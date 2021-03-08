- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|1420
|GBPUSD.pro
|1126
|XAUUSD.pro
|598
|AUDCAD.pro
|567
|AUDNZD.pro
|482
|NZDCAD.pro
|439
|USDCAD.pro
|251
|EURAUD.pro
|233
|USDJPY.pro
|152
|EURCAD.pro
|146
|GBPCAD.pro
|120
|GBPAUD.pro
|100
|USDCHF.pro
|98
|EURGBP.pro
|93
|GBPJPY.pro
|71
|AUDUSD.pro
|59
|EURJPY.pro
|51
|CHFJPY.pro
|47
|EURNZD.pro
|38
|AUDJPY.pro
|26
|EURCHF.pro
|24
|CADJPY.pro
|19
|XAUAUD.pro
|18
|CADCHF.pro
|12
|NZDUSD.pro
|11
|XAUEUR.pro
|11
|GBPCHF.pro
|8
|GBPNZD.pro
|6
|AUDCHF.pro
|4
|NZDJPY.pro
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.pro
|-537
|GBPUSD.pro
|3.7K
|XAUUSD.pro
|2K
|AUDCAD.pro
|2.9K
|AUDNZD.pro
|1.4K
|NZDCAD.pro
|1.5K
|USDCAD.pro
|444
|EURAUD.pro
|461
|USDJPY.pro
|-368
|EURCAD.pro
|268
|GBPCAD.pro
|-35
|GBPAUD.pro
|-32
|USDCHF.pro
|-119
|EURGBP.pro
|-1.1K
|GBPJPY.pro
|-422
|AUDUSD.pro
|-48
|EURJPY.pro
|-53
|CHFJPY.pro
|-98
|EURNZD.pro
|27
|AUDJPY.pro
|51
|EURCHF.pro
|-53
|CADJPY.pro
|131
|XAUAUD.pro
|-317
|CADCHF.pro
|-16
|NZDUSD.pro
|-248
|XAUEUR.pro
|313
|GBPCHF.pro
|-146
|GBPNZD.pro
|-42
|AUDCHF.pro
|-9
|NZDJPY.pro
|0
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.pro
|12K
|GBPUSD.pro
|24K
|XAUUSD.pro
|5.8K
|AUDCAD.pro
|20K
|AUDNZD.pro
|16K
|NZDCAD.pro
|15K
|USDCAD.pro
|3.2K
|EURAUD.pro
|1.7K
|USDJPY.pro
|1.4K
|EURCAD.pro
|1.4K
|GBPCAD.pro
|1.5K
|GBPAUD.pro
|1.1K
|USDCHF.pro
|-377
|EURGBP.pro
|-815
|GBPJPY.pro
|181
|AUDUSD.pro
|89
|EURJPY.pro
|943
|CHFJPY.pro
|2.2K
|EURNZD.pro
|5.4K
|AUDJPY.pro
|1.7K
|EURCHF.pro
|587
|CADJPY.pro
|1.2K
|XAUAUD.pro
|-142
|CADCHF.pro
|240
|NZDUSD.pro
|-692
|XAUEUR.pro
|464
|GBPCHF.pro
|-533
|GBPNZD.pro
|-158
|AUDCHF.pro
|106
|NZDJPY.pro
|7
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US02-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Hello...
Attention
1. Account type: "PRO"; Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type.👌
2. Buy and Sell are allowed to trade
3. Every day is a trading day, except new year holiday, Usually I turn off December 15 - January 10 or Weekend or US Holiday, or FOMC/ NPP.
4. Leverage Min 1:500, higher is better
5. I use Grid to handle position
6. Max Drawdown is 60%
for setting up signals:
Subscribe and VPS setup: https://www.mql5.com/en/forum/336422
"How to subscribe to a Signal" https://www.mql5.com/en/articles/523
"Allocating a Virtual Server and Migration" https://www.mql5.com/en/articles/994
Ok..that's all you should know
Disclaimer
I am not guarantee future performance will be same/ better than previous performance, and I am not responsible any losses would be happening in the future
