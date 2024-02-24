트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2534 1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3399 새 코멘트 Rorschach 2021.12.24 14:13 #25331 사람들, 로그를 올바르게 취하는 방법, 그렇지 않으면 그러한 말도 안되는 것이 밝혀집니까? secret 2021.12.24 15:45 #25332 증분을 취하고, 포인트로 변환하고, 1을 더하고, 빼기를 제거합니다(그런 다음 반환). Aleksey Nikolayev 2021.12.24 15:57 #25333 로르샤흐 # : 사람들, 로그를 올바르게 취하는 방법, 그렇지 않으면 그러한 말도 안되는 것이 밝혀집니까? 나는 당신이 차트에 무엇을 가지고 있는지 정말로 이해하지 못했습니다(QQ 플롯?). 가격의 대수 증분 표본을 정규 분포와 비교할 필요가 있을 것 같습니다. Renat Akhtyamov 2021.12.24 15:59 #25334 그리고 정말로, 당신이 침을 뱉는 곳마다 이것은 어디에서나 옆으로 Rorschach 2021.12.24 16:22 #25335 QQ 플롯, 증분 테마의 변형 delta=(bid[i]-bid[i- 1 ])/ _Point ; if ( fabs (delta)< FLT_EPSILON ) continue ; price[index]=(delta>= 0 )? log1p (delta):- log1p (-delta); index++; 첫 번째 줄에는 100000을 곱한 것이 있습니다. 하지만 얼마나 맞습니까? 결국 곱할 수 없으며 여전히 1보다 크지 만이 경우 참조로 세 번째 그래프를 얻습니다. 10,000,000을 곱하면 그래프가 달라집니다. 여기서 주요 질문은 증분을 얼마나 곱할 것인가 하는 것입니다. Renat Akhtyamov 2021.12.24 16:26 #25336 로르샤흐 # : QQ 플롯, 증분 테마의 변형 첫 번째 줄에는 100000을 곱한 것이 있습니다. 하지만 얼마나 맞습니까? 결국 곱할 수 없으며 여전히 1보다 크지 만이 경우 참조로 세 번째 그래프를 얻습니다. 10,000,000을 곱하면 그래프가 달라집니다. 여기서 주요 질문은 증분을 얼마나 곱할 것인가입니다. 옵션으로 계약 규모에 따라 Renat Akhtyamov 2021.12.24 17:10 #25337 레나트랩 # : 나는 다시 똑똑한 표정으로 넌센스를 쓰고 싶지 않습니다. 이것은 매우 고전적인 아이디어입니다. 능선 회귀 는 실제로 1970년에 발명되었습니다. 이전에 여기에 있었던 것 같습니다 음, 평면 및 추세의 문제가 다시 나타날 것입니다. Aleksey Nikolayev 2021.12.24 17:31 #25338 로르샤흐 # : QQ 플롯, 증분 테마의 변형 첫 번째 줄에는 100000을 곱한 것이 있습니다. 하지만 얼마나 맞습니까? 결국 곱할 수 없으며 여전히 1보다 크지 만이 경우 참조로 세 번째 그래프를 얻습니다. 10,000,000을 곱하면 그래프가 달라집니다. 여기서 주요 질문은 증분을 얼마나 곱할 것인가 하는 것입니다. 그래도 샘플 d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1])를 사용해 보십시오. 로그 없이 근사를 시도할 수도 있습니다. d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1 Rorschach 2021.12.24 17:36 #25339 이전 댓글에 대한 부록 코드의 첫 번째 줄에 있는 모든 곱셈입니다. 증분에 10^5를 곱합니다. 곱하지 않고 증분에 10^8을 곱합니다. [삭제] 2021.12.24 17:46 #25340 https://www.mql5.com/en/articles/222 1...252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
사람들, 로그를 올바르게 취하는 방법, 그렇지 않으면 그러한 말도 안되는 것이 밝혀집니까?
나는 당신이 차트에 무엇을 가지고 있는지 정말로 이해하지 못했습니다(QQ 플롯?). 가격의 대수 증분 표본을 정규 분포와 비교할 필요가 있을 것 같습니다.
QQ 플롯, 증분
테마의 변형
첫 번째 줄에는 100000을 곱한 것이 있습니다. 하지만 얼마나 맞습니까?
결국 곱할 수 없으며 여전히 1보다 크지 만이 경우 참조로 세 번째 그래프를 얻습니다.
10,000,000을 곱하면 그래프가 달라집니다.
여기서 주요 질문은 증분을 얼마나 곱할 것인가 하는 것입니다.
옵션으로 계약 규모에 따라
나는 다시 똑똑한 표정으로 넌센스를 쓰고 싶지 않습니다. 이것은 매우 고전적인 아이디어입니다. 능선 회귀 는 실제로 1970년에 발명되었습니다.
이전에 여기에 있었던 것 같습니다
음, 평면 및 추세의 문제가 다시 나타날 것입니다.
그래도 샘플 d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1])를 사용해 보십시오.
로그 없이 근사를 시도할 수도 있습니다. d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1
이전 댓글에 대한 부록
코드의 첫 번째 줄에 있는 모든 곱셈입니다.
증분에 10^5를 곱합니다.
곱하지 않고
증분에 10^8을 곱합니다.