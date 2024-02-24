트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2011

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

컷은 테스터와 일치하기 위해 + - 시작했습니다 .. 글쎄, 적어도 실물이 좋지 않다면. 그런 다음 테스터에서도

지금은 9월 21일부터 이렇게 거래되고 있으며 테스터에서는 거의 동일합니다. 그리고 테스터의 초기 기간 동안은 양호하지만 실패한 주(아마도)

어떤 이유로 주 초에는 항상 좋은 상태("사전 훈련" 후)이고, "롤다운"됩니다. 아마도 우연의 일치일 것입니다.

개선할 다른 것을 찾았습니다. 아마도 작동할 것입니다. 마침내)

오래 기다리다 bl. 버그를 잡기 위해

긴 움직임에 끌기, 회전에 둔기

다음은 지난 2개월 동안 테스터(업데이트된 로직)의 예입니다.

그리고 오래된 논리는 더 나쁘다. 새로운 논리를 거래자에게 전달하고 추적을 위해 모니터링합니다. 주 MB.

그렇다면 불일치의 이유는 무엇이었습니까?

[삭제]  
알렉세이 비아즈미킨 :

그렇다면 불일치의 이유는 무엇이었습니까?

아직 있는지는 모르겠지만 그렇게 크지는 않습니다.

오류는 상인의 논리가 거꾸로 된 것입니다. 아마 남아있을거야

 
막심 드미트리예프스키 :

컷은 테스터와 +- 맞추기 시작했다........

선형으로 보입니다. 안심이 됩니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

그런데 스레드에 그런 대회가 있었나요?

3개의 목표값을 가진 샘플을 사용하고 싶습니다........

당신은 말도 안되는 IMHO를하고 있지만 거기에 참여할 당신에게 행운을 빕니다.

[삭제]  
mytarmailS :

선형으로 보입니다. 안심이 됩니다.

일반적으로 5개월 동안 비행기(테스터에서, 새로운 로직)

그것이 마침내 작동한다면, 나는 공유할 것이다. 아직 시간이 조금

 
막심 드미트리예프스키 :

아직 있는지는 모르겠지만 그렇게 크지는 않습니다.

오류는 상인의 논리가 거꾸로 된 것입니다. 아마 남아있을거야

제로 바에서 OHLCV 방향으로 모두 동일하게 봅니다. 아마도 이것이 사실일까요?

저것들. 거래 결과를 해석할 때(코드 작성 시) 실수인가요?

 
막심 드미트리예프스키 :

일반적으로 5개월 동안 비행기(테스터에서, 새로운 로직)

마침내 작동하면 공유하겠습니다. 아직 시간이 조금

꽤 좋아 보인다!

각 막대 또는 다른 항목에서 입력 신호가 어떻게 생성됩니까?
 
mytarmailS :

당신은 말도 안되는 IMHO를하고 있지만 거기에 참여할 당신에게 행운을 빕니다.

3가지 목표값이 헷갈리시나요?

[삭제]  
알렉세이 비아즈미킨 :

제로 바에서 OHLCV 방향으로 모두 동일하게 봅니다. 아마도 이것이 사실일까요?

저것들. 거래 결과를 해석할 때(코드 작성 시) 실수인가요?

거기에서 논리는 이미 혼란스럽고, (그 자신이 코딩한) 그것을 알아내는 것이 가능할 것입니다. 왜 이런 식으로 작동하고 다른 방식으로는 작동하지 않습니까?

[삭제]  
알렉세이 비아즈미킨 :

꽤 좋아 보인다!

각 막대 또는 다른 항목에서 입력 신호가 어떻게 생성됩니까?

네. 이것은 고전이 아닌 적응 강화 제어입니다.

1...200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018...3399
새 코멘트