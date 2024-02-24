트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2562 1...255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569...3399 새 코멘트 Alexander Ivanov 2022.01.29 17:42 #25611 mytarmailS # : 주제넘지만 멋있다 https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg 여기요! TechnoShaman입니까? 몇 년 동안 서명했습니다. mytarmailS 2022.01.29 17:45 #25612 알렉산더 이바노프 # : 여기요! TechnoShaman입니까? 몇 년 동안 서명했습니다. 아니요.. 어디에서 그에게 갈 수 있습니까? Roman 2022.01.29 17:52 #25613 로르샤흐 # : 천천히 웨이블릿 분해에 대해 알아봅니다. 일반적인 분해와 배치 분해의 차이에 따라 그러한 계획이있었습니다. 나는 그것을 더 명확하게하기 위해 이미 색상으로 강조 표시했습니다. 그들은 일괄 분해가 일반적인 것보다 더 정확한 결과를 제공한다고 씁니다. 그것에 대해 알고 싶어 할 수도 있습니다. mytarmailS 2022.01.29 17:55 #25614 로마자 # : 천천히 웨이블릿 분해에 대해 알아봅니다. 그리고 MGK에 적합하지 않은 것은 무엇입니까? 또는 SSA? Roman 2022.01.29 18:00 #25615 mytarmailS # : 그리고 MGK에 적합하지 않은 것은 무엇입니까? 또는 SSA? 웨이블릿을 느끼는 것도 흥미롭지만. SSA는 애벌레입니까? 오래전부터 지표를 기반으로 한 지표가 있었던 것 같은데 어쩐지 감명을 주지 못했다. 그것을 이해하는 사람들이 원하는 결과를 얻지 못했기 때문입니다. MGK 뭔지 모르겠네요. mytarmailS 2022.01.29 18:03 #25616 로마자 # : 웨이블릿을 느끼는 것도 흥미롭지만. SSA는 애벌레입니까? 오래전부터 지표를 기반으로 한 지표가 있었던 것 같은데, 왠지 감명을 받지 못했다. 그것을 이해하는 사람들이 원하는 결과를 얻지 못했기 때문입니다. MGK 뭔지 모르겠네요. 네, 애벌레 MGK는 PCA 분해 방법에는 별 차이가 없는 것 같은데, 나중에 어떻게 처리하느냐가 가장 중요한 것 같아요.. Rorschach 2022.01.29 18:31 #25617 로마자 # : 천천히 웨이블릿 분해에 대해 알아봅니다. 일반적인 분해와 배치 분해의 차이에 따라 그러한 계획이있었습니다. 나는 그것을 더 명확하게하기 위해 이미 색상으로 강조 표시했습니다. 그들은 일괄 분해가 일반적인 것보다 더 정확한 결과를 제공한다고 씁니다. 그것에 대해 알고 싶어 할 수도 있습니다. 몇 년 전 나는 웨이블릿에 관한 많은 책을 보았고, 이제는 그것들을 빠르게 계산하는 방법에 더 관심이 있습니다. 이 도표는 정말 오해의 소지가 있습니다. 다이어그램은 LF 및 HF 구성 요소로의 분할을 보여줍니다. 이것은 웨이블릿 분해 후에 일어나는 일입니다. 그러나 다이어그램에서 웨이블릿은 저역 통과 필터인 것처럼 보이지만 사실 웨이블릿은 수학자들이 좋아하는 몇 가지 속성을 가진 대역 통과 필터입니다. 리프팅 계획은 위에 적용되지 않습니다. 이것은 꽤 흥미로운 일이지만 나는 그것에 대해 깊이 파고 들지 않았습니다. secret 2022.01.29 18:41 #25618 시장을 연구하지 않으면 사람들이 생각해내지 못하는 것) Roman 2022.01.29 18:57 #25619 로르샤흐 # : 몇 년 전 나는 웨이블릿에 관한 많은 책을 보았고, 이제는 그것들을 빠르게 계산하는 방법에 더 관심이 있습니다. 이 도표는 정말 오해의 소지가 있습니다. 다이어그램은 LF 및 HF 구성 요소로의 분할을 보여줍니다. 이것은 웨이블릿 분해 후에 일어나는 일입니다. 그러나 다이어그램에서 웨이블릿은 저역 통과 필터인 것처럼 보이지만 사실 웨이블릿은 수학자들이 좋아하는 몇 가지 속성을 가진 대역 통과 필터입니다. 리프팅 계획은 위에 적용되지 않습니다. 이것은 꽤 흥미로운 일이지만 나는 그것에 대해 깊이 파고 들지 않았습니다. 예, 첫 번째 분할에서 저주파 및 고주파수를 얻습니다. 특정 노드의 계수를 추출한 후 줄무늬가 되거나, 페널티 임계값 설정 및 추가 노이즈 감소, 압축. 저도 아직 공부중입니다. 사실 웨이블릿은 1차원 신호와 매트릭스 데이터 모두에 적용할 수 있습니다. 아마도 리프팅은 행렬 변환에만 적용할 수 있습니다. 응용 프로그램의 변형, 다양한 접근 방식을 이해하는 것이 바람직합니다. [삭제] 2022.01.30 10:04 #25620 Aleksey Vyazmikin # : 이것은 무작위로 성공한 모델을 찾는 것이 아니라 이 모델이 성공할 확률을 높이는 것입니다. 그러면 더 자세한 정보가 필요합니다 1...255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
주제넘지만 멋있다
https://www.youtube.com/watch?v=_Aow6P3oBAg
아니요.. 어디에서 그에게 갈 수 있습니까?
천천히 웨이블릿 분해에 대해 알아봅니다.
일반적인 분해와 배치 분해의 차이에 따라 그러한 계획이있었습니다.
나는 그것을 더 명확하게하기 위해 이미 색상으로 강조 표시했습니다.
그들은 일괄 분해가 일반적인 것보다 더 정확한 결과를 제공한다고 씁니다.
그것에 대해 알고 싶어 할 수도 있습니다.
그리고 MGK에 적합하지 않은 것은 무엇입니까? 또는 SSA?
웨이블릿을 느끼는 것도 흥미롭지만.
SSA는 애벌레입니까?
오래전부터 지표를 기반으로 한 지표가 있었던 것 같은데 어쩐지 감명을 주지 못했다.
그것을 이해하는 사람들이 원하는 결과를 얻지 못했기 때문입니다.
MGK 뭔지 모르겠네요.
네, 애벌레
MGK는 PCA
분해 방법에는 별 차이가 없는 것 같은데, 나중에 어떻게 처리하느냐가 가장 중요한 것 같아요..
몇 년 전 나는 웨이블릿에 관한 많은 책을 보았고, 이제는 그것들을 빠르게 계산하는 방법에 더 관심이 있습니다. 이 도표는 정말 오해의 소지가 있습니다. 다이어그램은 LF 및 HF 구성 요소로의 분할을 보여줍니다. 이것은 웨이블릿 분해 후에 일어나는 일입니다. 그러나 다이어그램에서 웨이블릿은 저역 통과 필터인 것처럼 보이지만 사실 웨이블릿은 수학자들이 좋아하는 몇 가지 속성을 가진 대역 통과 필터입니다.
리프팅 계획은 위에 적용되지 않습니다. 이것은 꽤 흥미로운 일이지만 나는 그것에 대해 깊이 파고 들지 않았습니다.
특정 노드의 계수를 추출한 후 줄무늬가 되거나,
페널티 임계값 설정 및 추가 노이즈 감소, 압축.
저도 아직 공부중입니다. 사실 웨이블릿은 1차원 신호와 매트릭스 데이터 모두에 적용할 수 있습니다.
아마도 리프팅은 행렬 변환에만 적용할 수 있습니다. 응용 프로그램의 변형, 다양한 접근 방식을 이해하는 것이 바람직합니다.
이것은 무작위로 성공한 모델을 찾는 것이 아니라 이 모델이 성공할 확률을 높이는 것입니다.
그러면 더 자세한 정보가 필요합니다