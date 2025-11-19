- Büyüme
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
53 (67.94%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (32.05%)
En iyi işlem:
135.12 USD
En kötü işlem:
-276.05 USD
Brüt kâr:
3 459.14 USD (1 375 759 pips)
Brüt zarar:
-2 428.54 USD (904 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (400.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
570.85 USD (7)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
28 (35.90%)
Satış işlemleri:
50 (64.10%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
13.21 USD
Ortalama kâr:
65.27 USD
Ortalama zarar:
-97.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-558.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-558.97 USD (3)
Aylık büyüme:
41.24%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
647.06 USD (18.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|36
|XAUUSDm
|30
|USDJPYm
|4
|US30m
|3
|USTECm
|2
|JP225m
|2
|US500m
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|498
|XAUUSDm
|536
|USDJPYm
|52
|US30m
|30
|USTECm
|-42
|JP225m
|-45
|US500m
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|427K
|XAUUSDm
|68K
|USDJPYm
|626
|US30m
|2.3K
|USTECm
|-25K
|JP225m
|-2.6K
|US500m
|445
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.12 USD
En kötü işlem: -276 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +400.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -558.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
