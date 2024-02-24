트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1379 1...137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2019.02.28 12:33 #13781 막심 드미트리예프스키 : 흥미롭게도 소녀들은 춤을 추고 있습니다. "메모리"가 있는 프로세스는 Markov 프로세스를 통해, 예를 들어 숨겨진 상태를 통해 정의됩니다. 내 머리에 약간의 혼란이 있었지만 .. 예, 모든 사람을 위해 수행되었습니다. 올바르게 이해했다면. 이에 전적으로 동의합니다. 미래에 대한 과거의 직접적인 영향(현재에 의미 있는 중개자가 없음)은 이미 일종의 밀교입니다) Vladimir Karputov 2019.02.28 17:08 #13782 마켓에서 상품을 광고하는 것은 금지되어 있습니다. 더욱 주의하시기 바랍니다. Грааль 2019.02.28 17:54 #13783 블라디미르 카르푸토프 : 마켓에서 상품을 광고하는 것은 금지되어 있습니다. 더욱 주의하시기 바랍니다. 네, 어떤 광고인지, 반대로 비판을 받았을 것입니다. 이렇게 아름다운 형평성 곡선은 본 적이 없습니다. 어떻게 그런 성배 가 만들어지는지 궁금합니다 ... Uladzimir Izerski 2019.03.01 05:04 #13784 성배 : 그래, 무슨 광고야, 오히려 비난이 쏟아질 텐데, 이렇게 아름다운 에퀴티 커브는 없었다, 어떻게 이런 성배가 만들어지는 걸까… 눈치채지 못했다. 이 차트는 테스터의 차트입니까, 아니면 시장의 차트입니까? 데모인지 실제인지는 중요하지 않습니다. 테스터에서 놀라운 것이 없다면. 이러한 지표는 며칠 안에 그릴 수 있습니다. 시장에서라면 거장 게임. Грааль 2019.03.01 12:36 #13785 울라지미르 이제르스키 : 눈치채지 못했다. 이 차트는 테스터의 차트입니까, 아니면 시장의 차트입니까? 데모인지 실제인지는 중요하지 않습니다. 테스터에서 놀라운 것이 없다면. 이러한 지표는 며칠 안에 그릴 수 있습니다. 시장에서라면 거장 게임. 그래서 테스터에서는 이론상으로도 OOS에서 순조롭게 성장하는 지수나 선으로 성배 를 만드는 것도 불가능해야 하기 때문에 이것이 제가 피팅하고 테스트한 훈련 샘플 내부의 농담일 수도 있다고 말하고, 그리고 이것은 일종의 부끄러움입니다 ... Uladzimir Izerski 2019.03.01 12:53 #13786 성배 : 그래서 테스터에서는 이론상으로도 OOS에서 순조롭게 성장하는 지수나 선으로 성배를 만드는 것도 불가능해야 하기 때문에 이것이 제가 피팅하고 테스트한 훈련 샘플 내부의 농담일 수도 있다고 말하고, 그리고 이것은 일종의 부끄러움입니다 ... 이 스레드에 공개된 접근 방식은 성공할 가능성이 없습니다. 숨겨진 뉘앙스가 생각할 거리를 줍니다. Грааль 2019.03.01 13:00 #13787 울라지미르 이제르스키 : 이 스레드에 공개된 접근 방식은 성공할 가능성이 없습니다. 숨겨진 뉘앙스가 생각할 거리를 줍니다. 설명하다... Uladzimir Izerski 2019.03.01 13:21 #13788 성배 : 설명하다... 정확히 무엇에 관심이 있습니까? Грааль 2019.03.01 13:45 #13789 울라지미르 이제르스키 : 정확히 무엇에 관심이 있습니까? 울라지미르 이제르스키 : 이 스레드에 공개된 접근 방식은 성공할 가능성이 없습니다. 숨겨진 뉘앙스가 생각할 거리를 줍니다. "이 스레드에서 공개된 접근 방식은 성공할 가능성이 없다"고 생각하는 이유는 무엇입니까? "숨겨진 세부 사항"이란 무엇입니까? Uladzimir Izerski 2019.03.01 15:11 #13790 성배 : "이 스레드에서 공개된 접근 방식은 성공할 가능성이 없다"고 생각하는 이유는 무엇입니까? "숨겨진 세부 정보"란 무엇입니까? MO 출력 시 결과의 품질은 정보 표시에 따라 달라집니다. 원가를 MO에 얼마나 밀어 넣든 출력은 무작위입니다. 1...137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
흥미롭게도 소녀들은 춤을 추고 있습니다. "메모리"가 있는 프로세스는 Markov 프로세스를 통해, 예를 들어 숨겨진 상태를 통해 정의됩니다.
내 머리에 약간의 혼란이 있었지만 .. 예, 모든 사람을 위해 수행되었습니다. 올바르게 이해했다면.
이에 전적으로 동의합니다. 미래에 대한 과거의 직접적인 영향(현재에 의미 있는 중개자가 없음)은 이미 일종의 밀교입니다)
네, 어떤 광고인지, 반대로 비판을 받았을 것입니다. 이렇게 아름다운 형평성 곡선은 본 적이 없습니다. 어떻게 그런 성배 가 만들어지는지 궁금합니다 ...
눈치채지 못했다. 이 차트는 테스터의 차트입니까, 아니면 시장의 차트입니까? 데모인지 실제인지는 중요하지 않습니다.
테스터에서 놀라운 것이 없다면. 이러한 지표는 며칠 안에 그릴 수 있습니다.
시장에서라면 거장 게임.
그래서 테스터에서는 이론상으로도 OOS에서 순조롭게 성장하는 지수나 선으로 성배 를 만드는 것도 불가능해야 하기 때문에 이것이 제가 피팅하고 테스트한 훈련 샘플 내부의 농담일 수도 있다고 말하고, 그리고 이것은 일종의 부끄러움입니다 ...
이 스레드에 공개된 접근 방식은 성공할 가능성이 없습니다.
숨겨진 뉘앙스가 생각할 거리를 줍니다.
설명하다...
정확히 무엇에 관심이 있습니까?
"이 스레드에서 공개된 접근 방식은 성공할 가능성이 없다"고 생각하는 이유는 무엇입니까?
"숨겨진 세부 사항"이란 무엇입니까?
MO 출력 시 결과의 품질은 정보 표시에 따라 달라집니다.
원가를 MO에 얼마나 밀어 넣든 출력은 무작위입니다.