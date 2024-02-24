트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3182 1...317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189...3399 새 코멘트 fxsaber 2023.08.19 00:50 #31811 fxsaber #:감사합니다, MathRand 증분을 사용해 보겠습니다. 알렉세이 니콜라예프 #: 가장 보편적인 것은 아마도 몬테카를로일 것입니다. 흥미로운 랜덤 세대가 있는 것 같습니다. double GetAvgPrice( const MqlTick &Tick ) { return((Tick.bid + Tick.ask) / 2); } void SetAvgPrice( MqlTick &Tick, const double Price ) { const double Spread = (Tick.ask - Tick.bid) / 2; Tick.bid = NormalizeDouble(Price - Spread, 8); Tick.ask = NormalizeDouble(Price + Spread, 8); return; } // Случайный знак приращения средней цены. bool RandomPrice( MqlTick &Ticks[] ) { const int Size = ArraySize(Ticks) - 1; if (Size > 0) { Print("Random price..."); MqlTick PrevTick = Ticks[Size]; double PrevPrice = GetAvgPrice(PrevTick); MathSrand((int)TimeLocal()); for (uint i = Size; (bool)i--;) { const double Diff = GetAvgPrice(PrevTick) - GetAvgPrice(Ticks[i]); PrevTick = Ticks[i]; SetAvgPrice(Ticks[i], PrevPrice += !(MathRand() & 1) ? Diff : -Diff); } } return(Size >= 0); } 위쪽은 실제 기호이고 아래쪽은 무작위입니다. 랜덤 프라이스는 반복적으로 적용할 수 있습니다. 스프레드와 시간이 보존됩니다. 로그를 통해 수행하는 것이 맞지만 신경 쓰지 않았습니다. 이를 개선하면 몬테카를로가 필요한 통계적 특성을 가진 랜덤 심볼을 생성하는 데 가장 적합한 옵션이 될 수 있습니다. fxsaber 2023.08.19 01:11 #31812 fxsaber #:를 사용하는 것이 원하는 통계적 특성을 가진 무작위 기호를 생성하는 데 가장 좋은 옵션일 것입니다. 동일한 세트로 이가 테스트합니다. 상단 - 실제, 하단 - 무작위. 실패. fxsaber 2023.08.19 01:28 #31813 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트에 관한 포럼 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 mytarmailS, 2023.08.17 08:42 AM "하지 않는" 두 번째 단계 )) 차이점은 무엇일까요? 차이점은 최적화 결과에서 아무것도 찾지 않는다는 것입니다. 즉, 처음 5개의 최적화 결과는 이전에 OOS에서 실행된 적이 없습니다. fxsaber 2023.08.19 01:32 #31814 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고 트레이딩 발레리 야스트렘스키, 2023.08.17 10:44 AM 오탐과 음성의 확률이 줄어든다는 것은 논리적으로 보이지만 오류에 대한 만병통치약은 아닙니다. (train+test)_optim보다 train_optim + test_forward 모델을 더 신뢰해야 한다고 생각하시나요? Aleksey Vyazmikin 2023.08.19 01:38 #31815 Aleksey Vyazmikin #:오류 없습니다. 오류 없습니다. 오류 없습니다. 다른 샘플(47%의 단위와 5배 적은 예제)을 채취했는데, 몇 번의 통과 후 이미 많은 양자 세그먼트를 발견했다고 말할 수 있습니다. 제가 주목한 또 다른 사항은 초기 목표와 생성 된 목표의 유사성입니다. 49 % 유사합니다. 여기에 임계 값을 설정해야 할 수도 있습니다 (유사성이 30 % 이하)? 어떤 생각 있으신가요? 일치하는 항목이 "-1"이면 일치하는 항목이 없으면 "+1"이면 그런 균형을 얻었습니다. 많은 트렌드가 있는데 어떻게 생각하시나요? 다시 한번 loks에 대해. 전역 초기화 실패!!!!!!! 원시 아이디어 fxsaber 2023.08.19 04:47 #31816 fxsaber #:위쪽은 실제, 아래쪽은 무작위입니다. 실제 심볼과 생성된 심볼에 동일한 설정으로 최적화를 수행했습니다. Real. Random. 랜덤에 대해 훈련되지 않았습니다. [삭제] 2023.08.19 07:07 #31817 fxsaber #:실제 캐릭터와 생성된 캐릭터에 대해 동일한 설정으로 최적화를 수행했습니다. 실제. Random. 랜덤에 대해 훈련되지 않았습니다. 무작위 심볼은 몇 번 생성되었나요?) 당연히 시퀀스가 길수록 작업하기 위해 더 많은 횟수를 생성해야 합니다. mytarmailS 2023.08.19 07:42 #31818 fxsaber #: 차이점은 최적화 결과에서 아무것도 검색되지 않는다는 것입니다. 즉, 처음 5개의 최적화 결과는 이전에 OOS에서 실행된 적이 없습니다. 어떻게 설명해야 할지 모르겠습니다.테스트에서 최적화 후 OOS에서 더 나은 변형을 "손으로"선택했는데 적합하지 않습니다....그리고 최적화 후 알고리즘이 OOS에서 가장 적합한 변형을 선택하면 이미 적합한 것입니다... 왜 그럴까요?전체 옵션 세트에서 최상의 옵션 / 변형을 선택하는 것이 최적화입니다.... 수작업으로 하든 알고리즘으로 하든 상관 없습니다.아마도 MT에서 테스터와 함께 일하면서 최적화 자체와 적용 방법에 대해 약간 공식적으로 생각했기 때문에 몇 가지 오해가있을 수 있습니다. mytarmailS 2023.08.19 07:43 #31819 fxsaber #:실제 캐릭터와 생성된 캐릭터에 대해 동일한 설정으로 최적화를 수행했습니다. 실제. Random. 랜덤에 대해 학습되지 않았습니다. 랜덤이 가격 특성과 일치하나요? 평균, 표준편차, 공분산? fxsaber 2023.08.19 08:36 #31820 Maxim Dmitrievsky #: Сколько раз был сгенерирован рандом символ?) 하나. 시퀀스가 길수록 작업하는 데 더 많은 횟수를 생성해야 한다는 것은 분명합니다. 이 문장을 이해하지 못하겠습니다. 다음 두 가지 옵션은 무엇을 의미하나요? 작동하려면 무작위 추출을 여러 번 반복해야 합니다. 무작위 문자를 많이 생성하면 그 중 작동 가능한 문자가 있을 확률이 높아집니다. 다른 실제 기호에서도 동일한 TC가 작동하지 않기 때문에 겉보기에는 간단해 보입니다. 무작위화 알고리즘은 다음과 같습니다: 실제 틱 히스토리를 가져옵니다. 평균 ((매수+매도)/2) 가격의 증분 시퀀스가 만들어집니다. 이 시퀀스에서는 각 항에 +1 또는 -1을 무작위로 곱합니다. 획득한 증분 시퀀스에서 새로운 틱 히스토리가 수집되며, 여기서 시간과 스프레드는 1점과 일치합니다. 새 틱 히스토리는 사용자 지정 기호로 기록됩니다. 즉, 일부 실제 기호가 무작위로 지정됩니다. 항목 3은 횟수에 관계없이 적용할 수 있습니다. 항목 5 이후에 5개의 포인트가 모두 반복되면 항목 3을 두 번 반복하는 것과 동일합니다. 위대하고 끔찍한 MT4 영원히 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 이론부터 실습까지 1...317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
감사합니다, MathRand 증분을 사용해 보겠습니다.
가장 보편적인 것은 아마도 몬테카를로일 것입니다.
흥미로운 랜덤 세대가 있는 것 같습니다.
위쪽은 실제 기호이고 아래쪽은 무작위입니다.
랜덤 프라이스는 반복적으로 적용할 수 있습니다. 스프레드와 시간이 보존됩니다.
로그를 통해 수행하는 것이 맞지만 신경 쓰지 않았습니다. 이를 개선하면 몬테카를로가 필요한 통계적 특성을 가진 랜덤 심볼을 생성하는 데 가장 적합한 옵션이 될 수 있습니다.
동일한 세트로 이가 테스트합니다.
상단 - 실제, 하단 - 무작위.
실패.
mytarmailS, 2023.08.17 08:42 AM
"하지 않는" 두 번째 단계 ))
차이점은 무엇일까요?
차이점은 최적화 결과에서 아무것도 찾지 않는다는 것입니다. 즉, 처음 5개의 최적화 결과는 이전에 OOS에서 실행된 적이 없습니다.
발레리 야스트렘스키, 2023.08.17 10:44 AM
오탐과 음성의 확률이 줄어든다는 것은 논리적으로 보이지만 오류에 대한 만병통치약은 아닙니다.
(train+test)_optim보다 train_optim + test_forward 모델을 더 신뢰해야 한다고 생각하시나요?
오류 없습니다. 오류 없습니다. 오류 없습니다.
다른 샘플(47%의 단위와 5배 적은 예제)을 채취했는데, 몇 번의 통과 후 이미 많은 양자 세그먼트를 발견했다고 말할 수 있습니다.
제가 주목한 또 다른 사항은 초기 목표와 생성 된 목표의 유사성입니다. 49 % 유사합니다. 여기에 임계 값을 설정해야 할 수도 있습니다 (유사성이 30 % 이하)? 어떤 생각 있으신가요?
일치하는 항목이 "-1"이면 일치하는 항목이 없으면 "+1"이면 그런 균형을 얻었습니다.
많은 트렌드가 있는데 어떻게 생각하시나요?
위쪽은 실제, 아래쪽은 무작위입니다.
실제 심볼과 생성된 심볼에 동일한 설정으로 최적화를 수행했습니다.
Maxim Dmitrievsky #:
Сколько раз был сгенерирован рандом символ?)
하나.
시퀀스가 길수록 작업하는 데 더 많은 횟수를 생성해야 한다는 것은 분명합니다.
이 문장을 이해하지 못하겠습니다. 다음 두 가지 옵션은 무엇을 의미하나요?
다른 실제 기호에서도 동일한 TC가 작동하지 않기 때문에 겉보기에는 간단해 보입니다.
무작위화 알고리즘은 다음과 같습니다: