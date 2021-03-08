SinyallerBölümler
NEW HOPES

Christian Wijaya
0 inceleme
Güvenilirlik
238 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 48%
Axi-US02-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 231
Kârla kapanan işlemler:
4 158 (66.73%)
Zararla kapanan işlemler:
2 073 (33.27%)
En iyi işlem:
2 100.00 USD
En kötü işlem:
-601.85 USD
Brüt kâr:
63 459.16 USD (577 114 pips)
Brüt zarar:
-53 923.48 USD (465 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (734.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 204.76 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
49.53%
Maks. mevduat yükü:
69.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
3 086 (49.53%)
Satış işlemleri:
3 145 (50.47%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
15.26 USD
Ortalama zarar:
-26.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-34.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 505.40 USD (5)
Aylık büyüme:
-10.36%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
3 955.55 USD (25.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.96% (119.77 USD)
Varlığa göre:
21.09% (2 540.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.pro 1420
GBPUSD.pro 1126
XAUUSD.pro 598
AUDCAD.pro 567
AUDNZD.pro 482
NZDCAD.pro 439
USDCAD.pro 251
EURAUD.pro 233
USDJPY.pro 152
EURCAD.pro 146
GBPCAD.pro 120
GBPAUD.pro 100
USDCHF.pro 98
EURGBP.pro 93
GBPJPY.pro 71
AUDUSD.pro 59
EURJPY.pro 51
CHFJPY.pro 47
EURNZD.pro 38
AUDJPY.pro 26
EURCHF.pro 24
CADJPY.pro 19
XAUAUD.pro 18
CADCHF.pro 12
NZDUSD.pro 11
XAUEUR.pro 11
GBPCHF.pro 8
GBPNZD.pro 6
AUDCHF.pro 4
NZDJPY.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.pro -537
GBPUSD.pro 3.7K
XAUUSD.pro 2K
AUDCAD.pro 2.9K
AUDNZD.pro 1.4K
NZDCAD.pro 1.5K
USDCAD.pro 444
EURAUD.pro 461
USDJPY.pro -368
EURCAD.pro 268
GBPCAD.pro -35
GBPAUD.pro -32
USDCHF.pro -119
EURGBP.pro -1.1K
GBPJPY.pro -422
AUDUSD.pro -48
EURJPY.pro -53
CHFJPY.pro -98
EURNZD.pro 27
AUDJPY.pro 51
EURCHF.pro -53
CADJPY.pro 131
XAUAUD.pro -317
CADCHF.pro -16
NZDUSD.pro -248
XAUEUR.pro 313
GBPCHF.pro -146
GBPNZD.pro -42
AUDCHF.pro -9
NZDJPY.pro 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.pro 12K
GBPUSD.pro 24K
XAUUSD.pro 5.8K
AUDCAD.pro 20K
AUDNZD.pro 16K
NZDCAD.pro 15K
USDCAD.pro 3.2K
EURAUD.pro 1.7K
USDJPY.pro 1.4K
EURCAD.pro 1.4K
GBPCAD.pro 1.5K
GBPAUD.pro 1.1K
USDCHF.pro -377
EURGBP.pro -815
GBPJPY.pro 181
AUDUSD.pro 89
EURJPY.pro 943
CHFJPY.pro 2.2K
EURNZD.pro 5.4K
AUDJPY.pro 1.7K
EURCHF.pro 587
CADJPY.pro 1.2K
XAUAUD.pro -142
CADCHF.pro 240
NZDUSD.pro -692
XAUEUR.pro 464
GBPCHF.pro -533
GBPNZD.pro -158
AUDCHF.pro 106
NZDJPY.pro 7
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 100.00 USD
En kötü işlem: -602 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +734.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -34.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello...


To Get some results, Open AXI Broker => https://www.axi.com/int/live-account?promocode=872244, Choose Pro Account , MT4 and USD


Attention

1. Account type: "PRO"; Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type.👌

2. Buy and Sell are allowed to trade

3. Every day is a trading day, except new year holiday, Usually I turn off December 15 - January 10 or Weekend or US Holiday, or FOMC/ NPP.

4. Leverage Min 1:500, higher is better

5. I use Grid to handle position 

6. Max Drawdown is 60%



for setting up signals:

Subscribe and VPS setup: https://www.mql5.com/en/forum/336422

"How to subscribe to a Signal" https://www.mql5.com/en/articles/523

"Allocating a Virtual Server and Migration" https://www.mql5.com/en/articles/994


Ok..that's all you should know


Disclaimer

I am not guarantee future performance will be same/ better than previous performance, and I am not responsible any losses would be happening in the future

İnceleme yok
2025.06.11 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.10 11:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.28 18:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.09 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.01.09 16:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
2021.05.17 11:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2021.03.15 03:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2021.03.14 16:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2021.03.10 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2021.03.09 23:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2021.03.09 22:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2021.03.08 23:41
Share of days for 80% of trades is too low
2021.03.08 22:39
Share of days for 80% of trades is too low
2021.03.08 15:15
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2021.03.08 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2021.03.08 10:28
Share of trading days is too low
2021.03.08 10:28
High risk of negative slippage when copying deals
