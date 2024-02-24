트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3245 1...323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.09.17 22:40 #32441 mytarmailS #:그렇게 말할 수 있는 비교 테스트가 있나요? 아니면 평소처럼. 없습니다. mytarmailS 2023.09.17 22:42 #32442 Maxim Dmitrievsky #: 당신에겐 아니죠. 평소와 똑같습니다.) [삭제] 2023.09.17 22:43 #32443 mytarmailS #: 평소처럼요 ) 여러분에게는 성촉절을 축하합니다. mytarmailS 2023.09.17 22:48 #32444 Maxim Dmitrievsky #: 성촉절. 그건 확실합니다. 막심 드미트리예프스키 #: 음유시인과 gpts를 사용하여 인터넷에서 사용할 수없는, 즉 엿보지 않고 파이썬에서 코드 속도를 높이려고했습니다. 20-30 줄이 있습니다. 그들 중 어느 것도 작동하지 않았고 제안 된 코드 중 어느 것도 전혀 작동하지 않았습니다. 아무리 노력해도 결과가 없습니다. 어떤 종류의 힌트도이 llm이 추론하는 방법을 모릅니다. 그들은 벡터화를 수행하고 numba를 연결해야한다는 것을 어느 정도 이해하지만 코드는 의미가 없습니다. 빙을 사용하세요. 빙이 할 수 없다면 아무도 할 수 없습니다. [삭제] 2023.09.20 16:06 #32445 빠른 패턴 검색을 해보고 있습니다. 아직 MoD 결과를 이길 수 없었습니다. Aleksey Nikolayev 2023.09.20 16:32 #32446 Maxim Dmitrievsky 패턴 검색을 시도해 보세요. 연관 규칙?) [삭제] 2023.09.20 16:44 #32447 Aleksey Nikolayev #:연관 규칙?) 상관관계 ) 서로 다른 기능의 값으로 구성된 시퀀스를 만들고 스토리에서 유사점을 찾을 수 있습니다. mytarmailS 2023.09.21 09:24 #32448 앙상블 우드 모델의 라인을 따라.... 품질을 취할 수 없다면 양을 취합시다.... 각 나무는 개별적으로 매우 나쁘게 예측하지만 100-1000 그루의 앙상블이 있으면 소음 억제로 인해 어느 정도 좋은 예측을 얻습니다(여기에 자세한 정보가 있습니다. 여기와 여기). 거래와 비유하면 품질을 취할 수없는 경우 (하나의 좋은 TS / 하나의 나무를 만들 수 없다면) TS / 나무 앙상블 세트별로 수량을 취할 수 있습니다. 그리고 각 TC가 많은 수익을 올릴 필요는 없으며, 가장 중요한 것은 정확히 수익을 올리는 것입니다. 그래서 작업은 일련의 TC를 생각해내는 것입니다. 나는 특정 자동 거래 시스템 생성기를 개발했는데, 하나의 아이디어와 하나의 도구로 약 10-20 개의 약하게 관련되거나 관련이없는 TS를 얻을 수 있다는 것을 알았습니다. 예를 들어아이디어는 개발 한 하나의 지표이며이를 기반으로 일부 거래 규칙 (TS)을 구축합니다. TS 자체는 매우 간단하여 과도한 훈련의 결과로 나오지 않았다는 희망을 주지만 시간이 지나면 알 수 있습니다.... 현재 하나의 아이디어에 대한 유로화 로봇, 15 TS, TS가 새로운 데이터에서 작동하는 경우 TS의 총 거래 세트는 안정적인 수익을 제공해야하지만 TS는 최소 100 개 이상이어야합니다. 유대인에게 15개의 TC를 거래하는 것은 꽤 소름 끼치는 일입니다.) 그리고 지금까지 플러스에서 지금까지 테스트 첫날 일 뿐이지 만 버그가 많았습니다... 나는 매우 자연스러운 것을 말하지 않았고 여기에 새로운 것은 없지만 여전히 흥미 롭습니다.... 대회 MT5에 대한 고주파 거래 최적의 매개변수 선택의 기계화. Aleksei Stepanenko 2023.09.21 13:56 #32449 죄송하지만 1유로는 충분하지 않습니다. 유로의 역사에서 다양한 변동을 겪을 시간이 없었기 때문입니다. 많은 데이터를 보유하려면 더 많은 통화가 필요합니다. [삭제] 2023.09.21 14:35 #32450 Maxim Dmitrievsky #:빠른 패턴 검색을 시도해 보세요. 아직 MoD 결과를 이길 수 없었습니다. 이렇게 채굴할 수도 있습니다. 저는 오늘 시계에 이것을 채굴했습니다. 저는 2020 년부터 채굴을 해왔고 그 전에는 모두 oos입니다. 1...323832393240324132423243324432453246324732483249325032513252...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
음유시인과 gpts를 사용하여 인터넷에서 사용할 수없는, 즉 엿보지 않고 파이썬에서 코드 속도를 높이려고했습니다. 20-30 줄이 있습니다. 그들 중 어느 것도 작동하지 않았고 제안 된 코드 중 어느 것도 전혀 작동하지 않았습니다. 아무리 노력해도 결과가 없습니다. 어떤 종류의 힌트도이 llm이 추론하는 방법을 모릅니다.
빙을 사용하세요. 빙이 할 수 없다면 아무도 할 수 없습니다.
빠른 패턴 검색을 해보고 있습니다.
아직 MoD 결과를 이길 수 없었습니다.
연관 규칙?)
상관관계 ) 서로 다른 기능의 값으로 구성된 시퀀스를 만들고 스토리에서 유사점을 찾을 수 있습니다.
앙상블 우드 모델의 라인을 따라....
품질을 취할 수 없다면 양을 취합시다....
각 나무는 개별적으로 매우 나쁘게 예측하지만 100-1000 그루의 앙상블이 있으면 소음 억제로 인해 어느 정도 좋은 예측을 얻습니다(여기에 자세한 정보가 있습니다. 여기와 여기).
거래와 비유하면 품질을 취할 수없는 경우 (하나의 좋은 TS / 하나의 나무를 만들 수 없다면) TS / 나무 앙상블 세트별로 수량을 취할 수 있습니다.
그리고 각 TC가 많은 수익을 올릴 필요는 없으며, 가장 중요한 것은 정확히 수익을 올리는 것입니다.
그래서 작업은 일련의 TC를 생각해내는 것입니다.
나는 특정 자동 거래 시스템 생성기를 개발했는데, 하나의 아이디어와 하나의 도구로 약 10-20 개의 약하게 관련되거나 관련이없는 TS를 얻을 수 있다는 것을 알았습니다.
예를 들어아이디어는 개발 한 하나의 지표이며이를 기반으로 일부 거래 규칙 (TS)을 구축합니다.
TS 자체는 매우 간단하여 과도한 훈련의 결과로 나오지 않았다는 희망을 주지만 시간이 지나면 알 수 있습니다....
현재 하나의 아이디어에 대한 유로화 로봇, 15 TS, TS가 새로운 데이터에서 작동하는 경우 TS의 총 거래 세트는 안정적인 수익을 제공해야하지만 TS는 최소 100 개 이상이어야합니다.
유대인에게 15개의 TC를 거래하는 것은 꽤 소름 끼치는 일입니다.)
그리고 지금까지 플러스에서 지금까지 테스트 첫날 일 뿐이지 만 버그가 많았습니다...
나는 매우 자연스러운 것을 말하지 않았고 여기에 새로운 것은 없지만 여전히 흥미 롭습니다....
이렇게 채굴할 수도 있습니다. 저는 오늘 시계에 이것을 채굴했습니다. 저는 2020 년부터 채굴을 해왔고 그 전에는 모두 oos입니다.