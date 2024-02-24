트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 173 1...166167168169170171172173174175176177178179180...3399 새 코멘트 BlackTomcat 2016.10.21 17:44 #1721 제이비 .: 모든 것이 사실이지만이 패턴은 수염이 많고 모두가 오랫동안 그것에 대해 알고 있었기 때문에 ... 그리고 이제 가장 간단한 분류기는 그것을 감지합니다. 가격, 거래량 및 OI의 해석과 같은 하나의 시리즈에 대해 데이터가 충분하지 않으며 최소한 주문서와 거래 지침이 있는 테이프가 필요합니다. Forex의 경우, 이 정보를 사용할 수 없으므로 서부 유동성 시장 선물 시장에서 가져와야 합니다. 패턴은 수염이 나긴 하지만 '물리적 의미'가 있기 때문에 가치가 있다. 상승하는 OI는 이 가격 움직임에 돈이 들어간다는 것을 보여줍니다! 즉, 가격을 결정하는 연료입니다. OI는 차트의 파생물(예: 기술 지표 )이 아니며 독립적인 매개변수입니다. 그리고 그를 속이는 것은 불가능합니다. 자금 유입이 있습니다 - OI가 성장하고 있습니다. 시장에서 돈이 빠져나가고 있습니다. OI가 떨어지기 시작합니다. 모든 것이 명확하고 상호 연결되어 있으며 사실상 시장 법칙입니다. 따라서 OI를 사용할 수 있고 사용해야 합니다. 그러나 모든 사람이 할 수 있는 것은 아닙니다. 그리고 Forex에서는 귀하가 올바르게 쓴 것처럼 전혀 직접 사용할 수 없습니다. 상황은 실제 볼륨과 유사합니다. 이상적인 지표의 개념 [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] 누구든지 도와주세요!!! Mihail Marchukajtes 2016.10.21 17:46 #1722 제이비 .: 불행히도 더 깊이 갈 권리가없고 솔직히 말하면 욕망, 우리는 서로 돈을 가지고 있습니다)))) 그러나 2 년 전에 여전히 혼자 일할 때 더 많은 것을 처리했습니다. 신경망에 대한 입력에 500개 이상의 기능이 있고 약 30개의 출력이 있지만 시간이 지남에 따라... ;) 그것으로 충분합니다, 내 친구, 우리는 나머지 돈을 함께 가져갈 수 있습니다 :-) 우리는 바리케이드의 같은 편에 있다고 생각합니다 .... Mihail Marchukajtes 2016.10.21 17:48 #1723 블랙톰캣 : 패턴은 수염이 나긴 하지만 '물리적 의미'가 있기 때문에 가치가 있다. 상승하는 OI는 이 가격 움직임에 돈이 들어간다는 것을 보여줍니다! 즉, 가격을 결정하는 연료입니다. OI는 차트의 파생물(예: 기술 지표 )이 아니며 독립적인 매개변수입니다. 그리고 그를 속이는 것은 불가능합니다. 자금 유입이 있습니다. OI가 성장하고 있습니다. 시장에서 돈이 빠져나가고 있습니다. OI가 떨어지기 시작합니다. 모든 것이 명확하고 상호 연결되어 있으며 사실상 시장 법칙입니다. 따라서 OI를 사용할 수 있고 사용해야 합니다. 그러나 모든 사람이 할 수 있는 것은 아닙니다. 그리고 Forex에서는 귀하가 올바르게 쓴 것처럼 전혀 직접 사용할 수 없습니다. 상황은 실제 볼륨과 유사합니다. 그래서 CME를 통해 GBP 선물의 거래량과 ROI를 가져오고 델타 클러스터에서 실시간으로 실제 거래량도 가져옵니다. 그래서 모든 것이 가능하고 미래와 현물의 차이는 몇 핍에 불과하므로..... J.B 2016.10.21 17:49 #1724 블랙톰캣 : 패턴은 수염이 나긴 하지만 '물리적 의미'가 있기 때문에 가치가 있다. 상승하는 OI는 이 가격 움직임에 돈이 들어간다는 것을 보여줍니다! 즉, 가격을 결정하는 연료입니다. OI는 차트의 파생물(예: 기술 지표 )이 아니며 독립적인 매개변수입니다. 그리고 그를 속이는 것은 불가능합니다. 자금 유입이 있습니다 - OI가 성장하고 있습니다. 시장에서 돈이 빠져나가고 있습니다. OI가 떨어지기 시작합니다. 모든 것이 명확하고 상호 연결되어 있으며 사실상 시장 법칙입니다. 따라서 OI를 사용할 수 있고 사용해야 합니다. 그러나 모든 사람이 할 수 있는 것은 아닙니다. 그리고 Forex에서는 귀하가 올바르게 쓴 것처럼 전혀 직접 사용할 수 없습니다. 상황은 실제 볼륨과 유사합니다. 누가 논쟁하고 있습니까? OI는 매우 중요한 기능이며 가장 중요한 것 중 하나입니다. 위에서 언급한 존경받는 Mihail Marchukajtes 만큼 간단하지 않고 패턴이 조금 "스마트"해졌습니다. BlackTomcat 2016.10.21 17:50 #1725 마이클 마르쿠카이테스 : 그래서 CME를 통해 GBP 선물의 거래량과 ROI를 가져오고 델타 클러스터에서 실시간으로 실제 거래량도 가져옵니다. 그래서 모든 것이 가능하고 미래와 현물의 차이는 몇 핍에 불과하므로..... 그렇다면 선물은 현물보다 거래하는 것이 더 유리할까요? Mihail Marchukajtes 2016.10.21 17:50 #1726 일반적으로 거래량과 델타를 사용하지 않고 거래하는 사람이 정말 룰렛을 한다고 생각합니다. 델타(특정 가격 또는 특정 기간 동안의 판매자 및 구매자 수)는 캔들 차트 뒤를 볼 수 있게 해주는 누락된 정보이기 때문에, 차트에서 읽을 수 없는 것을 보는 것입니다. 그래서 이런게.... Mihail Marchukajtes 2016.10.21 17:51 #1727 블랙톰캣 : 그렇다면 선물은 현물보다 거래하는 것이 더 유리할까요? 부부가 함께 걸어도 큰 차이는 없는 것 같아요. Mihail Marchukajtes 2016.10.21 17:56 #1728 제이비 .: 누가 논쟁하고 있습니까? OI는 매우 중요한 기능이며 가장 중요한 것 중 하나입니다. 위에서 언급한 존경받는 Mihail Marchukajtes 만큼 간단하지 않고 패턴이 조금 "스마트"해졌습니다. 따라서 같은 장소에서 플레이트에는 예를 들어 오늘 파운드화의 반전이 예상 됩니다. 볼륨이 떨어졌고, OI가 떨어졌고, 비율이 떨어졌고, 권장 사항이 하락했습니다. 우리는 정상에 오르고 있습니다. 이것은 오늘 우리가 정상에 갈 것이라는 의미가 아니라 구매를 위한 진입점을 찾아야 함을 의미합니다. 저는 그것을 찾았습니다 :-) 오류가 있고 빨간색 원으로 표시되어 있지만 여전히 일반적으로 매우 좋습니다. 그리고 올림픽 게임에 대한 권장 사항에 따라 바닥에서 구매합니다. 따라서 월요일에 파운드가 계속 오를 것이라고 생각하기 때문에 일반적으로 더 이상 유지하는 것이 좋다고 생각합니다. 중요한 ...... IMHO BlackTomcat 2016.10.21 17:57 #1729 마이클 마르쿠카이테스 : 부부가 함께 걸어도 큰 차이는 없는 것 같아요. 통화 공급이 없기 때문에 이론적으로 스왑은 안됩니다. GBPUSD의 최근 상황에 대한 또 다른 흥미로운 순간입니다. 선물은 어떻게 행동했으며 얼마나 하락했습니까? :) Alexey Burnakov 2016.10.21 17:59 #1730 제이비 .: 3픽셀과 HD에 대한 비유는 내 생각에 그들이 주로 여기서 하는 일과 매우 관련이 있습니다. 수익성 있는 모델은 10,000개 또는 500개의 예측 변수에서도 얻어지지 않고 10개에서는 더 적습니다. 500개의 예측 변수를 NS에 밀어 넣는 것은 일반적으로 버튼 아코디언입니다. 거기에서 소음은 모든 것을 익사시킬 것입니다 ... 나는 그것이 제대로 작동하지 않았다는 사실에 놀라지 않습니다. 문제의 90%(나머지 10%는 후보 예측 변수를 생성하고 ML 방법을 선택하는 것)는 모델의 편향되지 않은 선택입니다. 어떤 이유에서인지 병목 현상은 종종 사람이 학습 결과를 해석하고 적용하는 방법에 있습니다. 나는 많은 정보를 가지고도 실험을 아주 쉽게 망칠 수 있다고 확신합니다. 그리고 요점은 방법이나 데이터가 아니라(어쨌든 노이즈가 많을 것입니다), 노이즈에 대해 훈련된 모델을 신호에 대해 훈련된 모델과 분리하는 방법에 있습니다. 엘리트 지표 :) 논의 MT 버전 아카이브. 1...166167168169170171172173174175176177178179180...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모든 것이 사실이지만이 패턴은 수염이 많고 모두가 오랫동안 그것에 대해 알고 있었기 때문에 ...
그리고 이제 가장 간단한 분류기는 그것을 감지합니다. 가격, 거래량 및 OI의 해석과 같은 하나의 시리즈에 대해 데이터가 충분하지 않으며 최소한 주문서와 거래 지침이 있는 테이프가 필요합니다. Forex의 경우, 이 정보를 사용할 수 없으므로 서부 유동성 시장 선물 시장에서 가져와야 합니다.
불행히도 더 깊이 갈 권리가없고 솔직히 말하면 욕망, 우리는 서로 돈을 가지고 있습니다)))) 그러나 2 년 전에 여전히 혼자 일할 때 더 많은 것을 처리했습니다. 신경망에 대한 입력에 500개 이상의 기능이 있고 약 30개의 출력이 있지만 시간이 지남에 따라... ;)
패턴은 수염이 나긴 하지만 '물리적 의미'가 있기 때문에 가치가 있다. 상승하는 OI는 이 가격 움직임에 돈이 들어간다는 것을 보여줍니다! 즉, 가격을 결정하는 연료입니다. OI는 차트의 파생물(예: 기술 지표 )이 아니며 독립적인 매개변수입니다. 그리고 그를 속이는 것은 불가능합니다. 자금 유입이 있습니다. OI가 성장하고 있습니다. 시장에서 돈이 빠져나가고 있습니다. OI가 떨어지기 시작합니다. 모든 것이 명확하고 상호 연결되어 있으며 사실상 시장 법칙입니다. 따라서 OI를 사용할 수 있고 사용해야 합니다. 그러나 모든 사람이 할 수 있는 것은 아닙니다. 그리고 Forex에서는 귀하가 올바르게 쓴 것처럼 전혀 직접 사용할 수 없습니다.
그래서 CME를 통해 GBP 선물의 거래량과 ROI를 가져오고 델타 클러스터에서 실시간으로 실제 거래량도 가져옵니다. 그래서 모든 것이 가능하고 미래와 현물의 차이는 몇 핍에 불과하므로.....
그렇다면 선물은 현물보다 거래하는 것이 더 유리할까요?
누가 논쟁하고 있습니까? OI는 매우 중요한 기능이며 가장 중요한 것 중 하나입니다. 위에서 언급한 존경받는 Mihail Marchukajtes 만큼 간단하지 않고 패턴이 조금 "스마트"해졌습니다.
따라서 같은 장소에서 플레이트에는 예를 들어 오늘 파운드화의 반전이 예상 됩니다. 볼륨이 떨어졌고, OI가 떨어졌고, 비율이 떨어졌고, 권장 사항이 하락했습니다. 우리는 정상에 오르고 있습니다. 이것은 오늘 우리가 정상에 갈 것이라는 의미가 아니라 구매를 위한 진입점을 찾아야 함을 의미합니다. 저는 그것을 찾았습니다 :-) 오류가 있고 빨간색 원으로 표시되어 있지만 여전히 일반적으로 매우 좋습니다. 그리고 올림픽 게임에 대한 권장 사항에 따라 바닥에서 구매합니다. 따라서 월요일에 파운드가 계속 오를 것이라고 생각하기 때문에 일반적으로 더 이상 유지하는 것이 좋다고 생각합니다. 중요한 ...... IMHO
부부가 함께 걸어도 큰 차이는 없는 것 같아요.
3픽셀과 HD에 대한 비유는 내 생각에 그들이 주로 여기서 하는 일과 매우 관련이 있습니다.
수익성 있는 모델은 10,000개 또는 500개의 예측 변수에서도 얻어지지 않고 10개에서는 더 적습니다. 500개의 예측 변수를 NS에 밀어 넣는 것은 일반적으로 버튼 아코디언입니다. 거기에서 소음은 모든 것을 익사시킬 것입니다 ... 나는 그것이 제대로 작동하지 않았다는 사실에 놀라지 않습니다.
문제의 90%(나머지 10%는 후보 예측 변수를 생성하고 ML 방법을 선택하는 것)는 모델의 편향되지 않은 선택입니다. 어떤 이유에서인지 병목 현상은 종종 사람이 학습 결과를 해석하고 적용하는 방법에 있습니다.
나는 많은 정보를 가지고도 실험을 아주 쉽게 망칠 수 있다고 확신합니다. 그리고 요점은 방법이나 데이터가 아니라(어쨌든 노이즈가 많을 것입니다), 노이즈에 대해 훈련된 모델을 신호에 대해 훈련된 모델과 분리하는 방법에 있습니다.