|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|1420
|GBPUSD.pro
|1126
|XAUUSD.pro
|598
|AUDCAD.pro
|567
|AUDNZD.pro
|482
|NZDCAD.pro
|439
|USDCAD.pro
|251
|EURAUD.pro
|233
|USDJPY.pro
|152
|EURCAD.pro
|146
|GBPCAD.pro
|120
|GBPAUD.pro
|100
|USDCHF.pro
|98
|EURGBP.pro
|93
|GBPJPY.pro
|71
|AUDUSD.pro
|59
|EURJPY.pro
|51
|CHFJPY.pro
|47
|EURNZD.pro
|38
|AUDJPY.pro
|26
|EURCHF.pro
|24
|CADJPY.pro
|19
|XAUAUD.pro
|18
|CADCHF.pro
|12
|NZDUSD.pro
|11
|XAUEUR.pro
|11
|GBPCHF.pro
|8
|GBPNZD.pro
|6
|AUDCHF.pro
|4
|NZDJPY.pro
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.pro
|-537
|GBPUSD.pro
|3.7K
|XAUUSD.pro
|2K
|AUDCAD.pro
|2.9K
|AUDNZD.pro
|1.4K
|NZDCAD.pro
|1.5K
|USDCAD.pro
|444
|EURAUD.pro
|461
|USDJPY.pro
|-368
|EURCAD.pro
|268
|GBPCAD.pro
|-35
|GBPAUD.pro
|-32
|USDCHF.pro
|-119
|EURGBP.pro
|-1.1K
|GBPJPY.pro
|-422
|AUDUSD.pro
|-48
|EURJPY.pro
|-53
|CHFJPY.pro
|-98
|EURNZD.pro
|27
|AUDJPY.pro
|51
|EURCHF.pro
|-53
|CADJPY.pro
|131
|XAUAUD.pro
|-317
|CADCHF.pro
|-16
|NZDUSD.pro
|-248
|XAUEUR.pro
|313
|GBPCHF.pro
|-146
|GBPNZD.pro
|-42
|AUDCHF.pro
|-9
|NZDJPY.pro
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.pro
|12K
|GBPUSD.pro
|24K
|XAUUSD.pro
|5.8K
|AUDCAD.pro
|20K
|AUDNZD.pro
|16K
|NZDCAD.pro
|15K
|USDCAD.pro
|3.2K
|EURAUD.pro
|1.7K
|USDJPY.pro
|1.4K
|EURCAD.pro
|1.4K
|GBPCAD.pro
|1.5K
|GBPAUD.pro
|1.1K
|USDCHF.pro
|-377
|EURGBP.pro
|-815
|GBPJPY.pro
|181
|AUDUSD.pro
|89
|EURJPY.pro
|943
|CHFJPY.pro
|2.2K
|EURNZD.pro
|5.4K
|AUDJPY.pro
|1.7K
|EURCHF.pro
|587
|CADJPY.pro
|1.2K
|XAUAUD.pro
|-142
|CADCHF.pro
|240
|NZDUSD.pro
|-692
|XAUEUR.pro
|464
|GBPCHF.pro
|-533
|GBPNZD.pro
|-158
|AUDCHF.pro
|106
|NZDJPY.pro
|7
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US02-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Hello...
Attention
1. Account type: "PRO"; Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type.👌
2. Buy and Sell are allowed to trade
3. Every day is a trading day, except new year holiday, Usually I turn off December 15 - January 10 or Weekend or US Holiday, or FOMC/ NPP.
4. Leverage Min 1:500, higher is better
5. I use Grid to handle position
6. Max Drawdown is 60%
for setting up signals:
Subscribe and VPS setup: https://www.mql5.com/en/forum/336422
"How to subscribe to a Signal" https://www.mql5.com/en/articles/523
"Allocating a Virtual Server and Migration" https://www.mql5.com/en/articles/994
Ok..that's all you should know
Disclaimer
I am not guarantee future performance will be same/ better than previous performance, and I am not responsible any losses would be happening in the future
