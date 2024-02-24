트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2011 1...200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:11 #20101 막심 드미트리예프스키 : 컷은 테스터와 일치하기 위해 + - 시작했습니다 .. 글쎄, 적어도 실물이 좋지 않다면. 그런 다음 테스터에서도 지금은 9월 21일부터 이렇게 거래되고 있으며 테스터에서는 거의 동일합니다. 그리고 테스터의 초기 기간 동안은 양호하지만 실패한 주(아마도) 어떤 이유로 주 초에는 항상 좋은 상태("사전 훈련" 후)이고, "롤다운"됩니다. 아마도 우연의 일치일 것입니다. 개선할 다른 것을 찾았습니다. 아마도 작동할 것입니다. 마침내) 오래 기다리다 bl. 버그를 잡기 위해 긴 움직임에 끌기, 회전에 둔기 다음은 지난 2개월 동안 테스터(업데이트된 로직)의 예입니다. 그리고 오래된 논리는 더 나쁘다. 새로운 논리를 거래자에게 전달하고 추적을 위해 모니터링합니다. 주 MB. 그렇다면 불일치의 이유는 무엇이었습니까? [삭제] 2020.10.01 13:15 #20102 알렉세이 비아즈미킨 : 그렇다면 불일치의 이유는 무엇이었습니까? 아직 있는지는 모르겠지만 그렇게 크지는 않습니다. 오류는 상인의 논리가 거꾸로 된 것입니다. 아마 남아있을거야 mytarmailS 2020.10.01 13:30 #20103 막심 드미트리예프스키 : 컷은 테스터와 +- 맞추기 시작했다........ 선형으로 보입니다. 안심이 됩니다. mytarmailS 2020.10.01 13:31 #20104 알렉세이 비아즈미킨 : 그런데 스레드에 그런 대회가 있었나요? 3개의 목표값을 가진 샘플을 사용하고 싶습니다........ 당신은 말도 안되는 IMHO를하고 있지만 거기에 참여할 당신에게 행운을 빕니다. [삭제] 2020.10.01 13:32 #20105 mytarmailS : 선형으로 보입니다. 안심이 됩니다. 일반적으로 5개월 동안 비행기(테스터에서, 새로운 로직) 그것이 마침내 작동한다면, 나는 공유할 것이다. 아직 시간이 조금 Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:38 #20106 막심 드미트리예프스키 : 아직 있는지는 모르겠지만 그렇게 크지는 않습니다. 오류는 상인의 논리가 거꾸로 된 것입니다. 아마 남아있을거야 제로 바에서 OHLCV 방향으로 모두 동일하게 봅니다. 아마도 이것이 사실일까요? 저것들. 거래 결과를 해석할 때(코드 작성 시) 실수인가요? Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:38 #20107 막심 드미트리예프스키 : 일반적으로 5개월 동안 비행기(테스터에서, 새로운 로직) 마침내 작동하면 공유하겠습니다. 아직 시간이 조금 꽤 좋아 보인다! 각 막대 또는 다른 항목에서 입력 신호가 어떻게 생성됩니까? Aleksey Vyazmikin 2020.10.01 13:40 #20108 mytarmailS : 당신은 말도 안되는 IMHO를하고 있지만 거기에 참여할 당신에게 행운을 빕니다. 3가지 목표값이 헷갈리시나요? [삭제] 2020.10.01 13:40 #20109 알렉세이 비아즈미킨 : 제로 바에서 OHLCV 방향으로 모두 동일하게 봅니다. 아마도 이것이 사실일까요? 저것들. 거래 결과를 해석할 때(코드 작성 시) 실수인가요? 거기에서 논리는 이미 혼란스럽고, (그 자신이 코딩한) 그것을 알아내는 것이 가능할 것입니다. 왜 이런 식으로 작동하고 다른 방식으로는 작동하지 않습니까? [삭제] 2020.10.01 13:42 #20110 알렉세이 비아즈미킨 : 꽤 좋아 보인다! 각 막대 또는 다른 항목에서 입력 신호가 어떻게 생성됩니까? 네. 이것은 고전이 아닌 적응 강화 제어입니다. 1...200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
컷은 테스터와 일치하기 위해 + - 시작했습니다 .. 글쎄, 적어도 실물이 좋지 않다면. 그런 다음 테스터에서도
지금은 9월 21일부터 이렇게 거래되고 있으며 테스터에서는 거의 동일합니다. 그리고 테스터의 초기 기간 동안은 양호하지만 실패한 주(아마도)
어떤 이유로 주 초에는 항상 좋은 상태("사전 훈련" 후)이고, "롤다운"됩니다. 아마도 우연의 일치일 것입니다.
개선할 다른 것을 찾았습니다. 아마도 작동할 것입니다. 마침내)
오래 기다리다 bl. 버그를 잡기 위해
긴 움직임에 끌기, 회전에 둔기
다음은 지난 2개월 동안 테스터(업데이트된 로직)의 예입니다.
그리고 오래된 논리는 더 나쁘다. 새로운 논리를 거래자에게 전달하고 추적을 위해 모니터링합니다. 주 MB.
그렇다면 불일치의 이유는 무엇이었습니까?
아직 있는지는 모르겠지만 그렇게 크지는 않습니다.
오류는 상인의 논리가 거꾸로 된 것입니다. 아마 남아있을거야
선형으로 보입니다. 안심이 됩니다.
그런데 스레드에 그런 대회가 있었나요?
3개의 목표값을 가진 샘플을 사용하고 싶습니다........
당신은 말도 안되는 IMHO를하고 있지만 거기에 참여할 당신에게 행운을 빕니다.
일반적으로 5개월 동안 비행기(테스터에서, 새로운 로직)
그것이 마침내 작동한다면, 나는 공유할 것이다. 아직 시간이 조금
제로 바에서 OHLCV 방향으로 모두 동일하게 봅니다. 아마도 이것이 사실일까요?
저것들. 거래 결과를 해석할 때(코드 작성 시) 실수인가요?
꽤 좋아 보인다!각 막대 또는 다른 항목에서 입력 신호가 어떻게 생성됩니까?
3가지 목표값이 헷갈리시나요?
거기에서 논리는 이미 혼란스럽고, (그 자신이 코딩한) 그것을 알아내는 것이 가능할 것입니다. 왜 이런 식으로 작동하고 다른 방식으로는 작동하지 않습니까?
네. 이것은 고전이 아닌 적응 강화 제어입니다.