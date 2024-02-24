트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 998

유리 아사울렌코 :
이상한 의견.) 왜 그럴까요?

이것은 틱 VR이 기하급수적으로 얇아진 후 얻은 차트입니다. 보시다시피, 분산은 밤낮으로 거의 일정합니다.

 
알렉산더_K2 :

이것은 틱 VR이 기하급수적으로 얇아진 후 얻은 차트입니다. 보시다시피, 분산은 밤낮으로 거의 일정합니다.

글쎄, 나는 모른다. IMHO, 그렇게 현명할 필요가 없습니다. f(t)-R(f(t))는 이미 완전히 고정된 급수입니다.
덮개가 있는 Shl R ^ 알겠어요?
 
유리 아사울렌코 :
글쎄, 나는 모른다. IMHO, 그렇게 현명할 필요가 없습니다. f(t)-R(f(t))는 이미 완전히 고정된 급수입니다.

이 기능들은 무엇입니까?

 
Alexander_K2 :

초기 VR의 특정 "얇아짐"의 도움으로 가능한 한 고정된 프로세스에 가까운 프로세스를 얻을 수 있다는 의견이 있습니다.

간단한 반례는 다른 방향(상단 또는 하단)의 추세와 함께 급격한 추세 반전이 될 것 같습니다. 여기서 엷게 하는 것이 어떻게 도움이 될 수 있습니까?

 
레나트 아크티아모프 :

이 기능들은 무엇입니까?

내가 이해하는 바 - VR 자체에서 푸리에 이미지를 뺀 것

 
알렉세이 니콜라예프 :

간단한 반례는 다른 방향(상단 또는 하단)의 추세와 함께 급격한 추세 반전이 될 것 같습니다. 여기서 엷게 하는 것이 어떻게 도움이 될 수 있습니까?

나는 이 일을 하고 있다. 쉽지 않은 작업이지만, 그냥 오리지널 VR로 작업하는 것은 잘못된 결정이라고 생각합니다.

 
알렉산더_K2 :

내가 이해하는 바 - VR 자체에서 푸리에 이미지를 뺀 것

머리를 감을 수 없는 일이...

두 마리의 낙타가 날아간 것처럼 ...

좀 쉬겠습니다...


 
유리 아사울렌코 :
나쁘지 않을 것입니다.)) 추세 요소를 제외 하면 시장은 상당히 고정적 입니다. 최소한 Excel에서는 확인하기 쉽습니다.
배포 유형은 다른 이야기입니다.))

ARCH 효과는 어디로 갔습니까? 어떤 것이 백 개 이상입니까? 그리고 어떤 끝과 끝이 보이지 않습니까?

 
Alexander_K2 :

내가 이해하는 바 - VR 자체에서 푸리에 이미지를 뺀 것

그리고 그들은 양자 기계라고 말했습니다.((R Fourier는 언제였습니까?
 
Alexander_K2 :

나는 이 일을 하고 있다. 쉽지 않은 작업이지만, 그냥 오리지널 VR로 작업하는 것은 잘못된 결정이라고 생각합니다.

비정상성을 눈치채지 못하는 것도 불가능하다. 가능한 표준 변형은 빠른 정지 및 느린 비 정지 프로세스의 중첩으로 원본 시리즈를 나타내는 것입니다.

