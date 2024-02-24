트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 601

새 코멘트
 
블라디미르 페레르벤코 :

이것은 Habr에 대한 링크입니다. 라이브러리 https://keras.rstudio.com/index.html 링크.

원본을 읽으십시오.

행운을 빕니다

네, 알겠습니다. Keras는 빠른 실험을 가능하게 하는 데 중점을 두고 개발된 고급 신경망 API 입니다. 아르 자형? 예상대로 인터페이스.

고맙습니다.

기본 소스는 실제로 여기에 있습니다 - https://keras.io/ 및 GitHub - https://github.com/keras-team/keras

Keras Documentation
Keras Documentation
  • keras.io
Keras is a high-level neural networks API, written in Python and capable of running on top of TensorFlow, CNTK, or Theano. It was developed with a focus on enabling fast experimentation. Being able to go from idea to result with the least possible delay is key to doing good research. Use Keras if you need a deep learning library that: Allows...
 
마법사_ :

2016년 상반기에 세계는 신경망 분야의 많은 발전에 대해 들었습니다. 알고리즘이 시연되었습니다.
Google(AlphaGo의 네트워크 플레이어), Microsoft(여러 이미지 식별 서비스), 스타트업 MSQRD, Prisma 및 기타...
아는 사람은 거의 없지만 다른 사람들은 병렬로 수행되었습니다. 지구 최고의 마인드들이 모여 독특한 시스템을 만들고,
이미 AI라고 할 수 있습니다. 최종 제품은 "신의 프로그래머"에 의해 구현되며, 데이터의 양에 관계없이 쉽게 작동하며,
어떤 샘과 상자의 전단지에도 있습니다. 요컨대 - Mishan, 잡아라! 하지만 그냥 쉿, 조용히 해...))))


어서, 악성 바이러스가 아니길 바라요... 혹시 몰라요. 갑자기 거기에 똥을 넣었어요. 나는 한때 Klot이라는 별명을 가진 한 사용자를 알고 있었습니다. 그래서 스스로에게 "악마는 대머리도 프로그래밍 할 수 있다"고 말했고, 프로그래밍을 정말 잘했다....

2003년에 바둑판식으로 된 나뭇잎이라 쳐다도 못봤어...운명이 아닌듯 :-(

[삭제]  

'항상 당신과 함께하는 공간' 시리즈 중입니다.

 
마이클 마르쿠카이테스 :

2003년의 체크무늬 잎사귀가 있어서 쳐다보지도 않았는데...

스윙할 시간입니다.

exelka 03은 하드코어입니다.

[삭제]  
마이클 마르쿠카이테스 :

어서, 악성 바이러스가 아니길 바라요... 혹시 몰라요. 갑자기 거기에 똥을 넣었어요. 나는 한때 Klot이라는 별명을 가진 한 사용자를 알고 있었습니다. 그래서 스스로에게 "악마는 대머리도 프로그래밍 할 수 있다"고 말했고, 프로그래밍을 정말 잘했다....

2003년에 바둑판식으로 된 나뭇잎이라 쳐다도 못봤어...운명이 아닌듯 :-(


구글 시트 맞죠?

하지만 일종의 자체 제작 퍼셉트론 쓰레기가 있습니다. :)

 
독성 :

나는 때때로 Yura Reshetov의 죽음에 책임이있는 것이 당신이라는 의심을 가지고 있습니다. 큰 소리로 생각한 것을 용서하십시오. 나는 스스로를 억제 할 수 없었습니다.


Chur me chur .... 물론 그에게 발전의 여지를 주었지만, 내 아이디어의 최대 10%는 그에게 승인을 받은 것 같은데, 아마 과장했을 것이다. 사실 MO에는 개발자(프로그래머)와 엔지니어(사용자)라는 두 가지 전문가 영역이 있습니다. 내가 어떤 카테고리에 속하는지 맞춰보세요????

 

그래서 Java 교육을 받고 계속 진행할 생각입니다. 나는 언어의 특성 에서 많은 요점을 이해하지 못한다고 생각합니다. maila.ru 대학에서 1 년 동안 150,000을 배우라는 제안이었습니다 ..... 그런 것들. 그리고 그는 마지막 단계 중 하나인 예측 변수 선택에서 멈췄습니다. 그들의 중요성과 어떤 종류의 선택에 대한 계산. 코드에 두 조각이 있기 때문입니다. 그러나 학습 프로세스 자체, 결과 모델의 분석 및 선택(엔지니어가 가치 있는 것) 분야의 전문가를 신뢰하십시오. 나는 다음과 같은 평가를 할 수 있다.

1.JPrediction은 일반화하는 능력이 있습니다. 우리가 원하는 것과 같지는 않지만 10개의 수신된 모델 중 50-80%는 일반화된 모델이고 나머지는 배수됩니다. 그것들은 다르게 일반화될 것이며, 좋은 학습 결과를 가진 모델은 미래에 나쁜 학습 결과를 가진 모델보다 점수가 낮을 수 있습니다.

2. 예측 변수를 선택하는 문제는 내가 그녀에게 100개를 먹이고 그녀는 최대 9개로 모델을 만들고 3개의 코어에서 3일 동안 수행하는 것과 같습니다. 논리적으로, 입력이 많을수록 모델이 더 매개변수화되고 요인과 유형을 더 많이 고려하게 되지만 실제로는 모델이 단순할수록 동일한 학습 결과를 가진 모델보다 미래에 더 잘 작동합니다. 많은 수의 입력으로. 나는 5개 이상의 입력에서 모델을 고려합니다. 입력이 적을수록 모델이 운이 좋을 때 효과가 발생하기 때문입니다. 한동안 모델이 너무 작기 때문에 이 시간은 길지 않습니다.

나는 데이터로 아무 것도 시도하지 않았고 심지어 JPrediction에게 동일한 데이터를 가져갈 때 격렬하게 재훈련하도록 가르쳤고, 다시 훈련시켰을 때 훈련 결과가 20% 이내에서 극적으로 증가했습니다. 즉, 75%가 90%가 되었으며 동시에 환경 보호에 심각한 손실을 입혔습니다.

이제 MO 서비스가 나오기 시작하는데 저는 AWS를 사용하고 있습니다. 기계 학습 및 모델 구축에 대한 섹션이 있습니다. 결과적으로 동일한 파일에서 모델을 빌드합니다. AWS에서는 훈련된 모델의 품질이 훨씬 떨어지지만 빌드하는 데도 5분이 걸립니다. 예, 설정이 충분하지 않습니다.

나는 정말로 두 개의 동일한 파일을 다른 AI 시스템에서 실행하고 거래된 OOS 사이트의 형태로 결과를 비교하고 싶지만 불행히도 이 포럼에는 완전한 AI 시스템을 가진 전문가가 없습니다. 여기 그들은 여전히 찾고 있습니다.... 아아.... 마술사!!!! 찾았어???? 너의 인공지능.......

[삭제]  

책을 읽고/공부하는 사람들

google colab에는 GPU 지원이 있습니다

이미 설치된 TensorFlow

유일한 문제는 api 및 google 드라이브를 통한 파일 작업입니다.


비디오 카드 성능 테스트:

임의의 100x100x100x3 이미지(배치 x 높이 x 너비 x 채널)에 대해 32x7x7x3 필터를 컨벌루션하는 시간(초). 10개 실행의 합계입니다. CPU: 9.76737689972 GPU: 0.161982059479 CPU 대비 GPU 속도: 60배

어떻게 구현되었는지 모르겠지만 작동합니다. :)

그리고 여기서 R은 물론 급격히 상승합니다. .l 즉시

 
막심 드미트리예프스키 :

책을 읽고/공부하는 사람들

google colab은 GPU를 지원합니다

이미 설치된 TensorFlow

요컨대, 아무 것도 설치할 필요가 없으며 브라우저를 통해 작업하기만 하면 됩니다. 유일한 문제는 api 및 google 드라이브를 통한 파일 작업입니다.


내 비디오 카드의 성능 테스트:

임의의 100x100x100x3 이미지(배치 x 높이 x 너비 x 채널)에 대해 32x7x7x3 필터를 컨벌루션하는 시간(초). 10개 실행의 합계입니다. CPU: 9.76737689972 GPU: 0.161982059479 CPU 대비 GPU 속도: 60배

어떻게 구현되었는지 모르겠지만 작동합니다. :)


그러나 이것은 이미 유용합니다. 이곳은 어떤 연구실인가요?

[삭제]  
마이클 마르쿠카이테스 :

그러나 이것은 이미 유용합니다. 이곳은 어떤 연구실인가요?


글쎄, 당신은 무엇입니까, 마이클

가상 머신이 있고 그것들이 사용되지만)

1...594595596597598599600601602603604605606607608...3399
새 코멘트