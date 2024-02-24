트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 597 1...590591592593594595596597598599600601602603604...3399 새 코멘트 [삭제] 2018.01.22 06:00 #5961 시비르크 : 물론 IMHO이지만 여기 지점의 모든 페이지에서 SanSanych의 슬로건으로 시작해야 합니다. "입구의 쓰레기 - 출구의 쓰레기"입니다. 그리고 무엇보다도 먼저 모든 인지적 창의적 재능을 입력에서 쓰레기를 줄이는 데 목표를 두고 컴퓨터 하드웨어를 극한까지 로드하려고 시도하십시오. 당신은 또한 먹을 수 있는 것을 찾기 위해 쓰레기를 뒤지는 팬입니까? sibirqk 2018.01.22 06:04 #5962 막심 드미트리예프스키 : 당신은 또한 먹을 수 있는 것을 찾기 위해 쓰레기를 뒤지는 팬입니까? 인생이 만들어줄... [삭제] 2018.01.22 06:27 #5963 구현하기 쉬운 비동적 분류기 스키마를 만들었습니다. mb 뭔가 빠졌어? 아이디어는 무엇입니까? :) 뉴런의 수를 추가할 수 있습니다. 이제 은닉층에 2개가 있습니다. Aleksey Terentev 2018.01.22 07:14 #5964 막심 드미트리예프스키 : 구현하기 쉬운 비동적 분류기 스키마를 만들었습니다. mb 뭔가 빠졌어? 아이디어는 무엇입니까? :) 뉴런 수를 추가할 수 있으며 현재 은닉층에 2개 있습니다. 1) 훈련은 어떻게 진행되고 있습니까? 가중치가 표시되지 않습니다. 2) 뉴런 자체의 가중치가 있는가? 3) 매체로서 1-4 주문의 마감 또는 빠른 MA의 파생물을 취할 수 있습니다. 또는 증분. 4) 숨겨진 레이어의 크기를 입력과 동일하게 설정합니다. Yuriy Asaulenko 2018.01.22 10:08 #5965 시비르크 : 물론 IMHO이지만 여기 지점의 모든 페이지에서 SanSanych의 슬로건으로 시작해야 합니다. "입구의 쓰레기 - 출구의 쓰레기"입니다. 그리고 모든 인지 및 창조적 재능은 우선 입력에서 쓰레기를 줄이는 것을 목표로 해야 하며, 그런 다음에만 컴퓨터 하드웨어를 극한까지 로드하려고 시도해야 합니다. 이것은 SanSanych의 슬로건이 아닙니다. 적어도 Google에서 입력하십시오. Yuriy Asaulenko 2018.01.22 10:14 #5966 막심 드미트리예프스키 : 구현하기 쉬운 비동적 분류기 스키마를 만들었습니다. mb 뭔가 빠졌어? 아이디어는 무엇입니까? :) 뉴런 수를 추가할 수 있으며 현재 은닉층에 2개 있습니다. 시간을 낭비하고 있습니다. 실제 데이터에는 작동하지 않습니다. 예를 들면: 국회에서 하나의 오답, 그리고 그것은 이후의 모든 것에 영향을 미칠 것입니다. СанСаныч Фоменко 2018.01.22 11:38 #5967 유리 아사울렌코 : 이것은 SanSanych의 슬로건이 아닙니다. 적어도 Google에서 입력하십시오. 그것은 확실합니다 - 그것은 통계 건물에 있는 표시입니다. Yuriy Asaulenko 2018.01.22 11:49 #5968 산산이치 포멘코 : 그건 확실합니다. "통계" 건물에 있는 표시입니다. 뿐만 아니라 이 표지판이 아직도 곳곳에 걸려 있습니다.) Alexander Ivanov 2018.01.22 11:51 #5969 유리 아사울렌코 : 시간을 낭비하고 있습니다. 읽기 데이터에는 작동하지 않습니다. 예를 들면: 국회에서 하나의 오답, 그리고 그것은 이후의 모든 것에 영향을 미칠 것입니다. 신경망이 천천히 오류를 제거하고 있습니다 👍😀😎 СанСаныч Фоменко 2018.01.22 12:06 #5970 유리 아사울렌코 : 뿐만 아니라 이 표지판이 아직도 곳곳에 걸려 있습니다.) 말하자면 주제에 충실합니다. 그러나 통계에서 이것은 원칙의 문제입니다. 그리고 모든 것은 상관관계 때문에, 기본 개념 중 하나가 가장 평균이기 때문에, 그리고 모두 상관관계에 항상 값이 있고 "결측값 = NA"라는 값이 없기 때문입니다. 중세 시대를 회상하면 수백 년이 이것에 바쳐졌습니다. 그들은 원칙적으로 할 수없는 연결을 찾았습니다. 내가 R을 마스터하기 시작했을 때 나는 그들이 같은 NA로 얼마나 많이 착용하는지 놀랐습니다. 1...590591592593594595596597598599600601602603604...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
물론 IMHO이지만 여기 지점의 모든 페이지에서 SanSanych의 슬로건으로 시작해야 합니다. "입구의 쓰레기 - 출구의 쓰레기"입니다. 그리고 무엇보다도 먼저 모든 인지적 창의적 재능을 입력에서 쓰레기를 줄이는 데 목표를 두고 컴퓨터 하드웨어를 극한까지 로드하려고 시도하십시오.
당신은 또한 먹을 수 있는 것을 찾기 위해 쓰레기를 뒤지는 팬입니까?
당신은 또한 먹을 수 있는 것을 찾기 위해 쓰레기를 뒤지는 팬입니까?
구현하기 쉬운 비동적 분류기 스키마를 만들었습니다.
mb 뭔가 빠졌어? 아이디어는 무엇입니까? :)
뉴런의 수를 추가할 수 있습니다. 이제 은닉층에 2개가 있습니다.
구현하기 쉬운 비동적 분류기 스키마를 만들었습니다.
mb 뭔가 빠졌어? 아이디어는 무엇입니까? :)
뉴런 수를 추가할 수 있으며 현재 은닉층에 2개 있습니다.
2) 뉴런 자체의 가중치가 있는가?
3) 매체로서 1-4 주문의 마감 또는 빠른 MA의 파생물을 취할 수 있습니다. 또는 증분.
4) 숨겨진 레이어의 크기를 입력과 동일하게 설정합니다.
물론 IMHO이지만 여기 지점의 모든 페이지에서 SanSanych의 슬로건으로 시작해야 합니다. "입구의 쓰레기 - 출구의 쓰레기"입니다. 그리고 모든 인지 및 창조적 재능은 우선 입력에서 쓰레기를 줄이는 것을 목표로 해야 하며, 그런 다음에만 컴퓨터 하드웨어를 극한까지 로드하려고 시도해야 합니다.
구현하기 쉬운 비동적 분류기 스키마를 만들었습니다.
mb 뭔가 빠졌어? 아이디어는 무엇입니까? :)
뉴런 수를 추가할 수 있으며 현재 은닉층에 2개 있습니다.
시간을 낭비하고 있습니다. 실제 데이터에는 작동하지 않습니다.
예를 들면: 국회에서 하나의 오답, 그리고 그것은 이후의 모든 것에 영향을 미칠 것입니다.
이것은 SanSanych의 슬로건이 아닙니다. 적어도 Google에서 입력하십시오.
그것은 확실합니다 - 그것은 통계 건물에 있는 표시입니다.
그건 확실합니다. "통계" 건물에 있는 표시입니다.
시간을 낭비하고 있습니다. 읽기 데이터에는 작동하지 않습니다.
예를 들면: 국회에서 하나의 오답, 그리고 그것은 이후의 모든 것에 영향을 미칠 것입니다.
뿐만 아니라 이 표지판이 아직도 곳곳에 걸려 있습니다.)
말하자면 주제에 충실합니다.
그러나 통계에서 이것은 원칙의 문제입니다.
그리고 모든 것은 상관관계 때문에, 기본 개념 중 하나가 가장 평균이기 때문에, 그리고 모두 상관관계에 항상 값이 있고 "결측값 = NA"라는 값이 없기 때문입니다. 중세 시대를 회상하면 수백 년이 이것에 바쳐졌습니다. 그들은 원칙적으로 할 수없는 연결을 찾았습니다.
내가 R을 마스터하기 시작했을 때 나는 그들이 같은 NA로 얼마나 많이 착용하는지 놀랐습니다.