것을 이해하지 못합니다) 그리고 여기에 결과가 있습니다.
Alexey Volchanskiy :도움이 필요할까요?
가십을 수집하지 마십시오. 이 2 라드는 누군가와 정착했습니다. 그리고 소송이라고 하더군요. 카드에서 잃어버린 지능
Pavel Malyshko :인공 지능은 사람이기 때문에 팔 수 없습니다. 교활한 알고리즘 인형을 판매할 수 있습니다. 그러나 거래와 관련하여 나는 그런 것을 본 적이 없습니다.
좋은 질문. 뇌는 어디서 살 수 있나요?
사실, 러시아 개발자의 사이트가 있습니다 .. 여기에 링크를 던질 수 있고 중재자가 허용하면 나는 그것을 버릴 것입니다 ... 당신이 볼 수 있도록 ... 중재자가 허용하지 않으면 나는 하지 않을 것이다).
