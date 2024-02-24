트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 597

새 코멘트
[삭제]  
시비르크 :
물론 IMHO이지만 여기 지점의 모든 페이지에서 SanSanych의 슬로건으로 시작해야 합니다. "입구의 쓰레기 - 출구의 쓰레기"입니다. 그리고 무엇보다도 먼저 모든 인지적 창의적 재능을 입력에서 쓰레기를 줄이는 데 목표를 두고 컴퓨터 하드웨어를 극한까지 로드하려고 시도하십시오.

당신은 또한 먹을 수 있는 것을 찾기 위해 쓰레기를 뒤지는 팬입니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

당신은 또한 먹을 수 있는 것을 찾기 위해 쓰레기를 뒤지는 팬입니까?

인생이 만들어줄...
[삭제]  

구현하기 쉬운 비동적 분류기 스키마를 만들었습니다.

mb 뭔가 빠졌어? 아이디어는 무엇입니까? :)

뉴런의 수를 추가할 수 있습니다. 이제 은닉층에 2개가 있습니다.


 
막심 드미트리예프스키 :

구현하기 쉬운 비동적 분류기 스키마를 만들었습니다.

mb 뭔가 빠졌어? 아이디어는 무엇입니까? :)

뉴런 수를 추가할 수 있으며 현재 은닉층에 2개 있습니다.


1) 훈련은 어떻게 진행되고 있습니까? 가중치가 표시되지 않습니다.
2) 뉴런 자체의 가중치가 있는가?
3) 매체로서 1-4 주문의 마감 또는 빠른 MA의 파생물을 취할 수 있습니다. 또는 증분.
4) 숨겨진 레이어의 크기를 입력과 동일하게 설정합니다.
 
시비르크 :
물론 IMHO이지만 여기 지점의 모든 페이지에서 SanSanych의 슬로건으로 시작해야 합니다. "입구의 쓰레기 - 출구의 쓰레기"입니다. 그리고 모든 인지 및 창조적 재능은 우선 입력에서 쓰레기를 줄이는 것을 목표로 해야 하며, 그런 다음에만 컴퓨터 하드웨어를 극한까지 로드하려고 시도해야 합니다.
이것은 SanSanych의 슬로건이 아닙니다. 적어도 Google에서 입력하십시오.
 
막심 드미트리예프스키 :

구현하기 쉬운 비동적 분류기 스키마를 만들었습니다.

mb 뭔가 빠졌어? 아이디어는 무엇입니까? :)

뉴런 수를 추가할 수 있으며 현재 은닉층에 2개 있습니다.

시간을 낭비하고 있습니다. 실제 데이터에는 작동하지 않습니다.

예를 들면: 국회에서 하나의 오답, 그리고 그것은 이후의 모든 것에 영향을 미칠 것입니다.

 
유리 아사울렌코 :
이것은 SanSanych의 슬로건이 아닙니다. 적어도 Google에서 입력하십시오.

그것은 확실합니다 - 그것은 통계 건물에 있는 표시입니다.

 
산산이치 포멘코 :

그건 확실합니다. "통계" 건물에 있는 표시입니다.

뿐만 아니라 이 표지판이 아직도 곳곳에 걸려 있습니다.)
 
유리 아사울렌코 :

시간을 낭비하고 있습니다. 읽기 데이터에는 작동하지 않습니다.

예를 들면: 국회에서 하나의 오답, 그리고 그것은 이후의 모든 것에 영향을 미칠 것입니다.

신경망이 천천히 오류를 제거하고 있습니다 👍😀😎
 
유리 아사울렌코 :
뿐만 아니라 이 표지판이 아직도 곳곳에 걸려 있습니다.)

말하자면 주제에 충실합니다.

그러나 통계에서 이것은 원칙의 문제입니다.

그리고 모든 것은 상관관계 때문에, 기본 개념 중 하나가 가장 평균이기 때문에, 그리고 모두 상관관계에 항상 값이 있고 "결측값 = NA"라는 값이 없기 때문입니다. 중세 시대를 회상하면 수백 년이 이것에 바쳐졌습니다. 그들은 원칙적으로 할 수없는 연결을 찾았습니다.


내가 R을 마스터하기 시작했을 때 나는 그들이 같은 NA로 얼마나 많이 착용하는지 놀랐습니다.

1...590591592593594595596597598599600601602603604...3399
새 코멘트