트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3098

Renat Akhtyamov #:그게 바로 그것이었습니다. MO에는 물고기가 없다는 것은 이 스레드를 통해 반복해서 증명된 100% 명백한 사실입니다. 인터넷에서 그들은 기뻐하며 말합니다. 주위를 둘러보세요. MO ts는 나머지와 다르지 않으며 평균 성공률은 동일합니다 (약 0이지만 때로는 작동 함).그러나 MO 이후 표시기로 다시 전환하는 것은 Mercedes에서 Zaporozhets로가는 것과 같습니다. 운전하는 것처럼 보이지만 감각은 동일하지 않습니다.보너스는 노년기에 마라 스머스로 고통 받고 싶지 않고 힘을 유지하고 싶다면 두뇌 훈련입니다 :)당신은 (구체적으로 당신이 아니라) 정말 똑똑해지고 세상을 다르게 보게됩니다. 따라서 잘 풀리지 않더라도 여전히 배당금을받습니다.

Renat Akhtyamov 2023.06.05 18:10 #30972

Maxim Dmitrievsky #: MO ts는 나머지와 다르지 않으며 성공률은 평균적으로 동일하다는 것을 알려주십시오 (약 0이지만 때로는 쟁기질) 그러나 MO 이후 표시기로 다시 전환하는 것은 Mercedes에서 Zaporozhets로가는 것과 같습니다. 운전하는 것 같지만 감각은 같지 않습니다. 보너스는 노년기에 마라스무스로 고통 받고 싶지 않고 효능을 유지하고 싶다면 두뇌 훈련입니다 :) 당신은 (구체적으로 당신이 아니라) 정말 똑똑해지고 세상을 다르게 보게됩니다. 따라서 잘 풀리지 않더라도 여전히 배당금을받습니다.

강조 표시된 부분에 동의합니다. 모든 사람이 그런 건 아니죠: 아니요, Neira가 아니라 (그녀의 프로세서는 그러한 해결책을 찾는 것보다 끓일 것입니다) 제가 직접 해냈습니다.

Aleksei Kuznetsov 2023.06.05 18:12 #30973

Maxim Dmitrievsky #: 교차 검증을 통해 훈련 샘플의 편향성(이것이 가장 중요한 것)과 분산이 제거되었기 때문에 모델은 새로운 데이터에서 +-로 적절하게 작동하기 시작합니다. 그런 다음 미세 조정할 수 있습니다.

그건 그렇고, 거래 사이에 균일 한 단계가 아니라 시간별로 차트를 만들려고 했습니까? 또는 반년 동안 2 개의 영역 만 5 년 동안 성장하고 나머지 시간은 거의 거래없이 저처럼 나올 수 있습니다. 그리고 같은 이유로 2 년 동안 감소했습니다. 당신은 그런 것을 진짜에 넣을 수 없습니다 ... 시간이 아니라 단계별로 하면 당신처럼 아름답게 될 것입니다.

[삭제] 2023.06.05 18:45 #30974

Forester #:그건 그렇고, 거래 사이에 균등 한 단계가 아니라 시간별로 차트를 만들려고 했습니까? 또는 반년 동안 2 개의 성장 영역 만 있고 나머지 시간은 거의 거래없이 5 년 동안 그랬던 것처럼 나올 수 있습니다. 그리고 같은 이유로 2 년 동안 하락했습니다. 당신은 그런 것을 진짜에 넣을 수 없습니다 ... 시간이 아니라 단계별로하면 당신만큼 아름답게 될 것입니다.

당신의 칩은 아마도 범위를 벗어 났을 것입니다. 아래 유로돌 차트는 다소 균등하게 거래됩니다. 그러나 OOS는 항상 동일한 훈련 기간과 OOS로 더 적은 수의 거래가 있습니다. 지표가 더 나쁘기 때문이죠. 아직 완벽하게 만들지 못했습니다.

Aleksei Kuznetsov 2023.06.05 19:04 #30975

Maxim Dmitrievsky #: 칩이 범위를 벗어난 것 같습니다. 아래 유로돌 차트를 보면 어느 정도 균등하게 거래되고 있습니다. 하지만 트레이딩 기간과 OOS는 항상 거래가 더 적습니다. 지표가 더 나쁘기 때문이죠. 아직 완벽하게 만들지 못했습니다.

시간 차트를 사용해보세요. 동일할 가능성도 배제할 수 없습니다....

Aleksey Vyazmikin 2023.06.05 19:28 #30976

Maxim Dmitrievsky #:코줄은 모델 결과에 미치는 영향을 추정하기 위해 외부 변수를 사용합니다. 예측 변수나 이진 변수 등 무엇이든 될 수 있습니다. 심지어 예측 변수의 차이일 수도 있습니다. 그런 다음 다양한 기술을 사용하여 해당 매개변수가 예측에 미치는 영향을 추론합니다. 그런 다음 이 영향을 염두에 두고 모델을 개선하여 예를 들어 레이블의 새로운 값을 얻을 수 있습니다. 그리고 이중 머신 러닝에서 수행되는 것처럼 모델의 새로운 계수도 마찬가지입니다. 하나는 디비아스, 다른 하나는 노이즈 제거를 수행하는 두 가지 모델이 있습니다. 추정 과정에서 교차 검증이 사용되므로 새로운 데이터에 대해서도 새 매개변수가 더 강력해집니다. 그런 다음 최종 모델이 학습됩니다. 손가락으로 설명하기는 어렵고 특별한 문헌을 읽는 것이 좋습니다. 나는 몇 가지 변형을 만들었고 그들은 작동합니다. 주제는 고유 한 뉘앙스가있는 상당히 큽니다. 좋아하는 "패키지"가 있습니다. 순전히 경험적 접근 방식과 체르노 주코프와 같이 엄격하게 입증 된 접근 방식이 있습니다. 일반적으로 아름다운 기법입니다. 교차 검증을 통해 훈련 샘플의 편향성(이것이 가장 중요한 것)과 분산이 제거되기 때문에 모델은 새로운 데이터에서 +-로 적절하게 작동하기 시작합니다. 그런 다음 미세 조정할 수 있습니다. 다양한 방법이 있습니다. 하지만 제대로 작동하는 방법은 거의 없습니다. 그렇다면 이제 총계에서 분산이 증가하는 예측 변수의 영역을 찾아 이를 제외하는 모델을 구축한 다음, 분류 후 잔차에 대해 거래에 모델을 적용하기 위해 훈련하고 있는 것일까요?

[삭제] 2023.06.05 19:40 #30977

Forester #:타임라인을 사용해 보세요. 동일할 가능성이 있습니다....

그렇게 큰 창이없고 평균이 균일합니다. 표지판이 범위를 벗어날 때 다른 TS에서 발생했습니다.

Aleksei Kuznetsov 2023.06.05 19:47 #30978

Maxim Dmitrievsky #: 그런 창은 크지 않고 평균이 균일합니다. 징후가 범위를 벗어날 때 다른 TC에서도 마찬가지였습니다.

나는 그것들이 없습니다. 임계 값이 높고 많은 거래를 차단합니다. 중간을 통해 활성화하면 훨씬 더 나빠질 것입니다. 일반적으로 거래 지표도 직접 올립니다 (오늘 작성한).

[삭제] 2023.06.05 19:50 #30979

Aleksey Vyazmikin #:시중에는 많은 방법이 있습니다. 하지만 제대로 작동하는 프루프는 거의 없습니다. 그래서 질문은 이제 총계에서 분산이 증가하는 예측 변수의 영역을 찾아서 이를 제외하는 모델을 구축한 다음 분류 후 잔차에 대해 거래에 모델을 적용하도록 훈련된 모델을 구축하려고 하는 것입니까?

내 ts가 아닌 코줄에 대해 논의 할 수 있습니까?먼저 (산치에게는 참을 수없는) 수용의 어려운 단계, 그다음 랩핑, 그다음 사랑. 😀

[삭제] 2023.06.05 20:09 #30980

Forester #: 안 나갈 거예요. 문턱이 높아서 많은 거래가 끊깁니다. 중간에 활성화하면 훨씬 더 나빠질 것입니다. 일반적으로 거래 지표도 직접 올립니다 (오늘 작성하셨습니다).

신호 레벨에서 많은 계산이있었습니다.
그게 바로 그것이었습니다.
MO에는 물고기가 없다는 것은 이 스레드를 통해 반복해서 증명된 100% 명백한 사실입니다.
인터넷에서 그들은 기뻐하며 말합니다.
주위를 둘러보세요.
MO ts는 나머지와 다르지 않으며 성공률은 평균적으로 동일하다는 것을 알려주십시오 (약 0이지만 때로는 쟁기질)
강조 표시된 부분에 동의합니다.
모든 사람이 그런 건 아니죠:
아니요, Neira가 아니라 (그녀의 프로세서는 그러한 해결책을 찾는 것보다 끓일 것입니다) 제가 직접 해냈습니다.
교차 검증을 통해 훈련 샘플의 편향성(이것이 가장 중요한 것)과 분산이 제거되었기 때문에 모델은 새로운 데이터에서 +-로 적절하게 작동하기 시작합니다. 그런 다음 미세 조정할 수 있습니다.
그건 그렇고, 거래 사이에 균일 한 단계가 아니라 시간별로 차트를 만들려고 했습니까?
또는 반년 동안 2 개의 영역 만 5 년 동안 성장하고 나머지 시간은 거의 거래없이 저처럼 나올 수 있습니다. 그리고 같은 이유로 2 년 동안 감소했습니다. 당신은 그런 것을 진짜에 넣을 수 없습니다 ...
시간이 아니라 단계별로 하면 당신처럼 아름답게 될 것입니다.
칩이 범위를 벗어난 것 같습니다. 아래 유로돌 차트를 보면 어느 정도 균등하게 거래되고 있습니다. 하지만 트레이딩 기간과 OOS는 항상 거래가 더 적습니다. 지표가 더 나쁘기 때문이죠. 아직 완벽하게 만들지 못했습니다.
시간 차트를 사용해보세요. 동일할 가능성도 배제할 수 없습니다....
코줄은 모델 결과에 미치는 영향을 추정하기 위해 외부 변수를 사용합니다. 예측 변수나 이진 변수 등 무엇이든 될 수 있습니다. 심지어 예측 변수의 차이일 수도 있습니다.
그런 다음 다양한 기술을 사용하여 해당 매개변수가 예측에 미치는 영향을 추론합니다. 그런 다음 이 영향을 염두에 두고 모델을 개선하여 예를 들어 레이블의 새로운 값을 얻을 수 있습니다. 그리고 이중 머신 러닝에서 수행되는 것처럼 모델의 새로운 계수도 마찬가지입니다. 하나는 디비아스, 다른 하나는 노이즈 제거를 수행하는 두 가지 모델이 있습니다. 추정 과정에서 교차 검증이 사용되므로 새로운 데이터에 대해서도 새 매개변수가 더 강력해집니다. 그런 다음 최종 모델이 학습됩니다.
손가락으로 설명하기는 어렵고 특별한 문헌을 읽는 것이 좋습니다. 나는 몇 가지 변형을 만들었고 그들은 작동합니다. 주제는 고유 한 뉘앙스가있는 상당히 큽니다. 좋아하는 "패키지"가 있습니다.
순전히 경험적 접근 방식과 체르노 주코프와 같이 엄격하게 입증 된 접근 방식이 있습니다. 일반적으로 아름다운 기법입니다.
다양한 방법이 있습니다. 하지만 제대로 작동하는 방법은 거의 없습니다. 그렇다면 이제 총계에서 분산이 증가하는 예측 변수의 영역을 찾아 이를 제외하는 모델을 구축한 다음, 분류 후 잔차에 대해 거래에 모델을 적용하기 위해 훈련하고 있는 것일까요?
그런 창은 크지 않고 평균이 균일합니다. 징후가 범위를 벗어날 때 다른 TC에서도 마찬가지였습니다.
안 나갈 거예요. 문턱이 높아서 많은 거래가 끊깁니다. 중간에 활성화하면 훨씬 더 나빠질 것입니다. 일반적으로 거래 지표도 직접 올립니다 (오늘 작성하셨습니다).