Christian Wijaya

NEW HOPES

Christian Wijaya
0 avis
Fiabilité
238 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2021 48%
Axi-US02-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 231
Bénéfice trades:
4 158 (66.73%)
Perte trades:
2 073 (33.27%)
Meilleure transaction:
2 100.00 USD
Pire transaction:
-601.85 USD
Bénéfice brut:
63 459.16 USD (577 114 pips)
Perte brute:
-53 923.48 USD (465 859 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (734.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 204.76 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
49.53%
Charge de dépôt maximale:
69.11%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.41
Longs trades:
3 086 (49.53%)
Courts trades:
3 145 (50.47%)
Facteur de profit:
1.18
Rendement attendu:
1.53 USD
Bénéfice moyen:
15.26 USD
Perte moyenne:
-26.01 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-34.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 505.40 USD (5)
Croissance mensuelle:
-2.66%
Prévision annuelle:
-32.28%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.18 USD
Maximal:
3 955.55 USD (25.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.96% (119.77 USD)
Par fonds propres:
21.09% (2 540.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.pro 1420
GBPUSD.pro 1126
XAUUSD.pro 598
AUDCAD.pro 567
AUDNZD.pro 482
NZDCAD.pro 439
USDCAD.pro 251
EURAUD.pro 233
USDJPY.pro 152
EURCAD.pro 146
GBPCAD.pro 120
GBPAUD.pro 100
USDCHF.pro 98
EURGBP.pro 93
GBPJPY.pro 71
AUDUSD.pro 59
EURJPY.pro 51
CHFJPY.pro 47
EURNZD.pro 38
AUDJPY.pro 26
EURCHF.pro 24
CADJPY.pro 19
XAUAUD.pro 18
CADCHF.pro 12
NZDUSD.pro 11
XAUEUR.pro 11
GBPCHF.pro 8
GBPNZD.pro 6
AUDCHF.pro 4
NZDJPY.pro 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.pro -537
GBPUSD.pro 3.7K
XAUUSD.pro 2K
AUDCAD.pro 2.9K
AUDNZD.pro 1.4K
NZDCAD.pro 1.5K
USDCAD.pro 444
EURAUD.pro 461
USDJPY.pro -368
EURCAD.pro 268
GBPCAD.pro -35
GBPAUD.pro -32
USDCHF.pro -119
EURGBP.pro -1.1K
GBPJPY.pro -422
AUDUSD.pro -48
EURJPY.pro -53
CHFJPY.pro -98
EURNZD.pro 27
AUDJPY.pro 51
EURCHF.pro -53
CADJPY.pro 131
XAUAUD.pro -317
CADCHF.pro -16
NZDUSD.pro -248
XAUEUR.pro 313
GBPCHF.pro -146
GBPNZD.pro -42
AUDCHF.pro -9
NZDJPY.pro 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.pro 12K
GBPUSD.pro 24K
XAUUSD.pro 5.8K
AUDCAD.pro 20K
AUDNZD.pro 16K
NZDCAD.pro 15K
USDCAD.pro 3.2K
EURAUD.pro 1.7K
USDJPY.pro 1.4K
EURCAD.pro 1.4K
GBPCAD.pro 1.5K
GBPAUD.pro 1.1K
USDCHF.pro -377
EURGBP.pro -815
GBPJPY.pro 181
AUDUSD.pro 89
EURJPY.pro 943
CHFJPY.pro 2.2K
EURNZD.pro 5.4K
AUDJPY.pro 1.7K
EURCHF.pro 587
CADJPY.pro 1.2K
XAUAUD.pro -142
CADCHF.pro 240
NZDUSD.pro -692
XAUEUR.pro 464
GBPCHF.pro -533
GBPNZD.pro -158
AUDCHF.pro 106
NZDJPY.pro 7
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 100.00 USD
Pire transaction: -602 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +734.43 USD
Perte consécutive maximale: -34.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US02-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hello...


To Get some results, Open AXI Broker => https://www.axi.com/int/live-account?promocode=872244, Choose Pro Account , MT4 and USD


Attention

1. Account type: "PRO"; Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type.👌

2. Buy and Sell are allowed to trade

3. Every day is a trading day, except new year holiday, Usually I turn off December 15 - January 10 or Weekend or US Holiday, or FOMC/ NPP.

4. Leverage Min 1:500, higher is better

5. I use Grid to handle position 

6. Max Drawdown is 60%



for setting up signals:

Subscribe and VPS setup: https://www.mql5.com/en/forum/336422

"How to subscribe to a Signal" https://www.mql5.com/en/articles/523

"Allocating a Virtual Server and Migration" https://www.mql5.com/en/articles/994


Ok..that's all you should know


Disclaimer

I am not guarantee future performance will be same/ better than previous performance, and I am not responsible any losses would be happening in the future

Aucun avis
2025.06.11 11:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.01.10 11:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.28 18:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.09 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.01.09 16:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 24 days
2021.05.17 11:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2021.03.15 03:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2021.03.14 16:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2021.03.10 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2021.03.09 23:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2021.03.09 22:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2021.03.08 23:41
Share of days for 80% of trades is too low
2021.03.08 22:39
Share of days for 80% of trades is too low
2021.03.08 15:15
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2021.03.08 14:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2021.03.08 10:28
Share of trading days is too low
2021.03.08 10:28
High risk of negative slippage when copying deals
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NEW HOPES
50 USD par mois
48%
0
0
USD
122
USD
238
97%
6 231
66%
50%
1.17
1.53
USD
43%
1:500
Copier

