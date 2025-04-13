기고글 토론 "MetaTrader 모바일 터미널의 MetaQuotes ID" - 페이지 19

emlynjarode #:
내 안드로이드 앱에 메타 따옴표 ID가 표시되지 않습니다. 어떻게 해결해야 하나요? 정말 답답합니다 🥴.

이 웹사이트의 모든 페이지 하단에 있는 '연락처 및 요청'이라는 이름의 지원팀에 문의하세요. 조언을 해 주거나 아이디를 재설정해 주거나 새 아이디를 보내줄 수도 있습니다.

하지만 모든 디바이스가 서비스와 호환되는 것은 아니라는 글을 읽은 기억이 있습니다. 하지만 행운을 빕니다.

 

안녕하세요, Android에서 메타콰이어 ID NUll을 가진 사람이 있나요?

Ricardo Davila # 안녕하세요, 안드로이드에서 메타콰이어트 ID가 없어진 경험이 있는 분이 있나요?

