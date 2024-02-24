트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 611 1...604605606607608609610611612613614615616617618...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2018.01.25 12:39 #6101 아무도 다음에 대해 의견을 공유하지 않았습니다. 레이어 수 선택에 대한 인용문: 3개의 레이어(numLayers=3: 입력 1개, 은닉 1개, 출력 1개)가 있는 네트워크는 대부분의 경우 일반적으로 충분합니다. Tsybenko의 정리에 따르면 하나의 은닉층이 있는 네트워크는 원하는 정도의 정확도로 연속적인 다차원 함수를 근사할 수 있습니다. 두 개의 은닉층이 있는 네트워크는 이산 다차원 함수를 근사할 수 있습니다. 흥미롭게도 막대 분석은 연속 또는 이산 함수를 나타냅니다. 저것들. Forex의 경우 첫 번째 히든 레이어로 충분하거나 여전히 2가 필요한가요? 지난 테스트에서 간단한 모델 88-14-2가 옵션보다 더 나은 것으로 판명되었습니다. 88-50-20-2, 88-32-7-2(이 옵션에 매우 가깝습니다: 1-2%), 88-32-2 СанСаныч Фоменко 2018.01.25 12:49 #6102 도서관 : 모델의 기능과 구조도 나는 모든 것을 읽고 읽었습니다 ... 그리고 이해할 수 없습니다. 왜 당신은 모두 수백 가지 유형의 모델 중 하나를 고수합니까? 다른 것과 달리 내부 구조를 이해해야 하는 신경망 아주 잘, 게다가 간단하지 않은 것은 무엇입니까? 모델의 성능이 어떤 식으로든 유형에 따라 다르다는 것을 어디에서 누가 증명했습니까? 국회 업무 성과는? 이 결과에 내용이 있습니까? 어떤 해석? Aleksei Kuznetsov 2018.01.25 12:51 #6103 https://www.mql5.com/ru/code/9002에서 인용하고 사진과 함께: 이산 - 이것은 세 번째 옵션입니다 - 간격과 보이드가 있는 수치입니다. 이것이 막대로 이동하면 예를 들어 약간의 증분으로 구매해야합니다. 최대 25 %에서는 필요하지 않으며 40 %에서는 다시 필요하고 60 %에서는 필요하지 않습니다 다시 구매하고 80%에서 다시 구매합니다. Forex에서는 이런 일이 발생하지 않는 것 같습니다... 여기에서는 여전히 연속 기능입니다. 우리에게는 1 개의 표시가 없지만 많은 것이 있지만 그들이 형성하는 복잡성을 상상하기는 어렵습니다 ... 누가 이것에 대해 생각합니까? Ценовой прогноз с использованием нейронных сетей 투표: 212016.06.14Vladimirwww.mql5.com История версий: 06/26/2009 - добавлен новый индикатор BPNN Predictor со Smoothing.mq4, в котором цены сглаживались перед прогнозированием с использованием EMA. 08/20/2009 - в коде исправлен расчет функции активации нейронов, чтобы предотвратить арифметическое исключение; обновлены BPNN.cpp и BPNN.dll 08/21/2009 - добавлено очищение памяти после... Aleksei Kuznetsov 2018.01.25 12:55 #6104 산산이치 포멘코 : 나는 모든 것을 읽고 읽었습니다 ... 그리고 이해할 수 없습니다. 왜 당신은 모두 수백 가지 유형의 모델 중 하나를 고수하고 있습니까? 다른 것과 달리 내부 구조를 이해해야 하는 신경망 아주 잘, 어떤 것이 전혀 간단하지 않습니까? 모델의 성능이 어떤 식으로든 유형에 따라 다르다는 것을 어디에서 누가 증명했습니까? 국회 업무 성과는? 이 결과에 내용이 있습니까? 어떤 해석? 나는 한 가지 유형을 철저히 공부할 것이고, 끝나면 다른 것을 볼 것입니다. 나는 정상에 뛰어오르는 것을 좋아하지 않는다. toxic 2018.01.25 13:02 #6105 막심 드미트리예프스키 : http://www.valuesimplex.com/articles/JPM.pdf [삭제] 2018.01.25 13:08 #6106 도서관 : 아무도 다음에 대해 의견을 공유하지 않았습니다. 흥미롭게도 막대 분석은 연속 또는 이산 함수를 나타냅니다. 저것들. Forex의 경우 첫 번째 히든 레이어로 충분하거나 여전히 2가 필요한가요? 지난 테스트에서 간단한 모델 88-14-2가 옵션보다 더 나은 것으로 판명되었습니다. 88-50-20-2, 88-32-7-2(이 옵션에 매우 가깝습니다: 1-2%), 88-32-2 예를 들어 점은 곡선을 따라 분포되지 않고 그룹으로 다른 점의 그룹으로 구분됩니다. 그러면 이미 이산 함수가 될까요? 왜냐하면 모든 점을 한 줄로 연결할 수 없습니다. 저것들. 당신은 길을 따라 분산 그래프 자체를보고 두 번째 레이어가 필요한지 여부를 생각해야합니다 하지만 이해하기가 너무 비현실적입니다.. 뭐가 더 나은지 이해하는 방법이 저에게 흥미로워졌습니다.. 나중에 구글링 하겠습니다) 그리고 또 한가지.. 퇴보할때는 항상 계속 캠페인이 있어야 하는데.. 분류할때는 필요없지만.. 잘 모르겠습니다. [삭제] 2018.01.25 13:21 #6107 독성 : 어떤 종류의 농담이 있는지, 이 문서를 읽으십시오. Vasily가 추천했습니다. 고마워, 내가 그것을 저장했다, 나는 내 여가에 그것을 읽을 것이다 .. 당신은 그것을 삭제할 수 있습니다 :)) 필요하면 아니면 누가 그 뒤에 있는 게시물을 지우나요? 제 생각에는 당신인가요? :디 Yuriy Asaulenko 2018.01.25 13:45 #6108 막심 드미트리예프스키 : 당신은 깊이에 빠진 것 같지 않았다 포럼에 알려지지 않은 일을 많이 한다.) 뭔가에 대해, 아마도. 때가 되면 알게 될 것입니다. [삭제] 2018.01.25 13:48 #6109 유리 아사울렌코 : 포럼에 알려지지 않은 일을 많이 한다.) 뭔가에 대해, 아마도. 때가 되면 알게 될 것입니다. 나는 Wiener로 바꿨습니다 - 그것은 흥미롭습니다, 젠장 ..이 책들은 언제 소진됩니까 :) 그는 실제로 예측을 시도했습니다. Yuriy Asaulenko 2018.01.25 13:56 #6110 막심 드미트리예프스키 : 나는 Wiener로 바꿨습니다 - 그것은 흥미롭습니다, 젠장 ..이 책들은 언제 소진됩니까 :) 그는 실제로 예측을 시도했습니다. 그는 시도하지 않았지만 연습했습니다.)) 당신이 그것을 좋아해서 기쁩니다. 그리고 더 읽어야 합니다.) 사실, 많은 시간이 절약됩니다. 바퀴를 다시 만들 필요가 없습니다. 모든 것이 우리보다 먼저 생각되었습니다. 1...604605606607608609610611612613614615616617618...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아무도 다음에 대해 의견을 공유하지 않았습니다.
레이어 수 선택에 대한 인용문:
3개의 레이어(numLayers=3: 입력 1개, 은닉 1개, 출력 1개)가 있는 네트워크는 대부분의 경우 일반적으로 충분합니다. Tsybenko의 정리에 따르면 하나의 은닉층이 있는 네트워크는 원하는 정도의 정확도로 연속적인 다차원 함수를 근사할 수 있습니다. 두 개의 은닉층이 있는 네트워크는 이산 다차원 함수를 근사할 수 있습니다.
흥미롭게도 막대 분석은 연속 또는 이산 함수를 나타냅니다.
저것들. Forex의 경우 첫 번째 히든 레이어로 충분하거나 여전히 2가 필요한가요?
지난 테스트에서 간단한 모델
88-14-2가 옵션보다 더 나은 것으로 판명되었습니다. 88-50-20-2, 88-32-7-2(이 옵션에 매우 가깝습니다: 1-2%), 88-32-2
모델의 기능과 구조도
나는 모든 것을 읽고 읽었습니다 ... 그리고 이해할 수 없습니다. 왜 당신은 모두 수백 가지 유형의 모델 중 하나를 고수합니까? 다른 것과 달리 내부 구조를 이해해야 하는 신경망 아주 잘, 게다가 간단하지 않은 것은 무엇입니까?
모델의 성능이 어떤 식으로든 유형에 따라 다르다는 것을 어디에서 누가 증명했습니까?
국회 업무 성과는? 이 결과에 내용이 있습니까? 어떤 해석?
이산 - 이것은 세 번째 옵션입니다 - 간격과 보이드가 있는 수치입니다.
이것이 막대로 이동하면 예를 들어 약간의 증분으로 구매해야합니다. 최대 25 %에서는 필요하지 않으며 40 %에서는 다시 필요하고 60 %에서는 필요하지 않습니다 다시 구매하고 80%에서 다시 구매합니다.
Forex에서는 이런 일이 발생하지 않는 것 같습니다... 여기에서는 여전히 연속 기능입니다. 우리에게는 1 개의 표시가 없지만 많은 것이 있지만 그들이 형성하는 복잡성을 상상하기는 어렵습니다 ...
누가 이것에 대해 생각합니까?
지난 테스트에서 간단한 모델
예를 들어 점은 곡선을 따라 분포되지 않고 그룹으로 다른 점의 그룹으로 구분됩니다. 그러면 이미 이산 함수가 될까요? 왜냐하면 모든 점을 한 줄로 연결할 수 없습니다.
저것들. 당신은 길을 따라 분산 그래프 자체를보고 두 번째 레이어가 필요한지 여부를 생각해야합니다
하지만 이해하기가 너무 비현실적입니다.. 뭐가 더 나은지 이해하는 방법이 저에게 흥미로워졌습니다.. 나중에 구글링 하겠습니다)
그리고 또 한가지.. 퇴보할때는 항상 계속 캠페인이 있어야 하는데.. 분류할때는 필요없지만.. 잘 모르겠습니다.
포럼에 알려지지 않은 일을 많이 한다.)
뭔가에 대해, 아마도. 때가 되면 알게 될 것입니다.
나는 Wiener로 바꿨습니다 - 그것은 흥미롭습니다, 젠장 ..이 책들은 언제 소진됩니까 :) 그는 실제로 예측을 시도했습니다.
