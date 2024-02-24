트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2534

사람들, 로그를 올바르게 취하는 방법, 그렇지 않으면 그러한 말도 안되는 것이 밝혀집니까?
 
증분을 취하고, 포인트로 변환하고, 1을 더하고, 빼기를 제거합니다(그런 다음 반환).
 
로르샤흐 # :
사람들, 로그를 올바르게 취하는 방법, 그렇지 않으면 그러한 말도 안되는 것이 밝혀집니까?

나는 당신이 차트에 무엇을 가지고 있는지 정말로 이해하지 못했습니다(QQ 플롯?). 가격의 대수 증분 표본을 정규 분포와 비교할 필요가 있을 것 같습니다.

 
그리고 정말로, 당신이 침을 뱉는 곳마다 이것은 어디에서나 옆으로
 

QQ 플롯, 증분

테마의 변형 

delta=(bid[i]-bid[i- 1 ])/ _Point ;
if ( fabs (delta)< FLT_EPSILON ) continue ;
price[index]=(delta>= 0 )? log1p (delta):- log1p (-delta);
index++;

첫 번째 줄에는 100000을 곱한 것이 있습니다. 하지만 얼마나 맞습니까?

결국 곱할 수 없으며 여전히 1보다 크지 만이 경우 참조로 세 번째 그래프를 얻습니다.

10,000,000을 곱하면 그래프가 달라집니다.

여기서 주요 질문은 증분을 얼마나 곱할 것인가 하는 것입니다.

 
옵션으로 계약 규모에 따라

 
레나트랩 # :

나는 다시 똑똑한 표정으로 넌센스를 쓰고 싶지 않습니다. 이것은 매우 고전적인 아이디어입니다. 능선 회귀 는 실제로 1970년에 발명되었습니다.

이전에 여기에 있었던 것 같습니다

음, 평면 및 추세의 문제가 다시 나타날 것입니다.


 
그래도 샘플 d[i] =log(bid[i]/bid[i-1]) =log(bid[i])- log(bid[i-1])를 사용해 보십시오.

로그 없이 근사를 시도할 수도 있습니다. d[i]=bid[i] /bid[i-1 ]-1

 

이전 댓글에 대한 부록

코드의 첫 번째 줄에 있는 모든 곱셈입니다.

증분에 10^5를 곱합니다.

곱하지 않고


증분에 10^8을 곱합니다.


