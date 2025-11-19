SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trend ch
Yi Jian Feng

Trend ch

Yi Jian Feng
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
53 (67.94%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (32.05%)
En iyi işlem:
135.12 USD
En kötü işlem:
-276.05 USD
Brüt kâr:
3 459.14 USD (1 375 759 pips)
Brüt zarar:
-2 428.54 USD (904 190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (400.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
570.85 USD (7)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
28 (35.90%)
Satış işlemleri:
50 (64.10%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
13.21 USD
Ortalama kâr:
65.27 USD
Ortalama zarar:
-97.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-558.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-558.97 USD (3)
Aylık büyüme:
41.24%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
647.06 USD (18.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 36
XAUUSDm 30
USDJPYm 4
US30m 3
USTECm 2
JP225m 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm 498
XAUUSDm 536
USDJPYm 52
US30m 30
USTECm -42
JP225m -45
US500m 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm 427K
XAUUSDm 68K
USDJPYm 626
US30m 2.3K
USTECm -25K
JP225m -2.6K
US500m 445
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +135.12 USD
En kötü işlem: -276 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +400.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -558.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
2025.11.19 22:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
