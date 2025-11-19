- Crescita
Trade:
78
Profit Trade:
53 (67.94%)
Loss Trade:
25 (32.05%)
Best Trade:
135.12 USD
Worst Trade:
-276.05 USD
Profitto lordo:
3 459.14 USD (1 375 759 pips)
Perdita lorda:
-2 428.54 USD (904 190 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (400.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
570.85 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
70
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.59
Long Trade:
28 (35.90%)
Short Trade:
50 (64.10%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
13.21 USD
Profitto medio:
65.27 USD
Perdita media:
-97.14 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-558.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-558.97 USD (3)
Crescita mensile:
41.24%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
647.06 USD (18.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|36
|XAUUSDm
|30
|USDJPYm
|4
|US30m
|3
|USTECm
|2
|JP225m
|2
|US500m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|498
|XAUUSDm
|536
|USDJPYm
|52
|US30m
|30
|USTECm
|-42
|JP225m
|-45
|US500m
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|427K
|XAUUSDm
|68K
|USDJPYm
|626
|US30m
|2.3K
|USTECm
|-25K
|JP225m
|-2.6K
|US500m
|445
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +135.12 USD
Worst Trade: -276 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +400.65 USD
Massima perdita consecutiva: -558.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|1.73 × 30
