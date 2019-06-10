&quot;New Neural&quot;은 MetaTrader 5 플랫폼용 신경망 엔진의 오픈 소스 프로젝트입니다. - 페이지 42

더엑스퍼트 :
머리에 전선을 찔러주세요 :))
나는 아이디어를 발전시킬 것이지만 그의 머리에 못을 박자 :)))
 

색상, 예, 변경해야합니다. 샴푸와의 유추는 불가피합니다 (Schwarzkopf)

 
미첵 :

네, 뉴로쉘 로고 보셨나요? 그는 일반적으로 Marmons를 말합니다.
 
세르게예프 :
물론 봤습니다. 이것은 나쁜 로고입니다.
 

일반적으로 로고에 있는 로봇의 파이어브랜드는 좋습니다. 즉, 일반적인 스타일링으로 발전할 수 있다.

곰 - 머리 또는 문자(단어의 일부)가 신경망의 구조에서 형성될 때 옵션을 회전합니다. 마치 그것에서 나오는 것처럼.

그리고 엔지니어의 개념을 이기는 것도 나쁘지 않습니다.

 

완성:)

 

요약하자면)

이마에 못이 박힌 로마 조립 로봇, 머리 뒤에서 기차가 튀어나와 프로젝트 이름을 형성하고 있다. 배지 포함 ENGINEER-Integrator

생각이 필요하다

 
세르게예프 :

머리에 쓰는 헬멧 :)
 
더엑스퍼트 :
머리에 쓰는 헬멧 :)
그리고 못)
 

:영형)


