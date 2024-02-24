트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3350 1...334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.12.14 10:10 #33491 MO는 오토ML과 풀사이클릭의 차이도 모릅니다 :)모델을 만들면 고객이 괴롭히기 시작하고 요청에 대한 비용을 지불합니다 😀😀 자신의 서버가 더 좋습니다. [삭제] 2023.12.16 06:37 #33492 fxsaber #:같은 목록에 있습니다. 어디선가 DTS 간의 최대 수익을 비교하신 것을 기억합니다. 그리고 특정 차트에서 최대 수익을 얻기 위해 어떤 알고리즘을 사용했나요? 최적화를 통해서인가요 아니면 엄격한 알고리즘이 있나요? [삭제] 2023.12.16 09:19 #33493 컨포멀 예측의 방법론은 적어도 역확률 가중치 측면에서 코줄을 반영합니다. 아직 더 읽어보지 않았습니다. 많은 정의 :) 그리고 잠재적 결과의 정의도 같은 방식으로 사용됩니다. 그러나 이진 분류의 경우 이미 더 명확합니다. 즉, 트리트먼트 또는 도구 변수가 도입되지 않습니다. GitHub - valeman/awesome-conformal-prediction: A professionally curated list of awesome Conformal Prediction videos, tutorials, books, papers, PhD and MSc theses, articles and open-source libraries. valemangithub.com A professionally curated list of awesome Conformal Prediction videos, tutorials, books, papers, PhD and MSc theses, articles and open-source libraries. - GitHub - valeman/awesome-conformal-predicti... [삭제] 2023.12.16 11:39 #33494 지난 두 개의 글은 뉘앙스 없이 간단한 수준에서 이러한 모든 접근 방식을 거의 모두 설명합니다. 설명하지는 않았지만 비슷하다고 가정해 봅시다. 이제 그들이 연구한 내용을 자세히 살펴보고 있습니다. 예를 들어, 귀납적 적합성과 변환적 적합성은 각 클래스 레이블에 대해 개별적으로 하나 또는 두 개의 분류기만 다릅니다. 후자는 후자를 더 잘 (더 정확하게) 추정할 수 있습니다. 그래서 저는 귀납적 방법을 사용했습니다. 더 정확한 추정을 위해 각 샘플을 추가하고 삭제하면서 모델을 재훈련하는 것도 있습니다. 비용이 많이 들지만 효율적입니다. 하지만 간단하고 빠른 분류기를 사용할 수도 있습니다. 제가 그루터기에 대한 훈련을 하면서도 쓴 적이 있습니다. 제 똑똑함에 박수를 보내주실지 모르겠네요. Meta Trader에서 스프레드 거래 논의 [아카이브!] 어떤 전문가나 지표도 Alexander Ivanov 2023.12.16 11:55 #33495 안녕하세요! 다양한 방법을 시도하고 있습니다. 그리고 NN+GA 알고리즘이 성과를 거두고 있습니다. 훨씬 더 안정적이죠. [삭제] 2023.12.16 11:56 #33496 Alexander Ivanov #:안녕하세요! 여러 가지 방법을 시도해보고 있습니다. 그리고 NN+GA 알고리즘이 성과를 거두고 있습니다. 훨씬 더 안정적이죠. 당신이 나보다 더 멋지다는 건가요? [삭제] 2023.12.17 12:38 #33497 보드카, 사슴고기, 오이를 곁들인 저녁독서. 주제를 개발하고 머릿속에서 다양한 MOSH 분야의 접근 방식을 연결하려고 노력했습니다. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification arxiv.org Black-box machine learning models are now routinely used in high-risk settings, like medical diagnostics, which demand uncertainty quantification to avoid consequential model failures. Conformal prediction is a user-friendly paradigm for creating statistically rigorous uncertainty sets/intervals for the predictions of such models. Critically, the sets are valid in a distribution-free sense: they possess explicit, non-asymptotic guarantees even without distributional assumptions or model assumptions. One can use conformal prediction with any pre-trained model, such as a neural network, to produce sets that are guaranteed to contain the ground truth with a user-specified probability, such as 90%. It is easy-to-understand, easy-to-use, and general, applying naturally to problems arising in the fields of computer vision, natural language processing, deep reinforcement learning, and so on. This hands-on introduction is aimed to provide the reader a working understanding of conformal... Aleksey Nikolayev 2023.12.17 15:13 #33498 Maxim Dmitrievsky #:보드카, 사슴고기, 오이를 곁들인 저녁 식사를 위한책입니다. 주제를 개발하고 머릿속에서 다양한 MOSH 분야의 접근 방식을 연결하려고 노력했습니다. 맛있게 드시고 가볍게 숙취를 해소하세요) 확률 적 예측과 매우 유사한 것 같지만 다른 것이라고 씁니다. 제가 지금까지 이해한 바로는 컨포멀은 분류에 더 초점을 맞추고 확률론은 회귀에 초점을 맞추고 있습니다. fxsaber 2023.12.17 15:18 #33499 Maxim Dmitrievsky #: 어디선가 최대 수익률을 비교하신 것을 기억합니다. 그리고 특정 차트에서 최대 수익을 얻기 위해 어떤 알고리즘을 사용하셨나요? 최적화를 통해서인가요 아니면 엄격한 알고리즘이 있나요? 그리고 원패스. 포럼 어딘가에서요. [삭제] 2023.12.17 15:39 #33500 Aleksey Nikolayev #:식사를 즐기고 가벼운 숙취를 느끼세요) 확률적 예측과 매우 유사한 것 같지만, 서로 다른 개념이라고 쓰여 있습니다. 제가 지금까지 이해한 바로는 컨포멀은 분류에 더 특화되어 있고, 확률론은 회귀에 더 특화되어 있습니다. 감사합니다 :) 네, 비슷합니다. 그들은 분류 나 회귀가 중요하지 않다고 씁니다. 검증 네트워크에서 비교를 통해 예측에 대한 추정치를 얻는 방법은 명확합니다 ( "귀납적"의 경우, 즉 더 빠르고 간단한 방법). "귀납적"도 어느 정도 명확하지만 샘플에 있는 예제 수만큼 많은 모델을 학습해야 하기 때문에 매우 느립니다. CV와 같은 중간 변형도 있는데, 실제로 제가 직접 해봤습니다. 기사에서 최종 모델이 어떻게 훈련되고 무엇이 어디에서 대체되는지 잘 이해하지 못했습니다. 다시 모델 가중치 보정, 보정 (샘플 가중치) 또는 코줄라에서와 같이 무언가를 통해. 또는 평가 후 가장 가능성이 높은 마커가 모델에 대체됩니다. 저는 이 목적으로 두 번째 모델을 사용했는데, 이는 나쁜 예시에 대한 거래를 금지합니다. 엘리트 지표 :) 지뢰밭에서의 시장예절 또는 예의범절 거래에서 신경망 사용. 1...334333443345334633473348334933503351335233533354335533563357...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
같은 목록에 있습니다.
컨포멀 예측의 방법론은 적어도 역확률 가중치 측면에서 코줄을 반영합니다. 아직 더 읽어보지 않았습니다. 많은 정의 :)
그리고 잠재적 결과의 정의도 같은 방식으로 사용됩니다. 그러나 이진 분류의 경우 이미 더 명확합니다. 즉, 트리트먼트 또는 도구 변수가 도입되지 않습니다.
안녕하세요!
다양한 방법을 시도하고 있습니다.
그리고 NN+GA 알고리즘이 성과를 거두고 있습니다. 훨씬 더 안정적이죠.
안녕하세요!
여러 가지 방법을 시도해보고 있습니다.
그리고 NN+GA 알고리즘이 성과를 거두고 있습니다. 훨씬 더 안정적이죠.
보드카, 사슴고기, 오이를 곁들인 저녁독서.
주제를 개발하고 머릿속에서 다양한 MOSH 분야의 접근 방식을 연결하려고 노력했습니다.
보드카, 사슴고기, 오이를 곁들인 저녁 식사를 위한책입니다.
주제를 개발하고 머릿속에서 다양한 MOSH 분야의 접근 방식을 연결하려고 노력했습니다.
맛있게 드시고 가볍게 숙취를 해소하세요)
확률 적 예측과 매우 유사한 것 같지만 다른 것이라고 씁니다. 제가 지금까지 이해한 바로는 컨포멀은 분류에 더 초점을 맞추고 확률론은 회귀에 초점을 맞추고 있습니다.
어디선가 최대 수익률을 비교하신 것을 기억합니다. 그리고 특정 차트에서 최대 수익을 얻기 위해 어떤 알고리즘을 사용하셨나요? 최적화를 통해서인가요 아니면 엄격한 알고리즘이 있나요?
그리고 원패스. 포럼 어딘가에서요.
식사를 즐기고 가벼운 숙취를 느끼세요)
확률적 예측과 매우 유사한 것 같지만, 서로 다른 개념이라고 쓰여 있습니다. 제가 지금까지 이해한 바로는 컨포멀은 분류에 더 특화되어 있고, 확률론은 회귀에 더 특화되어 있습니다.
감사합니다 :) 네, 비슷합니다. 그들은 분류 나 회귀가 중요하지 않다고 씁니다. 검증 네트워크에서 비교를 통해 예측에 대한 추정치를 얻는 방법은 명확합니다 ( "귀납적"의 경우, 즉 더 빠르고 간단한 방법). "귀납적"도 어느 정도 명확하지만 샘플에 있는 예제 수만큼 많은 모델을 학습해야 하기 때문에 매우 느립니다. CV와 같은 중간 변형도 있는데, 실제로 제가 직접 해봤습니다.
기사에서 최종 모델이 어떻게 훈련되고 무엇이 어디에서 대체되는지 잘 이해하지 못했습니다. 다시 모델 가중치 보정, 보정 (샘플 가중치) 또는 코줄라에서와 같이 무언가를 통해. 또는 평가 후 가장 가능성이 높은 마커가 모델에 대체됩니다. 저는 이 목적으로 두 번째 모델을 사용했는데, 이는 나쁜 예시에 대한 거래를 금지합니다.