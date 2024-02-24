트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 998 1...991992993994995996997998999100010011002100310041005...3399 새 코멘트 Alexander_K2 2018.06.27 18:40 #9971 유리 아사울렌코 : 이상한 의견.) 왜 그럴까요? 이것은 틱 VR이 기하급수적으로 얇아진 후 얻은 차트입니다. 보시다시피, 분산은 밤낮으로 거의 일정합니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.27 19:02 #9972 알렉산더_K2 : 이것은 틱 VR이 기하급수적으로 얇아진 후 얻은 차트입니다. 보시다시피, 분산은 밤낮으로 거의 일정합니다. 글쎄, 나는 모른다. IMHO, 그렇게 현명할 필요가 없습니다. f(t)-R(f(t))는 이미 완전히 고정된 급수입니다. 덮개가 있는 Shl R ^ 알겠어요? Renat Akhtyamov 2018.06.27 19:04 #9973 유리 아사울렌코 : 글쎄, 나는 모른다. IMHO, 그렇게 현명할 필요가 없습니다. f(t)-R(f(t))는 이미 완전히 고정된 급수입니다. 이 기능들은 무엇입니까? Aleksey Nikolayev 2018.06.27 19:08 #9974 Alexander_K2 : 초기 VR의 특정 "얇아짐"의 도움으로 가능한 한 고정된 프로세스에 가까운 프로세스를 얻을 수 있다는 의견이 있습니다. 간단한 반례는 다른 방향(상단 또는 하단)의 추세와 함께 급격한 추세 반전이 될 것 같습니다. 여기서 엷게 하는 것이 어떻게 도움이 될 수 있습니까? Alexander_K2 2018.06.27 19:11 #9975 레나트 아크티아모프 : 이 기능들은 무엇입니까? 내가 이해하는 바 - VR 자체에서 푸리에 이미지를 뺀 것 Alexander_K2 2018.06.27 19:14 #9976 알렉세이 니콜라예프 : 간단한 반례는 다른 방향(상단 또는 하단)의 추세와 함께 급격한 추세 반전이 될 것 같습니다. 여기서 엷게 하는 것이 어떻게 도움이 될 수 있습니까? 나는 이 일을 하고 있다. 쉽지 않은 작업이지만, 그냥 오리지널 VR로 작업하는 것은 잘못된 결정이라고 생각합니다. Renat Akhtyamov 2018.06.27 19:15 #9977 알렉산더_K2 : 내가 이해하는 바 - VR 자체에서 푸리에 이미지를 뺀 것 머리를 감을 수 없는 일이... 두 마리의 낙타가 날아간 것처럼 ... 좀 쉬겠습니다... СанСаныч Фоменко 2018.06.27 19:18 #9978 유리 아사울렌코 : 나쁘지 않을 것입니다.)) 추세 요소를 제외 하면 시장은 상당히 고정적 입니다. 최소한 Excel에서는 확인하기 쉽습니다. 배포 유형은 다른 이야기입니다.)) ARCH 효과는 어디로 갔습니까? 어떤 것이 백 개 이상입니까? 그리고 어떤 끝과 끝이 보이지 않습니까? Yuriy Asaulenko 2018.06.27 19:36 #9979 Alexander_K2 : 내가 이해하는 바 - VR 자체에서 푸리에 이미지를 뺀 것 그리고 그들은 양자 기계라고 말했습니다.((R Fourier는 언제였습니까? Aleksey Nikolayev 2018.06.27 19:38 #9980 Alexander_K2 : 나는 이 일을 하고 있다. 쉽지 않은 작업이지만, 그냥 오리지널 VR로 작업하는 것은 잘못된 결정이라고 생각합니다. 비정상성을 눈치채지 못하는 것도 불가능하다. 가능한 표준 변형은 빠른 정지 및 느린 비 정지 프로세스의 중첩으로 원본 시리즈를 나타내는 것입니다. 1...991992993994995996997998999100010011002100310041005...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이상한 의견.) 왜 그럴까요?
이것은 틱 VR이 기하급수적으로 얇아진 후 얻은 차트입니다. 보시다시피, 분산은 밤낮으로 거의 일정합니다.
이것은 틱 VR이 기하급수적으로 얇아진 후 얻은 차트입니다. 보시다시피, 분산은 밤낮으로 거의 일정합니다.
글쎄, 나는 모른다. IMHO, 그렇게 현명할 필요가 없습니다. f(t)-R(f(t))는 이미 완전히 고정된 급수입니다.
이 기능들은 무엇입니까?
초기 VR의 특정 "얇아짐"의 도움으로 가능한 한 고정된 프로세스에 가까운 프로세스를 얻을 수 있다는 의견이 있습니다.
간단한 반례는 다른 방향(상단 또는 하단)의 추세와 함께 급격한 추세 반전이 될 것 같습니다. 여기서 엷게 하는 것이 어떻게 도움이 될 수 있습니까?
이 기능들은 무엇입니까?
내가 이해하는 바 - VR 자체에서 푸리에 이미지를 뺀 것
간단한 반례는 다른 방향(상단 또는 하단)의 추세와 함께 급격한 추세 반전이 될 것 같습니다. 여기서 엷게 하는 것이 어떻게 도움이 될 수 있습니까?
나는 이 일을 하고 있다. 쉽지 않은 작업이지만, 그냥 오리지널 VR로 작업하는 것은 잘못된 결정이라고 생각합니다.
내가 이해하는 바 - VR 자체에서 푸리에 이미지를 뺀 것
머리를 감을 수 없는 일이...
두 마리의 낙타가 날아간 것처럼 ...
좀 쉬겠습니다...
나쁘지 않을 것입니다.)) 추세 요소를 제외 하면 시장은 상당히 고정적 입니다. 최소한 Excel에서는 확인하기 쉽습니다.
ARCH 효과는 어디로 갔습니까? 어떤 것이 백 개 이상입니까? 그리고 어떤 끝과 끝이 보이지 않습니까?
내가 이해하는 바 - VR 자체에서 푸리에 이미지를 뺀 것
나는 이 일을 하고 있다. 쉽지 않은 작업이지만, 그냥 오리지널 VR로 작업하는 것은 잘못된 결정이라고 생각합니다.
비정상성을 눈치채지 못하는 것도 불가능하다. 가능한 표준 변형은 빠른 정지 및 느린 비 정지 프로세스의 중첩으로 원본 시리즈를 나타내는 것입니다.