무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 115

Roman Shiredchenko 2019.06.02 19:27 #1141

Georgiy Merts :

아니, 왜 개인이? 모든 정보는 사람들을 위한 것입니다.

등록 코드:
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 543050
등록 코드: 3340471817
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 442420
등록 코드: 2065403403
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 142042
등록 코드: 2635829014
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 640150
등록 코드: 68915037
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 642952
등록 코드: 2182843955
------------------------------------

무료 신호를 받습니다.

Spsb. 내가 돌볼게...

Roman Shiredchenko 2019.06.02 19:48 #1142

Georgiy Merts :

642952 - 원하지 않습니다. 나머지는 괜찮은듯...

나머지 - 윙윙 거리는 소리처럼 :

일반적으로 이러한 메시지 - TF-exp를 설치한 후 전환하지 않았습니다.

Georgiy Merts 2019.06.03 06:31 #1143

Roman Shiredchenko :

642952 - 원하지 않습니다. 나머지는 괜찮은듯...

당신은 진짜로 그들을 실행하고 있습니까?

빌드가 데모에서 최소한 약간 작동해야 한다는 제한이 있습니다.

재시작. 이미 작동해야 합니다.

Georgiy Merts 2019.06.03 06:42 #1144

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

거래 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

Aleksey Sergan 2019.06.03 07:17 #1145

최적화 매개변수의 수와 차량의 안정적인 작동 시간 간의 관계를 분석했습니까?

Georgiy Merts 2019.06.03 09:00 #1146

Aleksey Sergan :

최적화 매개변수의 수와 차량의 안정적인 작동 시간 간의 관계를 분석했습니까?

아니요.

첫째, "매개변수"가 무엇인지 정의하기 어렵습니다. EMA 기간이 분명히 매개변수라고 가정해 보겠습니다. 그리고 기간은? 그리고 시간 제한은?

둘째, 그리고 실제로 매개변수가 너무 많으면 역사상 이상적으로 작동하고 실제 생활에서는 전혀 작동하지 않는 TS를 얻게 됩니다.

따라서 매개변수 수에 대한 최적의 값이 있을 가능성이 큽니다. 나는 이 숫자가 3이라는 것을 읽었습니다. 그리고 정확하게 말하면 2.8 ... ( 자연 로그 의 밑)입니다.

Roman Shiredchenko 2019.06.03 09:50 #1147

Georgiy Merts :

당신은 진짜로 그들을 실행하고 있습니까?

빌드가 데모에서 최소한 약간 작동해야 한다는 제한이 있습니다.

재시작. 이미 작동해야 합니다.

네. 마이크로에서. 확인.

Aleksey Sergan 2019.06.03 09:53 #1148

이렇게 평가합니다.

매개변수의 수를 2로 둡니다.

1. 10에서 100까지의 기간은 10씩 증가합니다.

2. boolean - 이런저런 제약 조건을 사용할지 말지.

이 경우 매개변수 옵션의 수는 N = 10*10*2 = 200이 됩니다.

N 숫자가 클수록 적합할 가능성이 높아집니다.

우리는 거래 수가 거의 같은 두 거래 시스템의 최적화를 수행했습니다. 하나는 N = 200이고 다른 하나는 N = 1000입니다. 피팅 확률이 더 크므로 포워드에서 덜 안정적입니다. 두 번째 체계.

또한 시스템이 백테스트에서 긍정적인 결과를 제공하는 매개변수 범위를 평가해야 합니다.

예를 들어, 동일한 N을 가진 두 시스템이 백테스트에서 하나는 50%의 긍정적인 결과를 제공하고 다른 하나는 30%를 제공하므로 첫 번째 시스템이 더 안정적입니다.

Georgiy Merts 2019.06.10 05:58 #1149

현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).

잔액 기준 상위 20위:

잔액별 상위 5개 차트:

무역 품질 상위 20위:

거래 품질별 상위 5개 차트:

Eduard_D 2019.06.11 07:43 #1150

실험이 실패했습니다. Signals 중재자로부터 메시지 수신:

2019.06.10 21:00 거래 상태: 장기간 거래 활동 부족으로 인해 신호가 보관됩니다.
아니, 왜 개인이? 모든 정보는 사람들을 위한 것입니다.
등록 코드:
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 543050
등록 코드: 3340471817
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 442420
등록 코드: 2065403403
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 142042
등록 코드: 2635829014
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 640150
등록 코드: 68915037
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 642952
등록 코드: 2182843955
------------------------------------
무료 신호를 받습니다.
아니, 왜 개인이? 모든 정보는 사람들을 위한 것입니다.
등록 코드:
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 543050
등록 코드: 3340471817
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 442420
등록 코드: 2065403403
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 142042
등록 코드: 2635829014
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 640150
등록 코드: 68915037
------------------------------------
계정: 2599118
마법: 642952
등록 코드: 2182843955
------------------------------------
무료 신호를 받습니다.
642952 - 원하지 않습니다. 나머지는 괜찮은듯...
나머지 - 윙윙 거리는 소리처럼 :
일반적으로 이러한 메시지 - TF-exp를 설치한 후 전환하지 않았습니다.
642952 - 원하지 않습니다. 나머지는 괜찮은듯...
당신은 진짜로 그들을 실행하고 있습니까?
빌드가 데모에서 최소한 약간 작동해야 한다는 제한이 있습니다.
재시작. 이미 작동해야 합니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
최적화 매개변수의 수와 차량의 안정적인 작동 시간 간의 관계를 분석했습니까?
아니요.
첫째, "매개변수"가 무엇인지 정의하기 어렵습니다. EMA 기간이 분명히 매개변수라고 가정해 보겠습니다. 그리고 기간은? 그리고 시간 제한은?
둘째, 그리고 실제로 매개변수가 너무 많으면 역사상 이상적으로 작동하고 실제 생활에서는 전혀 작동하지 않는 TS를 얻게 됩니다.
따라서 매개변수 수에 대한 최적의 값이 있을 가능성이 큽니다. 나는 이 숫자가 3이라는 것을 읽었습니다. 그리고 정확하게 말하면 2.8 ... ( 자연 로그 의 밑)입니다.
당신은 진짜로 그들을 실행하고 있습니까?
빌드가 데모에서 최소한 약간 작동해야 한다는 제한이 있습니다.
재시작. 이미 작동해야 합니다.
이렇게 평가합니다.
매개변수의 수를 2로 둡니다.
1. 10에서 100까지의 기간은 10씩 증가합니다.
2. boolean - 이런저런 제약 조건을 사용할지 말지.
이 경우 매개변수 옵션의 수는 N = 10*10*2 = 200이 됩니다.
N 숫자가 클수록 적합할 가능성이 높아집니다.
우리는 거래 수가 거의 같은 두 거래 시스템의 최적화를 수행했습니다. 하나는 N = 200이고 다른 하나는 N = 1000입니다. 피팅 확률이 더 크므로 포워드에서 덜 안정적입니다. 두 번째 체계.
또한 시스템이 백테스트에서 긍정적인 결과를 제공하는 매개변수 범위를 평가해야 합니다.
예를 들어, 동일한 N을 가진 두 시스템이 백테스트에서 하나는 50%의 긍정적인 결과를 제공하고 다른 하나는 30%를 제공하므로 첫 번째 시스템이 더 안정적입니다.
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
무역 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
실험이 실패했습니다. Signals 중재자로부터 메시지 수신:
2019.06.10 21:00