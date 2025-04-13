기고글 토론 "MetaTrader 모바일 터미널의 MetaQuotes ID" - 페이지 19 1...1213141516171819 새 코멘트 Michael Charles Schefe 2025.04.03 11:49 #181 emlynjarode #: 내 안드로이드 앱에 메타 따옴표 ID가 표시되지 않습니다. 어떻게 해결해야 하나요? 정말 답답합니다 🥴. 이 웹사이트의 모든 페이지 하단에 있는 '연락처 및 요청'이라는 이름의 지원팀에 문의하세요. 조언을 해 주거나 아이디를 재설정해 주거나 새 아이디를 보내줄 수도 있습니다. 하지만 모든 디바이스가 서비스와 호환되는 것은 아니라는 글을 읽은 기억이 있습니다. 하지만 행운을 빕니다. Manuel Ricardo Davila Dena 2025.04.13 22:40 #182 안녕하세요, Android에서 메타콰이어 ID NUll을 가진 사람이 있나요? Miguel Angel Vico Alba 2025.04.13 23:08 #183 Ricardo Davila # : 안녕하세요, 안드로이드에서 메타콰이어트 ID가 없어진 경험이 있는 분이 있나요? 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트에 관한 포럼 MT5에 MQID가 표시되지 않음 Somethingtrading01, 24/09/2021 20:29 WI-FI에 연결하고 메시지 표시 줄에서 MQID 버튼을 클릭하면 코드가 표시되지만 모바일 데이터를 사용할 때 앱을 다시 시작하고 MQID 버튼을 클릭하면 null이라고 표시됩니다. 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트를 위한 포럼 MT5에 MQID가 표시되지 않습니다. 알렉세이 페트로프, 16/12/2021, 09:21am 모바일 기기는 유효한 구글 계정을 사용하는 경우에만 메타쿼츠 ID를 등록할 수 있습니다. Discussion of article "MetaQuotes 오류, 버그, 질문 제안과 감사 [사진으로 보는 1...1213141516171819 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
내 안드로이드 앱에 메타 따옴표 ID가 표시되지 않습니다. 어떻게 해결해야 하나요? 정말 답답합니다 🥴.
이 웹사이트의 모든 페이지 하단에 있는 '연락처 및 요청'이라는 이름의 지원팀에 문의하세요. 조언을 해 주거나 아이디를 재설정해 주거나 새 아이디를 보내줄 수도 있습니다.
하지만 모든 디바이스가 서비스와 호환되는 것은 아니라는 글을 읽은 기억이 있습니다. 하지만 행운을 빕니다.
MT5에 MQID가 표시되지 않음
Somethingtrading01, 24/09/2021 20:29
WI-FI에 연결하고 메시지 표시 줄에서 MQID 버튼을 클릭하면 코드가 표시되지만 모바일 데이터를 사용할 때 앱을 다시 시작하고 MQID 버튼을 클릭하면 null이라고 표시됩니다.
MT5에 MQID가 표시되지 않습니다.
알렉세이 페트로프, 16/12/2021, 09:21am
모바일 기기는 유효한 구글 계정을 사용하는 경우에만 메타쿼츠 ID를 등록할 수 있습니다.