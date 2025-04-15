SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pine and Eucalyptus FX
Joao M Baltazar Vrea Da Silva

Pine and Eucalyptus FX

Joao M Baltazar Vrea Da Silva
0 recensioni
Affidabilità
145 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 44%
ICMarketsSC-Live24
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 088
Profit Trade:
2 763 (89.47%)
Loss Trade:
325 (10.52%)
Best Trade:
302.86 EUR
Worst Trade:
-300.72 EUR
Profitto lordo:
7 960.12 EUR (162 666 pips)
Perdita lorda:
-7 034.64 EUR (113 093 pips)
Vincite massime consecutive:
96 (64.44 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
754.08 EUR (36)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
78.28%
Massimo carico di deposito:
20.14%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.60
Long Trade:
1 480 (47.93%)
Short Trade:
1 608 (52.07%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.30 EUR
Profitto medio:
2.88 EUR
Perdita media:
-21.65 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-685.73 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 538.34 EUR (8)
Crescita mensile:
-39.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
431.49 EUR
Massimale:
1 538.34 EUR (57.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.63% (832.23 EUR)
Per equità:
35.25% (1 502.10 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 956
NZDCAD 861
AUDNZD 603
EURUSD 93
GBPUSD 76
USDCAD 70
EURGBP 55
EURJPY 53
EURCHF 48
EURCAD 41
USDCHF 40
EURNZD 35
USDJPY 33
GBPCHF 32
CADCHF 23
NZDUSD 17
GBPAUD 16
AUDCHF 15
EURAUD 11
CHFJPY 5
GBPCAD 4
AUDUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.3K
NZDCAD 1.2K
AUDNZD -1.2K
EURUSD -164
GBPUSD -328
USDCAD 68
EURGBP -141
EURJPY 55
EURCHF 120
EURCAD 26
USDCHF -41
EURNZD -7
USDJPY 9
GBPCHF 184
CADCHF -24
NZDUSD 20
GBPAUD 5
AUDCHF -84
EURAUD 3
CHFJPY 2
GBPCAD 1
AUDUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 24K
NZDCAD 20K
AUDNZD -5.1K
EURUSD -744
GBPUSD 977
USDCAD 3.6K
EURGBP -1.6K
EURJPY 1.4K
EURCHF 1.9K
EURCAD 452
USDCHF 336
EURNZD 672
USDJPY 1.3K
GBPCHF 1.8K
CADCHF 581
NZDUSD 269
GBPAUD -177
AUDCHF 65
EURAUD 463
CHFJPY 414
GBPCAD 140
AUDUSD 29
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +302.86 EUR
Worst Trade: -301 EUR
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +64.44 EUR
Massima perdita consecutiva: -685.73 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLLC-Live02
0.00 × 5
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 4
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 10
TMGM.TradeMax-Live6
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live4
0.37 × 52
ICMarketsSC-Live05
0.41 × 150
ICMarketsSC-Live27
0.47 × 313
ICMarketsSC-Live31
0.55 × 357
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
ICMarketsSC-Live08
0.63 × 1665
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.64 × 209
ICMarketsEU-Live17
0.74 × 133
ICMarkets-Live16
0.74 × 126
VantageFXInternational-Live 6
0.75 × 12
ICMarkets-Live12
0.82 × 98
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 289
ICMarketsSC-Live25
0.86 × 1939
ICMarkets-Live14
0.86 × 132
TMGM.TradeMax-Live2
0.88 × 366
Exness-Real9
0.94 × 87
187 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Welcome to Pine and Eucalyptus FX — a signal focused on three highly correlated pairs: AUDCAD, NZDCAD, and AUDNZD. The strategy is based on technical analysis, strict risk management, and a disciplined approach to the market.

🔹 Traded Pairs: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD
🔹 Trading Style: Mainly day trading, with technical entries at high-probability zones.
🔹 Risk Management: Low drawdown, no excessive leverage.
🔹 Goal: Steady medium- to long-term growth with a strong focus on capital preservation.

These pairs are less volatile than major pairs like EURUSD, allowing for more predictable moves and cleaner technical setups.
The account is monitored daily, and all entries are made manually or with the support of custom-built algorithms.

📊 Full transparency and a focus on real results — no empty promises.
Join Pine and Eucalyptus FX and follow a calm, rational, and effective approach to the markets.


Non ci sono recensioni
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.15 19:03
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.77% of days out of 846 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 19:03
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pine and Eucalyptus FX
30USD al mese
44%
0
0
USD
2.7K
EUR
145
100%
3 088
89%
78%
1.13
0.30
EUR
56%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.