SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend ch
Yi Jian Feng

Trend ch

Yi Jian Feng
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
0%
Exness-MT5Real5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
78
Bénéfice trades:
53 (67.94%)
Perte trades:
25 (32.05%)
Meilleure transaction:
135.12 USD
Pire transaction:
-276.05 USD
Bénéfice brut:
3 459.14 USD (1 375 759 pips)
Perte brute:
-2 428.54 USD (904 190 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (400.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
570.85 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
2.23%
Charge de dépôt maximale:
1.05%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
71
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.59
Longs trades:
28 (35.90%)
Courts trades:
50 (64.10%)
Facteur de profit:
1.42
Rendement attendu:
13.21 USD
Bénéfice moyen:
65.27 USD
Perte moyenne:
-97.14 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-558.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-558.97 USD (3)
Croissance mensuelle:
41.24%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
647.06 USD (18.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.62% (22.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 36
XAUUSDm 30
USDJPYm 4
US30m 3
USTECm 2
JP225m 2
US500m 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 498
XAUUSDm 536
USDJPYm 52
US30m 30
USTECm -42
JP225m -45
US500m 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 427K
XAUUSDm 68K
USDJPYm 626
US30m 2.3K
USTECm -25K
JP225m -2.6K
US500m 445
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +135.12 USD
Pire transaction: -276 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +400.65 USD
Perte consécutive maximale: -558.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real5
1.73 × 30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.19 22:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend ch
1000 USD par mois
0%
0
0
USD
3.5K
USD
2
87%
78
67%
2%
1.42
13.21
USD
1%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.