트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 113

mytarmailS 2016.08.18 10:46 #1121

트레이더 박사 :

내 데이터와 비슷한 접근 방식을 시도했습니다. 나는 위원회에 2개의 모델이 없지만 더 많습니다. 만장일치로 답변을 드릴 수는 없지만, 80% 이상의 모델이 답변에 동의할 때 매매하면 매매 결과가 더 좋으므로 시도해 보시길 권합니다.

불안한....

얼마나 더 좋아?

Dr. Trader 2016.08.18 11:09 #1122

이제 모델 매개변수와 예측 변수의 선택이 시작되었으며 거기에서 중간 결과를 가져왔습니다. 위원회 자체는 여전히 약하고 매개 변수를 추가로 선택해야하며 예측 정확도는 약 55 %입니다. 이것은 확산을 극복하기에 충분하지 않습니다. 90% 동의 요건 추가(세 번째 차트) - 수익이 올라갔습니다.

차트 - 지난 6개월 동안 d1에서 거래된 유로화 포인트의 이익.

mytarmailS 2016.08.18 11:14 #1123

트레이더 박사 :

이제 모델 매개변수와 예측 변수의 선택이 시작되었으며 거기에서 중간 결과를 가져왔습니다. 위원회 자체는 여전히 약하고 매개 변수를 추가로 선택해야하며 예측 정확도는 약 55 %입니다. 이것은 확산을 극복하기에 충분하지 않습니다. 90% 동의 요건 추가(세 번째 차트) - 수익이 올라갔습니다.

차트 - 지난 6개월 동안 d1에서 거래된 유로화 포인트의 이익.

멋진...

RF로 이 작업을 수행하는 것이 의미가 있는지 아니면 동일한 모델에 트리를 추가하는 것과 동일한지 궁금합니다.

완전한

이 위원회는 어떻게 구성됩니까? 패키지가 있습니까 아니면 수동으로 있습니까?

СанСаныч Фоменко 2016.08.18 11:14 #1124

mytarmailS :

불안한....

얼마나 더 좋아?

우리는 이것을 모릅니다. 그리고 여기에 이유가 있습니다.

사실 Mikhail은 우리 오페라에서 전혀 나오지 않았습니다. 그는 미래에 대한 증거가 없습니다. 그에게 네트워크는 TS의 일부이며 NS의 결정은 TS의 다른 요소와 상호 연결되는 것으로 판명되었습니다. 따라서 NS 자체의 효율성을 분리하는 것은 불가능하며 그에게도 흥미롭지 않습니다.

이것은 TA에 대한 일반적인 TS이지만 활과 주름이 있으며 주요 문제인 미래에 대한 완전한 불확실성을 해결하지 못합니다. 예, 우리는 모든 바/일/주를 최적화하고 모든 것이 정상입니다. 우리가 TS를 완전히 신뢰하는 즉시 다음 하락은 하락이 아니라 배수가 될 것입니다.

mytarmailS 2016.08.18 11:17 #1125

산산이치 포멘코 :

우리는 이것을 모릅니다. 그리고 여기에 이유가 있습니다.

사실 Mikhail은 우리 오페라에서 전혀 나오지 않습니다.

그리고 마이클은? )

이 메시지를 Dr.Trader- ru에게 썼습니다. :)

Mihail Marchukajtes 2016.08.18 11:25 #1126

분류자와 예측자의 차이를 이해할 수 없습니다. 예를 들어 오늘은 아침에 따로 매수, 따로 매도를 훈련했습니다..... 오늘의 결과는 운이 좋았을 가능성이 큽니다만, 어떻게 :-)

귀하의 시스템이 예측자를 구체적으로 언급할 수 있지만 저는 이것을 모릅니다 .......

Dr. Trader 2016.08.18 11:26 #1127

mytarmails :

멋진...

RF로 이 작업을 수행하는 것이 의미가 있는지 아니면 동일한 모델에 트리를 추가하는 것과 동일한지 궁금합니다.

당신은 항상 rf로 위원회를 시도할 수 있습니다. 내 생각에 사용된 패키지는 위원회의 모델이 이미 새 데이터를 예측할 수 있는 기능이 있는 한 중요하지 않습니다. )

마이클 마르쿠카이테스 :

분류자와 예측자의 차이를 이해할 수 없습니다. 예를 들어 오늘은 아침에 따로 매수, 따로 매도를 훈련했습니다..... 오늘의 결과는 운이 좋았을 가능성이 큽니다만, 어떻게 :-)

귀하의 시스템이 예측자를 구체적으로 언급할 수 있지만 저는 이것을 모릅니다 .......

당신은 당신의 기사를 쓴 적이 없습니다. 분류와 회귀 및 예측의 차이점은 무엇입니까? 우리는 기다립니다 ;)

Dr. Trader 2016.08.18 11:32 #1128

mytarmailS :

이 위원회는 어떻게 구성됩니까? 패키지가 있습니까 아니면 수동으로 있습니까?

나는 손으로 그것을 하고, 나는 단지 루프에서 모델을 생성합니다.

Mihail Marchukajtes 2016.08.18 11:44 #1129

트레이더 박사 :

당신은 항상 rf로 위원회를 시도할 수 있습니다. 내 생각에 사용된 패키지는 위원회의 모델이 이미 새 데이터를 예측할 수 있는 기능이 있는 한 중요하지 않습니다. )

당신은 당신의 기사를 쓴 적이 없습니다. 분류와 회귀 및 예측의 차이점은 무엇입니까? 우리는 기다립니다 ;)

그건 그렇고, 네, 상기시켜 주셔서 감사합니다 ... 그러나 지금은 영감이 없습니다 .... 그러나 나는 이것에 대해 이미 별도로 썼지 만 분명히 쓸 것입니다 ...

mytarmailS 2016.08.18 12:06 #1130

흥미롭다 - 푸틴이 신경망에 대해 이야기합니다

https://www.youtube.com/watch?v=bicXInoeLG4
내 데이터와 비슷한 접근 방식을 시도했습니다. 나는 위원회에 2개의 모델이 없지만 더 많습니다. 만장일치로 답변을 드릴 수는 없지만, 80% 이상의 모델이 답변에 동의할 때 매매하면 매매 결과가 더 좋으므로 시도해 보시길 권합니다.
불안한....
얼마나 더 좋아?
이제 모델 매개변수와 예측 변수의 선택이 시작되었으며 거기에서 중간 결과를 가져왔습니다. 위원회 자체는 여전히 약하고 매개 변수를 추가로 선택해야하며 예측 정확도는 약 55 %입니다. 이것은 확산을 극복하기에 충분하지 않습니다. 90% 동의 요건 추가(세 번째 차트) - 수익이 올라갔습니다.
차트 - 지난 6개월 동안 d1에서 거래된 유로화 포인트의 이익.
멋진...
RF로 이 작업을 수행하는 것이 의미가 있는지 아니면 동일한 모델에 트리를 추가하는 것과 동일한지 궁금합니다.
완전한
이 위원회는 어떻게 구성됩니까? 패키지가 있습니까 아니면 수동으로 있습니까?
우리는 이것을 모릅니다. 그리고 여기에 이유가 있습니다.
사실 Mikhail은 우리 오페라에서 전혀 나오지 않았습니다. 그는 미래에 대한 증거가 없습니다. 그에게 네트워크는 TS의 일부이며 NS의 결정은 TS의 다른 요소와 상호 연결되는 것으로 판명되었습니다. 따라서 NS 자체의 효율성을 분리하는 것은 불가능하며 그에게도 흥미롭지 않습니다.
이것은 TA에 대한 일반적인 TS이지만 활과 주름이 있으며 주요 문제인 미래에 대한 완전한 불확실성을 해결하지 못합니다. 예, 우리는 모든 바/일/주를 최적화하고 모든 것이 정상입니다. 우리가 TS를 완전히 신뢰하는 즉시 다음 하락은 하락이 아니라 배수가 될 것입니다.
분류자와 예측자의 차이를 이해할 수 없습니다. 예를 들어 오늘은 아침에 따로 매수, 따로 매도를 훈련했습니다..... 오늘의 결과는 운이 좋았을 가능성이 큽니다만, 어떻게 :-)
귀하의 시스템이 예측자를 구체적으로 언급할 수 있지만 저는 이것을 모릅니다 .......
당신은 당신의 기사를 쓴 적이 없습니다. 분류와 회귀 및 예측의 차이점은 무엇입니까? 우리는 기다립니다 ;)
당신은 항상 rf로 위원회를 시도할 수 있습니다. 내 생각에 사용된 패키지는 위원회의 모델이 이미 새 데이터를 예측할 수 있는 기능이 있는 한 중요하지 않습니다. )
