트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 114

mytarmailS 2016.08.18 12:15 #1131

트레이더 박사 :

저는 손으로 하며, 루프에서 모델을 생성합니다.

모델이 사이클에서 어떻게 생성되는지 코드를 보여줄 수 있습니까?

Dr. Trader 2016.08.18 14:44 #1132

위원회 구성 및 테스트:

library(randomForest)
data(iris)
totalModels <- 100
trainSample <- sample( 1 :nrow(iris), round(nrow(iris)* 2 / 3 ))
validationSample <- setdiff( 1 :nrow(iris), trainSample)
#train
modelVector <- c()
for (i in 1 :totalModels){
modelVector[[i]] <- randomForest(x=iris[trainSample, 1 :(ncol(iris)- 1 )], y=iris[trainSample, ncol(iris)])
}
#validate
predictionMatrix <- matrix(NA, ncol=length(validationSample), nrow= 0 )
for (i in 1 :totalModels){
prediction <- predict( object = modelVector[[i]], newdata = iris[validationSample, 1 :(ncol(iris)- 1 )])
predictionMatrix <- rbind(predictionMatrix, prediction)
}
finalPrediction <-c()
for (i in 1 :length(validationSample)){
finalPrediction <- c(finalPrediction, names(sort(table(predictionMatrix[,i]), decreasing=TRUE)[1]))
}
"Accuracy:"
mean(finalPrediction == as .numeric(iris[validationSample, ncol(iris)]))

원래 클래스가 요인 유형이고 행렬의 결과가 요인에 해당하는 서수로 변환되는 문제가 있습니다. 따라서 결국 비교는 as.numberic()을 거칩니다.

모든 것이 요인과 함께 잘 작동하려면 예측 매트릭스를 data.frame으로 생성해야 하지만 내 rbind 함수가 경고를 표시한 후 다른 것을 변경해야 합니다. 거기서 무엇이 잘못되었는지 이해하지 못했습니다.

mytarmailS 2016.08.18 16:37 #1133

트레이더 박사 :

위원회 구성 및 테스트:

감사합니다

Mihail Marchukajtes 2016.08.18 18:49 #1134

글쎄, 주제의 연속에서 이전에 꽤 작동하는 것으로 판명 된 신호. 사실, 거기에는 많은 이익이 없지만 시퀀스에 의한 마지막 구매 인 파란색 점은 네트워크에서 "모름"으로 인식되었습니다. 이는 수익성이있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음을 나타냅니다. , 두 모델의 의견이 달랐습니다. 그래서 우리는 아무 것도 하지 않고 계속해서 볼륨을 모니터링합니다....

보시다시피 내 패스는 BU에 의해 끊어졌습니다 ... 방금 비타민을 찾으러 갔기 때문에 위험을 감수하지 않고 BU로 옮겼지만 그릿처럼 BU, BU를 넣고 얻습니다. 법이 통한다...

라이브러리를 MQL5로 변환할 때입니다. 미결 주문 총액 문제 가상에서 현실로의 전환. $1000(일일)

mytarmailS 2016.08.21 08:37 #1135

마이클 마르쿠카이테스 :

알고리즘은 금요일에 어떻게 거래 되었습니까?

Alexey Burnakov 2016.08.21 11:59 #1136

Dr.Trader :

유용한 코드 감사합니다.

[삭제] 2016.08.21 14:35 #1137

말해봐... 그리고 이 데이터를 머신러닝을 통해 실행하면... 무엇을 알 수 있을까?

# 에스엘 후행 정지 증가
하나 -40 -5 0
2 -아홉 - 0
삼 -23 70 91
4 -26 -십사 21
5 -42 - 0
6 -43 -여덟 5
7 -열하나 12 65
여덟 -64 -12 0
아홉 -십사 99 126
십 -32 - 십

# - 거래 번호, SL - 손절매 크기, 후행 정지 - 후행 정지, 빨간색 - 손실로 마감, 녹색 - 이익으로 마감, 대시 - 손절매로 마감, 상승 - 취할 수 있는 이동량, 0 - 이동이 없었습니다(이 거래에서 취할 수 있는 가능한 이익). 모든 것이 나열되어 있습니다 ... 이익실현 - 누락.

이 세 가지 변수 곡선이 MatLab 또는 Statistica를 통해 실행되는지 아는 사람이 있다면 어떤 데이터를 얻을 수 있습니까?

숫자 계열의 밀도 질문이 MQL 주제에 없습니다. 초보자의 질문 MQL5 MT5

mytarmailS 2016.08.21 14:59 #1138

항목 :

질문이 올바르게 설정되지 않았습니다. 질문은 이 데이터에서 무엇을 얻고 싶습니까?

당신의 질문에 대한 대답은 아무것도 아닙니다

[삭제] 2016.08.21 15:11 #1139

mytarmailS :

이러한 변수가 서로 어떻게 관련되어 있는지(추세가 있는지), 그들 사이에 상관관계가 있는지 알고 싶습니다. 드로다운이 미래 움직임(회복)에 얼마나 영향을 미칠까요? 가능한 한 미래의 추세를 보여주고 예측할 수 있는 지표가 필요합니다.

mytarmailS 2016.08.21 15:38 #1140

항목 :

이러한 변수가 서로 어떻게 관련되어 있는지(추세가 있는지), 그들 사이에 상관관계가 있는지 알고 싶습니다. 드로다운이 미래 움직임(회복)에 얼마나 영향을 미칠까요? 가능한 한 미래의 추세를 보여주고 예측할 수 있는 지표가 필요합니다.

1) 상관 행렬을 만들 수 있습니다.

2) 향후 움직임에 대한 하락의 의존성을 구축하는 것이 아마도 필요할 것입니다.

3) 추세를 예측하고 그 안에 있는 변수의 중요성을 확인하는 모델을 구축합니다.

추신: 당신을 위해 이것을 해달라고 요청하지 마십시오 .. 당신의 질문이 명확하지 않은 것으로 판단하면 당신은 매시(mash)에 익숙하지 않습니다. 훈련 따라서 먼저 Google을 사용하고 위에서 인용한 프로그램 중 적어도 일부를 배우거나 프로그래밍에 입문하는 것이 좋습니다.
저는 손으로 하며, 루프에서 모델을 생성합니다.
위원회 구성 및 테스트:
원래 클래스가 요인 유형이고 행렬의 결과가 요인에 해당하는 서수로 변환되는 문제가 있습니다. 따라서 결국 비교는 as.numberic()을 거칩니다.
모든 것이 요인과 함께 잘 작동하려면 예측 매트릭스를 data.frame으로 생성해야 하지만 내 rbind 함수가 경고를 표시한 후 다른 것을 변경해야 합니다. 거기서 무엇이 잘못되었는지 이해하지 못했습니다.
감사합니다
글쎄, 주제의 연속에서 이전에 꽤 작동하는 것으로 판명 된 신호. 사실, 거기에는 많은 이익이 없지만 시퀀스에 의한 마지막 구매 인 파란색 점은 네트워크에서 "모름"으로 인식되었습니다. 이는 수익성이있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음을 나타냅니다. , 두 모델의 의견이 달랐습니다. 그래서 우리는 아무 것도 하지 않고 계속해서 볼륨을 모니터링합니다....
보시다시피 내 패스는 BU에 의해 끊어졌습니다 ... 방금 비타민을 찾으러 갔기 때문에 위험을 감수하지 않고 BU로 옮겼지만 그릿처럼 BU, BU를 넣고 얻습니다. 법이 통한다...
알고리즘은 금요일에 어떻게 거래 되었습니까?
말해봐... 그리고 이 데이터를 머신러닝을 통해 실행하면... 무엇을 알 수 있을까?
# - 거래 번호, SL - 손절매 크기, 후행 정지 - 후행 정지, 빨간색 - 손실로 마감, 녹색 - 이익으로 마감, 대시 - 손절매로 마감,
상승 - 취할 수 있는 이동량, 0 - 이동이 없었습니다(이 거래에서 취할 수 있는 가능한 이익). 모든 것이 나열되어 있습니다 ...
이익실현 - 누락.
이 세 가지 변수 곡선이 MatLab 또는 Statistica를 통해 실행되는지 아는 사람이 있다면 어떤 데이터를 얻을 수 있습니까?
질문이 올바르게 설정되지 않았습니다. 질문은 이 데이터에서 무엇을 얻고 싶습니까?
당신의 질문에 대한 대답은 아무것도 아닙니다
1) 상관 행렬을 만들 수 있습니다.
2) 향후 움직임에 대한 하락의 의존성을 구축하는 것이 아마도 필요할 것입니다.
3) 추세를 예측하고 그 안에 있는 변수의 중요성을 확인하는 모델을 구축합니다.
추신: 당신을 위해 이것을 해달라고 요청하지 마십시오 .. 당신의 질문이 명확하지 않은 것으로 판단하면 당신은 매시(mash)에 익숙하지 않습니다. 훈련 따라서 먼저 Google을 사용하고 위에서 인용한 프로그램 중 적어도 일부를 배우거나 프로그래밍에 입문하는 것이 좋습니다.